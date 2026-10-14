Cornellova univerzita v reakci na případ Jane Doe zakazuje večírky v domech studentských spolků
0
0
0
Tereza Kopecká
dnes 14. října 2026 v 9:58
Čas čtení 1:44

Cornellova univerzita v reakci na případ Jane Doe zakazuje večírky v domech studentských spolků

Diskutovat
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Cornellova univerzita v reakci na případ Jane Doe zakazuje večírky v domech studentských spolků
Zdroj: TASR/AP/Adrian Kraus

Rektor Cornellovy univerzity s okamžitou platností zakazuje pořádání večírků v domech studentských spolků. Reaguje tak na kritiku, které univerzita čelí.

Cornellova univerzita zakazuje veškeré party v domech studentských spolků po ostré kritice jejich přístupu k případu sexuálního napadení, ke kterému mělo dojít v roce 2024. V úterý vydal rektor Michael Kotlikoff univerzity prohlášení, ve kterém s okamžitou platností do konce akademického roku zakazuje večírky ve všech domech studentských spolků.

Minulý měsíc podala žena, kterou známe jako Jane Doe, žalobu, v níž tvrdí, že jí v roce 2024 na večírku v domě jednoho z cornellovských studentských spolků několik mužů podalo drogy a znásilnilo ji. Celý případ vysvětlujeme i na našem webu.

V úterním prohlášení oznámil rektor Cornellovy univerzity Michael Kotlikoff řadu opatření v reakci na nahlášené napadení a následnou kritiku univerzity, včetně zákazu večírků studentských spolků po zbytek akademického roku. „Hluboce lituji utrpení, které Jane Doe zažila v roce 2024, a jsem zděšen tím, že k tomuto činu sexuálního násilí došlo v rámci naší cornellovské komunity,“ uvedl.

 
 
 
Zobrazit příspěvek na Instagramu
 
 
 

Příspěvek sdílený REFRESHER News CZ (@refreshernews.cz)

„Je zřejmé, že ženy na našem kampusu si i nadále kladou otázku, zda jsou v bezpečí. Musíme na tuto situaci reagovat tím, že si přiznáme, v čem jsme selhali, a přijmeme smysluplná opatření,“ dodal.

2. října 2026 v 9:00 Čas čtení 3:21 Navštívili jsme oficiální hlavní město Čechů a Češek v USA. Jaké české tradice se zde dodržují? Navštívili jsme oficiální hlavní město Čechů a Češek v USA. Jaké české tradice se zde dodržují?

Bratrstva existují na univerzitních kampusech po celých Spojených státech již desítky let a fungují jako výhradně mužské společenské kluby, kde studenti bydlí, studují a tráví volný čas. V průběhu let si tyto skupiny vysloužily pověst kvůli nadměrnému pití alkoholu, večírkům a nebezpečným rituálům zasvěcování.

Rektor Cornellovy univerzity také uvedl, že každý, kdo poruší nová pravidla týkající se večírků studentských spolků na této newyorské univerzitě, bude vyloučen ze studia.

Reagovali i právníci Jane Doe

V prohlášení uvedl právník zastupující Doe, že podala civilní žalobu, „aby dosáhla svého cíle, jímž je zlepšení situace na Cornellově univerzitě a její reakce na obvinění ze zneužívání“. Ačkoli byla oznámená opatření pro dosažení tohoto cíle užitečná, přicházejí podle prohlášení právníka Thomase Guiffra příliš pozdě na to, aby ochránila slečnu Doe.

Univerzita rovněž oznámila, že plánuje zlepšit podporu pro oběti sexuálního násilí, mimo jiné i navýšením počtu zaměstnanců, kteří budou lidem pomáhat s oznamováním případů sexuálního obtěžování a s orientací v dalších systémech podpory.

