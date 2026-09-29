Tinder pro komunální volby. Nová kalkulačka ukáže mladým, s kým se názorově shodnou
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Michaela Lišková
dnes 29. září 2026 v 12:06
Čas čtení 0:53

Tinder pro komunální volby. Nová kalkulačka ukáže mladým, s kým se názorově shodnou

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Do komunálních voleb zbývá deset dní a nezávislý projekt Nezájem chce přesvědčit víc mladých lidí, aby šli volit. Spustil proto kalkulačku na principu Tinderu, která porovnává jejich názory s kandidáty a kandidátkami do 30 let.

Parlamentní volby 2025.
Parlamentní volby 2025. Zdroj: TASR

Před čtyřmi lety přišla podle iniciativy Nezájem ke komunálním volbám zhruba čtvrtina mladých lidí. Projekt to letos chce změnit a lidem ukázat hlavně kandidáty do 30 let, kteří podle něj na velkých kandidátkách často zapadnou.

S tím má pomoct nová volební kalkulačka. Funguje trochu jako Tinder: místo profilů ale swipuješ výroky o svém městě. Vybrat si můžeš šest, dvanáct nebo osmnáct otázek a zabere to jen pár minut.

Týkají se třeba bezplatné MHD pro lidi do 26 let, rozšiřování modrých zón nebo dalších místních témat. Na stejné otázky předem odpověděli kandidáti a kandidátky. Kalkulačka pak ukáže, s kým má volič největší názorovou shodu.

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„Mladí lidé nám opakovaně říkají, že by k volbám šli, kdyby věděli, koho volit. Kandidáti do třiceti let přitom na velkých kandidátkách často zapadnou,“ říká předseda nezávislého projektu Nezájem Štěpán Smatana. Iniciativa podle něj nechce lidem radit, koho mají volit, ale pouze porovnat jejich odpovědi.

Cyklopruhy mladé kandidáty rozdělují

Odpovědi zároveň ukazují rozdíly mezi jednotlivými městy. Podle dat Nezájmu se mladí kandidáti často shodnou na tom, že by města měla stavět nebo kupovat nájemní byty. Větší spory vyvolává doprava.

Výrazný rozdíl je třeba u cyklopruhů na úkor automobilové dopravy. V Brně je podle iniciativy podporuje 82 procent oslovených kandidátů, v Hradci Králové žádný.

Kalkulačka funguje ve 13 krajských městech. Komunální volby se letos konají v pátek 9. a v sobotu 10. října.

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