„Nerozmazávejme to bláto.“ Politici se opřeli do Evy Pavlové
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dnes 8. října 2026 v 11:30
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„Nerozmazávejme to bláto.“ Politici se opřeli do Evy Pavlové

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Petr Pavel, Eva Pavlová Zdroj: ÚŘAD VLÁDY ČR / VOLNĚ K UŽITÍ
Petr Pavel, Eva Pavlová, prezident, korunovace, Karel III. Zdroj: KANCELÁŘ PREZIDENTA REPUBLIKY / VOLNĚ K UŽITÍ
petr pavel, rally, maroko Zdroj: MARTIN PROKOP/PROPAGAČNÍ MATERIÁL
Petr Macinka Zdroj: MOTORISTÉ SOBĚ / PROPAGAČNÍ MATERIÁL
petr macinka Zdroj: TASR/ JAROSLAV BUBLINEC
Černomyrdin Zdroj: WIKIMEDIA COMMONS/АЛЕКСАНДР СТРУЧКОВ/VOLNĚ K POUŽITÍ
Vít Rakušan Zdroj: WIKIMEDIA COMMONS / VELVYSLANECTVÍ UKRAJINY V ČESKÉ REPUBLICE / VOLNĚ K UŽITÍ
Petr Pavel, Eva Pavlová Zdroj: ÚŘAD VLÁDY ČR / VOLNĚ K UŽITÍ
tomio okamura Zdroj: TASR/ BARBORA VIZVÁRYOVÁ
Zdeněk Hřib Zdroj: TASR - BARBORA VIZVÁRYOVÁ
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Náhledový obrázek: Úřad vlády ČR / volně k užití
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