27. září 2026 v 16:00 Čas čtení 6:01 „Technika neznamená špinavé montérky a fyzickou dřinu.“ Tadeáš šíří na českých školách osvětu o technických oborech „Technika neznamená špinavé montérky a fyzickou dřinu.“ Tadeáš šíří na českých školách osvětu o technických oborech

Na základě federálního zákona, který upravuje, jak mají univerzity postupovat v případech obvinění ze sexuálního napadení, jsou školy povinny poskytovat podpůrná opatření, která pomohou obětem zůstat ve škole i po napadení. Právník paní Doe uvedl, že po údajném napadení studium ukončila.

Rektor uvedl, že škola umožní policistům a policistkám newyorské státní policie, kteří jsou vyškoleni v práci s traumatizovanými osobami, vyšetřovat obvinění ze sexuálního napadení na svém kampusu. Policie bude vyslýchat oběti, které chtějí podat trestní oznámení, a připraví „komplexní vyšetřovací zprávy pro příslušný orgán činný v trestním řízení“, uvedl Kotlikoff.

9. října 2026 v 14:15 Čas čtení 1:16 Od obhajoby Mandely po vyšetřování v Gaze. Nobelovu cenu za mír získala Navi Pillay Od obhajoby Mandely po vyšetřování v Gaze. Nobelovu cenu za mír získala Navi Pillay
9. října 2026 v 7:15 Čas čtení 1:29 ICE plánuje používat šokové rukavice. Podle studie působí „intenzivní bolest“ ICE plánuje používat šokové rukavice. Podle studie působí „intenzivní bolest“
12. října 2026 v 8:00 Čas čtení 0:30 Meteorologové aktualizovali předpověď na zimu: Evropu čeká jiné počasí, než jsme očekávali Meteorologové aktualizovali předpověď na zimu: Evropu čeká jiné počasí, než jsme očekávali
Doporučil bys článek ostatním?
0
Upozornit na chybu - pokud spatřuješ v článku nedostatek nebo máš připomínky, dej nám vědět.
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Zdroj: bbc.com, theguardian.com, cornell.edu
Náhledový obrázek: TASR/AP/Adrian Kraus
Co si o článku myslíš?
Přihlas se a dej vědět do komentáře!
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentářů
Seřadit od
nejoblíbenějších
nejnovějších
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a přidat komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a ohodnotit komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Abys mohl přidat komentář, musíš mít aktivní členství Refresher Club.
Členství
Zrušit
Komentář, který si přidal, vidíš zatím jen ty. Pro zobrazení komentářů ostatním uživatelům je třeba ověřit tvůj účet.
Ověřit účet
Zrušit
Opravdu chceš odstranit svůj komentář?
Odstranit
Zrušit
Opravdu chceš zablokovat tento komentář?
Zablokovat
Zrušit
Opravdu chceš odblokovat tento komentář?
Odblokovat
Zrušit
Opravdu chceš nahlásit tento komentář?
Nahlásit
Zrušit
Děkujeme, komentář byl nahlášen.
OK
OK
Související témata:
Zahraničí Škola a studium Spojené státy americké (USA)
Nejčtenější
4 hodiny
24 hodin
7 dní
2
před 2 dny
Meteorologové aktualizovali předpověď na zimu: Evropu čeká jiné počasí, než jsme očekávali
Meteorologové aktualizovali předpověď na zimu: Evropu čeká jiné počasí, než jsme očekávali
včera v 11:00
Podzim končí a zima je za dveřmi. O víkendu přijde sněžení
Podzim končí a zima je za dveřmi. O víkendu přijde sněžení
2
před 2 dny
V Praze vzniká petice za liberální koalici. Signatářstvo nechce ODS
V Praze vzniká petice za liberální koalici. Signatářstvo nechce ODS
včera v 15:30
Nejvyšší stavba Česka jde k zemi. Vyvolává dopravní kolaps i šílenství mezi adrenalinovými nadšenci
