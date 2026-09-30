Po matce dvou dětí pátrají už několik týdnů. Policie zveřejnila nové detaily a pracuje se čtyřmi verzemi
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Michaela Lišková
dnes 30. září 2026 v 7:16
Čas čtení 1:10

Po matce dvou dětí pátrají už několik týdnů. Policie zveřejnila nové detaily a pracuje se čtyřmi verzemi

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Po osmatřicetileté Janě Šerjeníkové pátrá policie už několik týdnů. Policisté pěšky prošli stovky hektarů, získali přes dva tisíce hodin kamerových záznamů a prověřili 360 informací.

Policie zveřejnila fotky z pátrání po Janě Šerjeníkové
Policie zveřejnila fotky z pátrání po Janě Šerjeníkové Zdroj: Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje

Jana Šerjeníková odešla 3. září ráno ze svého bydliště ve Frýdku-Místku, do práce v Ostravě už ale nedorazila. Podle prvních zjištění u sebe neměla doklady ani mobilní telefon.

Policisté po oznámení zkontrolovali místa, kde by mohla být, nemocnice, hotely, nákupní centra i parky. Ještě stejný den vyhlásili celostátní pátrání, které platí i v schengenském prostoru.

Drony prohledaly 220 kilometrů čtverečních

„Pátrání po Janě začalo být maximální prioritou,“ uvedla moravskoslezská policie. Do terénu nasadila mimo jiné drony, potápěče, kynology nebo speciální pořádkovou jednotku.

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Policisté zatím uspořádali 13 pátracích akcí. Drony zkontrolovaly zhruba 220 kilometrů čtverečních, policie pěšky prošla 15 kilometrů podél vodních toků, 25 kilometrů okolo kolejí a přes 500 hektarů v otevřené krajině.

Policie zveřejnila fotky z pátrání po Janě Šerjeníkové Policie zveřejnila fotky z pátrání po Janě Šerjeníkové Policie zveřejnila fotky z pátrání po Janě Šerjeníkové Policie zveřejnila fotky z pátrání po Janě Šerjeníkové
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Kriminalisté zároveň vyslechli desítky lidí z rodiny pohřešované ženy i její práce. Získali přes dva tisíce hodin kamerových záznamů, sestavili časovou osu jejího pohybu a zkoumají, s kým komunikovala i její aktivitu na sociálních sítích.

Policie pracuje se čtyřmi verzemi

Vyšetřovatelé zatím žádnou možnost nevylučují. Pracují se čtyřmi verzemi: žena mohla odejít dobrovolně a chtít začít nový život, mohla mít v úmyslu si ublížit, nebo se mohla stát obětí nešťastné náhody či trestného činu.

 

Policie nově uvedla také to, že v domácnosti chybí tři nože. I tuto informaci kriminalisté prověřují. Zjistili také přesnější možný popis oblečení: Jana na sobě mohla mít černou mikinu, tmavé lesklé legíny, světlé boty a šedý batoh.

Od začátku pátrání policisté vyhodnotili 360 podnětů od lidí, z vlastních zdrojů i od osob, které policie označuje za „samozvané experty“. Žádný z nich zatím k nalezení ženy nevedl.

Policie zároveň nemá informace, že by Jana opustila Česko. „Nemáme žádnou informaci, že by pohřešovaná žena opustila Českou republiku,“ uvedla. Lidé, kteří mají informace o jejím pohybu nebo pobytu, se mají ozvat na linku 158 nebo na nejbližší policejní služebnu.

Policie zveřejnila fotky z pátrání po Janě Šerjeníkové
Policie zveřejnila fotky z pátrání po Janě Šerjeníkové Zdroj: Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje
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Náhledový obrázek: Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje
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