dnes 8. října 2026 v 11:30
Čas čtení 0:00
„Nerozmazávejme to bláto.“ Politici se opřeli do Evy Pavlové
Zdroj: ÚŘAD VLÁDY ČR / VOLNĚ K UŽITÍ
Zdroj: KANCELÁŘ PREZIDENTA REPUBLIKY / VOLNĚ K UŽITÍ
Zdroj: MARTIN PROKOP/PROPAGAČNÍ MATERIÁL
Zdroj: MOTORISTÉ SOBĚ / PROPAGAČNÍ MATERIÁL
Zdroj: TASR/ JAROSLAV BUBLINEC
Zdroj: WIKIMEDIA COMMONS/АЛЕКСАНДР СТРУЧКОВ/VOLNĚ K POUŽITÍ
Zdroj: WIKIMEDIA COMMONS / VELVYSLANECTVÍ UKRAJINY V ČESKÉ REPUBLICE / VOLNĚ K UŽITÍ
Zdroj: ÚŘAD VLÁDY ČR / VOLNĚ K UŽITÍ
Zdroj: TASR/ BARBORA VIZVÁRYOVÁ
Zdroj: TASR - BARBORA VIZVÁRYOVÁ
1 / 10
Stačí jedna reklama a můžeš pokračovat ve čtení
Máš již členství?Přihlásit se
Získat členstvíREFRESHER+