Nejvyšší stavba Česka jde k zemi. Vyvolává dopravní kolaps i šílenství mezi adrenalinovými nadšenci
před hodinou
Byty v Česku opět zdražily. Na byt v Praze budeš vydělávat 17 let
Byty v Česku opět zdražily. Na byt v Praze budeš vydělávat 17 let
2
před 2 dny
Meteorologové aktualizovali předpověď na zimu: Evropu čeká jiné počasí, než jsme očekávali
Meteorologové aktualizovali předpověď na zimu: Evropu čeká jiné počasí, než jsme očekávali
včera v 11:00
Podzim končí a zima je za dveřmi. O víkendu přijde sněžení
Podzim končí a zima je za dveřmi. O víkendu přijde sněžení
2
před 2 dny
V Praze vzniká petice za liberální koalici. Signatářstvo nechce ODS
V Praze vzniká petice za liberální koalici. Signatářstvo nechce ODS
před 3 dny
PRŮZKUM: Jak by dopadly volby do Sněmovny? Podívej se, kdo by nyní zůstal pod pětiprocentní hranicí
PRŮZKUM: Jak by dopadly volby do Sněmovny? Podívej se, kdo by nyní zůstal pod pětiprocentní hranicí
včera v 15:30
Nejvyšší stavba Česka jde k zemi. Vyvolává dopravní kolaps i šílenství mezi adrenalinovými nadšenci
Nejvyšší stavba Česka jde k zemi. Vyvolává dopravní kolaps i šílenství mezi adrenalinovými nadšenci
2
před 2 dny
Meteorologové aktualizovali předpověď na zimu: Evropu čeká jiné počasí, než jsme očekávali
Meteorologové aktualizovali předpověď na zimu: Evropu čeká jiné počasí, než jsme očekávali
3
9. 10. 2026 16:20
Zbytečná cesta do Černoučku? Zatímco Macinka vtipkoval v hospodě, Pavel překvapivě dorazil k urnám
Zbytečná cesta do Černoučku? Zatímco Macinka vtipkoval v hospodě, Pavel překvapivě dorazil k urnám
včera v 11:00
Podzim končí a zima je za dveřmi. O víkendu přijde sněžení
Podzim končí a zima je za dveřmi. O víkendu přijde sněžení
před 3 dny
Volby 2026: V Praze zvítězili Starostové, Brno patří Lidovcům. Jak dopadly volby ve tvé obci?
Volby 2026: V Praze zvítězili Starostové, Brno patří Lidovcům. Jak dopadly volby ve tvé obci?
1
před 4 dny
Auto s policisty spadlo z mostu do Vltavy. Svědek jim skočil do vody na pomoc
Auto s policisty spadlo z mostu do Vltavy. Svědek jim skočil do vody na pomoc
Lifestyle news
Herečka Selma Blair v letadle pokousala stevardy. Policie ji zatkla
včera v 17:00
Podzimní reset: Jak zvládnout příchod sychravého počasí a romantizovat si podzim
včera v 14:30
Sexuálních scén bylo příliš. Amanda Seyfried kvůli tomu odmítla roli
včera v 13:00
VIDEO: Svět čarodějnic volá. Disney přichází s novou pohádkou
včera v 12:00
P Diddy byl údajně převezen do nemocnice kvůli zdravotní pohotovosti
včera v 11:05
Hvězda Breaking Bad oplakává seriálového syna. Policie zveřejnila oficiální příčinu smrti
včera v 10:30
Scarlett Johansson vyšetřuje satanistické vraždy. Další pokus o resuscitaci Vymítače ďábla míří do kin
včera v 08:00
Zemřel herec RJ Mitte, známý ze seriálu Breaking Bad. Bylo mu 34 let
včera v 07:44
Studio Amanita oznámilo pokračování populární české hry Machinarium. Autory překvapil velký zájem hráčů*ek
před 2 dny
Cyberleek odhalil záběry nahé protagonistky z GTA VI. Tentokrát se pochybuje o jejich pravosti
před 2 dny
Zahraničí Všechno
Ukrajina vyřadila z provozu největší ruská data centra. Aktivita ruských botů rapidně poklesla
před 2 dny
Ukrajina vyřadila z provozu největší ruská data centra. Aktivita ruských botů rapidně poklesla
