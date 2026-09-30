Do Česka má podle policie začátkem října zamířit akce Europe Illegal Season End 2026. Do Prahy a Brna mohou přijet tisíce upravených vozidel, policie proto chystá rozsáhlé bezpečnostní opatření.
Podle dosavadních informací ze sociálních sítí se má sraz uskutečnit 2. října v Praze a o den později v Brně. Policie upozorňuje například na nelegální závody, blokování dálnic a dalších komunikací nebo pokusy zablokovat policejní vozidla. V minulosti mělo docházet také ke krádežím dopravního značení a používání pyrotechniky.
Podobné akce se v minulosti konaly i v dalších evropských zemích a podle policie byly spojovány s vážným narušováním bezpečnosti silničního provozu i veřejného pořádku.
Dálniční policie, drony i vrtulník s termovizí
Do bezpečnostního opatření se zapojí policisté z dálničních oddělení, dopravních inspektorátů i speciálních útvarů. V terénu budou také hlídky cizinecké policie, které mají kontrolovat především zahraniční účastníky.
Dění budou ze vzduchu sledovat vrtulník s termovizí a policejní drony. V případě vážnějšího narušení pořádku jsou připraveny také speciální pořádkové jednotky. Policie zároveň spolupracuje se zahraničními sbory a situaci průběžně vyhodnocuje.
„Míra nasazení je nastavena na ‚nejčernější‘ scénář, který zatím hovoří i o několika tisícovkách vozidel, která se k nám mohou sjet ze všech směrů,“ uvedla policie.
Bezpečnostní opatření se podle vývoje situace může v dalších dnech měnit. Policisté budou v době akce monitorovat také hraniční přechody a hlavní příjezdové trasy do měst.