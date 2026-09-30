Do Česka míří tisíce lidí na nelegální sraz tuningových aut. Policie připravuje rozsáhlá opatření
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Valentina Mihely
dnes 30. září 2026 v 10:40
Čas čtení 0:45

Do Česka míří tisíce lidí na nelegální sraz tuningových aut. Policie připravuje rozsáhlá opatření

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Do Česka má podle policie začátkem října zamířit akce Europe Illegal Season End 2026. Do Prahy a Brna mohou přijet tisíce upravených vozidel, policie proto chystá rozsáhlé bezpečnostní opatření.

Podle dosavadních informací ze sociálních sítí se má sraz uskutečnit 2. října v Praze a o den později v Brně. Policie upozorňuje například na nelegální závody, blokování dálnic a dalších komunikací nebo pokusy zablokovat policejní vozidla. V minulosti mělo docházet také ke krádežím dopravního značení a používání pyrotechniky.

Podobné akce se v minulosti konaly i v dalších evropských zemích a podle policie byly spojovány s vážným narušováním bezpečnosti silničního provozu i veřejného pořádku.

Ilustrační foto
Ilustrační foto Zdroj: Magnific/volně k užití

Dálniční policie, drony i vrtulník s termovizí

Do bezpečnostního opatření se zapojí policisté z dálničních oddělení, dopravních inspektorátů i speciálních útvarů. V terénu budou také hlídky cizinecké policie, které mají kontrolovat především zahraniční účastníky.

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Dění budou ze vzduchu sledovat vrtulník s termovizí a policejní drony. V případě vážnějšího narušení pořádku jsou připraveny také speciální pořádkové jednotky. Policie zároveň spolupracuje se zahraničními sbory a situaci průběžně vyhodnocuje.

„Míra nasazení je nastavena na ‚nejčernější‘ scénář, který zatím hovoří i o několika tisícovkách vozidel, která se k nám mohou sjet ze všech směrů,“ uvedla policie.

Bezpečnostní opatření se podle vývoje situace může v dalších dnech měnit. Policisté budou v době akce monitorovat také hraniční přechody a hlavní příjezdové trasy do měst.

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Zdroj: gov.cz
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