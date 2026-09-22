Češi kvůli drahému bydlení mění plány na děti. U bezdětných párů hraje roli skoro ve třech z pěti případů
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dnes 22. září 2026 v 16:51
Čas čtení 2:12

Češi kvůli drahému bydlení mění plány na děti. U bezdětných párů hraje roli skoro ve třech z pěti případů

Michaela Lišková
Michaela Lišková
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Drahé bydlení už neovlivňuje jen to, kde přesně lidé v Česku žijí. Skoro tři pětiny bezdětných párů říkají, že právě i tohle hrálo roli v jejich rozhodování o dětech. Ukázal to nový průzkum agentury STEM/MARK.

Více než 43 procent lidí ve věku 25 až 45 let odpovědělo, že bydlení hrálo zásadní nebo částečnou roli, když se rozhodovali, kdy a jestli vůbec děti mít. Ještě výraznější byl výsledek právě u bezdětných párů, kde jde o téměř tři z pěti lidí.

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„U mladších lidí už bydlení není jen otázkou toho, kde budou žít. Z dat vidíme, že vstupuje i do načasování zásadních životních rozhodnutí. Pokud skoro tři pětiny bezdětných párů říkají, že bydlení hrálo roli v jejich rozhodování o dětech, ukazuje to, že jeho dlouhodobá nedostupnost má dopady daleko za hranicí samotného realitního trhu,“ upozorňuje projektová manažerka STEM/MARK Zuzana Rabochová.

Podle výsledků si zároveň 81 procent lidí myslí, že dlouhodobě nedostupné bydlení lidi od rodičovství odrazuje.

rodina, deti, rodičia
Zdroj: Pexels/Alena Darmel

Osm z deseti lidí hodnotí dostupnost bydlení jako špatnou

Průzkum pro Salutem Group ukázal, že problémy s bydlením vnímá většina Čechů a Češek. Dostupnost bydlení hodnotí jako špatnou 82 procent dotázaných. Mezi lidmi, kteří nebydlí ve vlastním, si navíc 55 procent neplánuje koupit nemovitosti ani v následujících třech letech. Nejčastěji je brzdí vysoké ceny.

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Vlastní bydlení mladých často stojí na pomoci rodiny. Více než čtyři z deseti vlastníků ve věku od 25 do 39 let si nemovitost pořídili právě s její podporou. Průzkumu se od 1. do 8. července zúčastnilo 2 526 obyvatel Česka starších 18 let.

🏠 Jaké máš možnosti na vlastní bydlení, když nemáš našetřený obří balík ani peníze od rodiny?
👉 Družstevní byty. Zaplatíš pouze vstupní poplatek a samotný velký úvěr si bere družstvo. Družstvu pak měsíčně splácíš částku, která funguje jako nájem, ale splácíš tím společný dluh.
👉 Populární jsou také modulární domy nebo tiny houses. Pokud koupíš menší pozemek za rozumnou cenu, celá stavba může dohromady stát i kolem dvou milionů korun.
👉 V některých případech může být vhodným řešením koupě a rekonstrukce staršího domu nebo bytu. 
🔍 Pro více rad a tipů si přečti náš rozhovor s expertkou na bydlení Marinou Tomkovou z České spořitelny nebo další články z naší série Zoom In Bydlení.

Ve větších městech „sežere“ bydlení větší část příjmů

Rozdíl je vidět i v datech Českého statistického úřadu za rok 2025. Domácnosti v obcích s alespoň 10 tisíci obyvateli dávaly na bydlení v průměru 17 procent čistých příjmů. V menších obcích to bylo 14,5 procenta. Přitom měsíční náklady ve větších městech dosahovaly v průměru zhruba o 1 300 korun více.

Liší se i to, za co lidé platí. Ve větších obcích tvoří téměř 29 procent výdajů na bydlení nájemné a platby za užívání bytu. V menších obcích je to jen 13,2 procenta a největší část nákladů připadá na elektřinu. Data přitom nezahrnují splátky hypoték ani samotnou cenu nemovitosti.

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Dětí se rodí stále méně

Nová čísla přicházejí v době, kdy porodnost v Česku dál klesá. Za prvních šest měsíců letošního roku se narodilo 36,5 tisíce dětí, o pět procent méně než ve stejném období loni. Počet narozených klesá už pátým rokem v řadě.

Celkově Česko za první pololetí přišlo o 12,2 tisíce obyvatel a na konci června jich mělo necelých 10,9 milionu. Přirozený úbytek dosáhl 21,1 tisíce lidí a nezvrátilo ho ani kladné saldo zahraniční migrace.

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Samotná čísla samozřejmě neznamenají, že za poklesem porodnosti stojí právě drahé bydlení. Průzkum ale ukazuje, že pro velkou část lidí v době, kdy o dětech rozhodují, už nejde jen o problém rodinného rozpočtu. Bydlení vstupuje přímo do toho, jestli a kdy si rodinu vůbec troufnou založit.

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Náhledový obrázek: Pexels/Alena Darmel/volně k užití
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