Papež Lev XIV. měl zhoubný nádor. Je po operaci
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Jakub Paulík/refresher.sk
dnes 14. října 2026 v 8:00
Čas čtení 0:30

Papež Lev XIV. měl zhoubný nádor. Je po operaci

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Lékaři po operaci papeže Leva XIV. potvrdili, že uzlík, který mu odstranili z plic, obsahuje rakovinnou tkáň. TASR o tom informuje podle zpráv agentur AFP, AP a DPA.

Lékaři při operaci odstranili Papeži dolní lalok z pravé části plic. Vatikán a dodal, že operace „potvrdila diagnózu plicního adenokarcinomu, na který poukazovala již předoperační vyšetření“. Tiskové oddělení Vatikánu dodalo, že lékaři odstranili veškerou podezřelou tkáň ve snaze odstranit i případné zbytky rakovinových buněk.

Pápež
Zdroj: TASR/AP

Agentura AFP píše, že na otázku, zda existují náznaky dalšího šíření rakoviny, zdroj z Vatikánu odpověděl, že v současnosti probíhají další vyšetření.

Lékařská zpráva se však nezmiňovala o další léčbě a Vatikán uvedl, že lékaři v současnosti nemluví o chemoterapii ani jiných formách léčby.

Operace začala v úterý po 18:00 a trvala přibližně dvě hodiny. Provedl ji tým hrudních chirurgů pod vedením profesora Stefana Margaritoru.

Uzlík na plicích papeži zjistili během nedávného rutinního lékařského vyšetření. Podle papeže bylo toto ložisko zachyceno v raném stádiu.

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Zdroj: refresher.sk
Doporučil/a: Jakub Paulík/refresher.sk
Náhledový obrázek: TASR/AP
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