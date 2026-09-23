Dezinformátor Tomáš Čermák chce na svobodu. Za podporu terorismu dostal pět a půl roku vězení
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Anna-Marie Hanzlíková
dnes 23. září 2026 v 10:45
Čas čtení 1:16

Dezinformátor Tomáš Čermák chce na svobodu. Za podporu terorismu dostal pět a půl roku vězení

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Dezinformátor Tomáš Čermák chce na svobodu. Za podporu terorismu dostal pět a půl roku vězení
Zdroj: Policie ČR/volně k užití

Podle zjištění iRozhlasu žádá jeden z předních dezinformátorů z dob covidu o podmínečné propuštění. Dříve trestaný Čermák si už odseděl tři roky.

„Prostě pocítí pořádný trest ze strany lidu, dostanou na ty tlamy nařezáno, aby si to všichni z té vládní garnitury uvědomili,“ napsal Čermák v roce 2021 na Facebooku. V jiném příspěvku vyzýval své příznivce, aby použili všechny dostupné prostředky včetně násilí a zabránili tak přijetí novely pandemického zákona, píší Novinky.

14. září 2023 v 11:15 Čas čtení 0:32 Odsouzený terorista Čermák možná utekl do Ruska. Soud na něj vydal mezinárodní zatykač Odsouzený terorista Čermák možná utekl do Ruska. Soud na něj vydal mezinárodní zatykač

Soud ho za podporu a propagaci terorismu poslal na pět a půl roku do vězení. „Rozsudek pravomocně potvrdil Vrchní soud v Praze v červenci 2023. Cílem bylo závažným způsobem destabilizovat ústavní a základní politickou strukturu země prostřednictvím násilných fyzických útoků ohrožujících lidské životy, respektive tělesnou integritu lidí, a převzít moc v zemi do vlastních rukou,“ cituje tehdejší rozsudek Nejvyššího soudu Česká televize.

 

Citace z příspěvků a výroků Tomáše Čermáka:

➢ „Chtěl bych vyzvat celej národ, celej československej národ, aby se postavil na odpor a vynesl ty parchanty ven, protože už toho mám plný zuby. Do zbraně, postavte se na odpor, jdeme na ně! Sláva Rusku!“

„Prostě pocítí pořádnej trest ze strany lidu, dostanou na ty tlamy nařezáno, aby si to všichni z tý vládní garnitury uvědomili. Abysme se zbavili už tý buzerace a veškerýho útlaku, tak je prostě třeba masivní a tvrdý násilí. Já fakt nebudu mít klid, dokud nepřijde den, že jim rozkopeme dr*ky, že z nich bude ch*át krev.“

Odsouzený se navíc před trestem skrýval v Polsku. Nakonec ale vězení neunikl, v sousední zemi ho tuzemské orgány zadržely. Nyní žádá o podmíněné propuštění, jak informoval iRozhlas. Okresní instance v Liberci by měla začít rozhodovat ve čtvrtek.

30. srpna 2023 v 19:14 Čas čtení 0:48 Kámoš za všechny prachy. Dezinformátora Čermáka hledá policie, jeho kamarád s ním mezitím dává videa na Facebook Kámoš za všechny prachy. Dezinformátora Čermáka hledá policie, jeho kamarád s ním mezitím dává videa na Facebook

Pokud mu předsedkyně soudu vyhoví, Čermák automaticky na svobodu nepůjde. Musí totiž počkat, zda proti rozhodnutí nepodá stížnost státní zástupce, do jejíhož vyřízení by musel zůstat za mřížemi. Stejně tak si proti případnému zamítnutí může stěžovat i samotný Čermák.

Trestanému by mohl výrazně přitížit zmiňovaný útěk do Polska. Včasný a dobrovolný nástup do výkonu trestu je totiž jedním z hlavních faktorů, které soud bere v potaz. Roli ale hraje i chování ve vězení.

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