Politici si chtějí zmrazit platy na pět let. Sněmovna návrh podpořila
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Michaela Lišková
dnes 24. září 2026 v 13:45
Čas čtení 0:27

Politici si chtějí zmrazit platy na pět let. Sněmovna návrh podpořila

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Platy politiků by se dalších pět let nemusely zvyšovat. Poslanci ve čtvrtek podpořili koaliční návrh na jejich zmrazení, zákon ale ještě čeká další projednávání, informují Novinky.cz.

Koalice původně chtěla návrh schválit ve zrychleném režimu už v prvním čtení. To ale zablokovaly opoziční kluby, které podle Novinek chtějí mít možnost předlohu připomínkovat a upravovat. Návrh proto bude pokračovat standardním legislativním procesem.

Pokud by změna nezačala platit od ledna, platy prezidenta, poslanců, senátorů a členů vlády by se příští rok zvýšily o pět procent. Řadoví poslanci by pak dostávali více než 120 tisíc korun měsíčně, premiér a předsedové parlamentních komor přes 320 tisíc a prezident přes 400 tisíc korun.

Předseda Sněmovny Tomio Okamura uvedl, že zmrazení platů by podle něj mohlo státnímu rozpočtu ušetřit až 24 milionů korun ročně. Opozice naopak kritizovala hlavně snahu prosadit zákon zrychleně před říjnovými komunálními a senátními volbami.

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky
Zdroj: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky
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