Dronové útoky vyřadily z provozu ruská data centra, v důsledku čehož poklesla aktivita ruských botů na internetu.
Meteorologové aktualizovali předpověď na zimu: Evropu čeká jiné počasí, než jsme očekávali
2
před 2 dny
Meteorologové aktualizovali předpověď na zimu: Evropu čeká jiné počasí, než jsme očekávali
NATO odhalilo svou „teorii vítězství“. Generál vysvětlil, jak by Aliance reagovala na případný útok Ruska
včera v 07:17
NATO odhalilo svou „teorii vítězství“. Generál vysvětlil, jak by Aliance reagovala na případný útok Ruska
Evropská unie přitvrzuje vůči Rusku. Na sankční seznam přidala téměř 1 600 osob a firem
před 2 dny
Evropská unie přitvrzuje vůči Rusku. Na sankční seznam přidala téměř 1 600 osob a firem
Útok v Černém moři: Drony zasáhly u bulharského pobřeží dvě lodě, jedna skončila pod hladinou
včera v 09:02
Útok v Černém moři: Drony zasáhly u bulharského pobřeží dvě lodě, jedna skončila pod hladinou
Smrt důchodkyně vyvolala ve Španělsku masové protesty. Premiér vyhlásil předčasné volby
10. 10. 2026 9:00
Smrt důchodkyně vyvolala ve Španělsku masové protesty. Premiér vyhlásil předčasné volby
Politika Všechno
PRŮZKUM: Jak by dopadly volby do Sněmovny? Podívej se, kdo by nyní zůstal pod pětiprocentní hranicí
před 3 dny
PRŮZKUM: Jak by dopadly volby do Sněmovny? Podívej se, kdo by nyní zůstal pod pětiprocentní hranicí
před 2 dny
Dnes se koná demonstrace za odvolání tří nových členů Rady vlády pro lidská práva
před 2 dny
Volby 2026: Kde byla největší účast a kolik je nejstarší zastupitelce?
Zahraničí Všechno
Ukrajina vyřadila z provozu největší ruská data centra. Aktivita ruských botů rapidně poklesla
před 2 dny
Ukrajina vyřadila z provozu největší ruská data centra. Aktivita ruských botů rapidně poklesla
2
před 2 dny
Meteorologové aktualizovali předpověď na zimu: Evropu čeká jiné počasí, než jsme očekávali
včera v 07:17
NATO odhalilo svou „teorii vítězství“. Generál vysvětlil, jak by Aliance reagovala na případný útok Ruska
Česko Všechno
Nejvyšší stavba Česka jde k zemi. Vyvolává dopravní kolaps i šílenství mezi adrenalinovými nadšenci
včera v 15:30
Nejvyšší stavba Česka jde k zemi. Vyvolává dopravní kolaps i šílenství mezi adrenalinovými nadšenci
před 2 dny
Dnes se koná demonstrace za odvolání tří nových členů Rady vlády pro lidská práva
včera v 11:00
Podzim končí a zima je za dveřmi. O víkendu přijde sněžení

Nejnovější

Zpravodajství
Lifestyle
V Praze se konala demonstrace za odvolání tři členů Rady pro lidská práva
včera v 13:30
V Praze se konala demonstrace za odvolání tři členů Rady pro lidská práva
V pondělní podvečer se na pražském náměstí Jana Palacha konala demonstrace za odvolání Taťány Kuchařové, Daniela Blacka a Jakuba Kříže z Rady pro lidská práva vlády Andreje Babiše.
Sbírka Bílá pastelka vyráží do ulic. Pomoci můžeš nevidomým
včera v 12:30
Sbírka Bílá pastelka vyráží do ulic. Pomoci můžeš nevidomým
Demonstrace za odvolání poradců Rady pro lidská práva
před 2 dny
Demonstrace za odvolání poradců Rady pro lidská práva
Dnes se koná demonstrace za odvolání tří nových členů Rady vlády pro lidská práva
před 2 dny
Dnes se koná demonstrace za odvolání tří nových členů Rady vlády pro lidská práva
Volby 2026: Kde byla největší účast a kolik je nejstarší zastupitelce?
před 2 dny
Volby 2026: Kde byla největší účast a kolik je nejstarší zastupitelce?
Více