Lékaři po operaci papeže Leva XIV. potvrdili, že uzlík, který mu odstranili z plic, obsahuje rakovinnou tkáň. TASR o tom informuje podle zpráv agentur AFP, AP a DPA.
Lékaři při operaci odstranili Papeži dolní lalok z pravé části plic. Vatikán a dodal, že operace „potvrdila diagnózu plicního adenokarcinomu, na který poukazovala již předoperační vyšetření“. Tiskové oddělení Vatikánu dodalo, že lékaři odstranili veškerou podezřelou tkáň ve snaze odstranit i případné zbytky rakovinových buněk.
Agentura AFP píše, že na otázku, zda existují náznaky dalšího šíření rakoviny, zdroj z Vatikánu odpověděl, že v současnosti probíhají další vyšetření.
Lékařská zpráva se však nezmiňovala o další léčbě a Vatikán uvedl, že lékaři v současnosti nemluví o chemoterapii ani jiných formách léčby.
Operace začala v úterý po 18:00 a trvala přibližně dvě hodiny. Provedl ji tým hrudních chirurgů pod vedením profesora Stefana Margaritoru.
Uzlík na plicích papeži zjistili během nedávného rutinního lékařského vyšetření. Podle papeže bylo toto ložisko zachyceno v raném stádiu.