Po skandálu s údajnou čínskou špiónkou sice odstoupil, představenstvo společnosti ho však nyní jednomyslně vrátilo do funkce
Americká technologická společnost Nvidia v pondělí znovu jmenovala Jensena Huanga svým prezidentem a generálním ředitelem. Rozhodla o tom jednomyslně správní rada společnosti. Huang z vedení Nvidie odstoupil před méně než dvěma týdny kvůli aféře s údajnou čínskou špiónkou.
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