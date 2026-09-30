Po osmatřicetileté Janě Šerjeníkové pátrá policie už několik týdnů. Policisté pěšky prošli stovky hektarů, získali přes dva tisíce hodin kamerových záznamů a prověřili 360 informací.
Jana Šerjeníková odešla 3. září ráno ze svého bydliště ve Frýdku-Místku, do práce v Ostravě už ale nedorazila. Podle prvních zjištění u sebe neměla doklady ani mobilní telefon.
Policisté po oznámení zkontrolovali místa, kde by mohla být, nemocnice, hotely, nákupní centra i parky. Ještě stejný den vyhlásili celostátní pátrání, které platí i v schengenském prostoru.
Drony prohledaly 220 kilometrů čtverečních
„Pátrání po Janě začalo být maximální prioritou,“ uvedla moravskoslezská policie. Do terénu nasadila mimo jiné drony, potápěče, kynology nebo speciální pořádkovou jednotku.
Policisté zatím uspořádali 13 pátracích akcí. Drony zkontrolovaly zhruba 220 kilometrů čtverečních, policie pěšky prošla 15 kilometrů podél vodních toků, 25 kilometrů okolo kolejí a přes 500 hektarů v otevřené krajině.
Kriminalisté zároveň vyslechli desítky lidí z rodiny pohřešované ženy i její práce. Získali přes dva tisíce hodin kamerových záznamů, sestavili časovou osu jejího pohybu a zkoumají, s kým komunikovala i její aktivitu na sociálních sítích.
Policie pracuje se čtyřmi verzemi
Vyšetřovatelé zatím žádnou možnost nevylučují. Pracují se čtyřmi verzemi: žena mohla odejít dobrovolně a chtít začít nový život, mohla mít v úmyslu si ublížit, nebo se mohla stát obětí nešťastné náhody či trestného činu.
Policie nově uvedla také to, že v domácnosti chybí tři nože. I tuto informaci kriminalisté prověřují. Zjistili také přesnější možný popis oblečení: Jana na sobě mohla mít černou mikinu, tmavé lesklé legíny, světlé boty a šedý batoh.
Od začátku pátrání policisté vyhodnotili 360 podnětů od lidí, z vlastních zdrojů i od osob, které policie označuje za „samozvané experty“. Žádný z nich zatím k nalezení ženy nevedl.
Policie zároveň nemá informace, že by Jana opustila Česko. „Nemáme žádnou informaci, že by pohřešovaná žena opustila Českou republiku,“ uvedla. Lidé, kteří mají informace o jejím pohybu nebo pobytu, se mají ozvat na linku 158 nebo na nejbližší policejní služebnu.