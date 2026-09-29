Zemřela Petra Wünschová. Zakladatelka centra Locika změnila český pohled na násilí na dětech

Ve věku 52 let zemřela Petra Wünschová, zakladatelka Centra LOCIKA. Desítky let pomáhala dětem, které zažívaly násilí, a prosazovala, aby Česko přestalo tolerovat fyzické tresty ve výchově.
Smutnou zprávu oznámilo Centrum Locika, které Petra Wünschová založila v roce 2015. „Petra byla výjimečnou osobností, která zásadně přispěla k tomu, že se o násilí na dětech začalo v Česku otevřeně mluvit,“ uvedli její kolegyně a kolegové. Wünschová zemřela 28. září po těžké nemoci.
Wünschová pracovala jako dětská terapeutka a arteterapeutka a od roku 2001 se zaměřovala na děti, které zažily domácí násilí. Právě zkušenosti z práce s nimi ji později přivedly k založení Lociky.
Centrum za deset let své existence pomohlo více než 4 600 dětem. Nezisková organizace neřeší jen samotné případy násilí, nabízí i pomoc dětem a rodičům, vzdělává odborníky a otevřelo také první dětské advokační centrum v Česku, které má dětem, které se stanou obětí násilí, usnadnit cestu trestním řízením.
„I plácnutí přes zadek dítě poznamená“
Velkou část své práce Wünschová věnovala změně toho, jak Češi přemýšlejí o fyzických trestech. Opakovaně upozorňovala na to, že problém nezačíná až u závažného týrání. Týká se i facek, pohlavků nebo plácnutí přes zadek, které část společnosti stále považuje za běžnou součást výchovy.
„I lehké plácnutí přes zadek při výchově dítěte nezůstává bez následků,“ řekla Wünschová v pořadu Spotlight Generace na Aktuálně.cz. Upozorňovala, že fyzický trest sice může dítě v danou chvíli zastavit, dlouhodobě ale narušuje jeho pocit bezpečí a vztah k rodičům.
Podle zakladatelky Lociky navíc násilí dítě neučí, jak má situaci příště zvládnout. „Násilí v dětech vzbuzuje strach, nikoliv respekt,“ vysvětlovala v rozhovoru s rodiči pro Českou televizi.
Prosazovala proto nejen pomoc dětem, ale také podporu pro rodiče. Nechtěla z nich dělat pachatele ve chvíli, kdy v afektu dítěti „dají na zadek“. Podstatné podle ní bylo, aby si připustili, že uhodit dítě není v pořádku, dokázali se omluvit a naučili se náročné situace řešit jinak.
Roky usilovala o změnu zákona
Wünschová patřila mezi výrazné osobnosti, které dlouhodobě prosazovaly změnu občanského zákoníku, podle níž fyzické tresty a ponižující zacházení do výchovy dětí nepatří.
Změnu se nakonec podařilo prosadit a od 1. ledna 2026 české právo výslovně označuje tělesné trestání a ponižující zacházení s dětmi za nepřijatelné. Nejde o zavedení nového trestného činu ani o trestání rodičů za jednotlivý pohlavek. Smyslem změny je nastavit společenskou normu, že násilí není přijatelnou výchovnou metodou.
Wünschová změnu přirovnávala k tomu, jak se v Česku změnil vztah ke kouření. To, co jedné generaci připadalo normální, může být pro další generaci už nepředstavitelné. Stejný posun chtěla vidět i u bití dětí.
„Mým cílem je, aby Centrum Locika nebylo potřeba,“ uváděla. Dokud se to nepodaří, chtěla dál ukazovat, že výchova může fungovat i bez násilí, jak sama říkala.
Na smutnou zprávu reagovali i lidé na sítích
Na zprávu o jejím úmrtí reagovali také lidé, kteří se s Wünschovou potkávali při práci na ochraně dětí.
„Je mi moc líto, že jsi s námi nemohla zůstat déle. Z celého srdce děkuji za všechno, co jsi pro bezpečí dětí v naší zemi vykonala,“ napsala bývalá vládní zmocněnkyně pro lidská práva Klára Šimáčková Laurenčíková.
„Nechci opakovat fráze, že dobří odcházejí a špatní zůstávají, ale jestli mě odchod někoho v poslední době skutečně vzal, pak je to Petra Wünschová,“ vyjádřil se na Facebooku psychiatr a psychoterapeut Tomáš Rektor.
V práci, kterou Wünschová začala, chce Locika pokračovat. „Zůstává v tisících dětských příběhů, kterých se dotkla, v lidech, které inspirovala, i ve změnách, které dokázala prosadit,“ vzkázali její kolegyně a kolegové.