Rektor Cornellovy univerzity s okamžitou platností zakazuje pořádání večírků v domech studentských spolků. Reaguje tak na kritiku, které univerzita čelí.
Cornellova univerzita zakazuje veškeré party v domech studentských spolků po ostré kritice jejich přístupu k případu sexuálního napadení, ke kterému mělo dojít v roce 2024. V úterý vydal rektor Michael Kotlikoff univerzity prohlášení, ve kterém s okamžitou platností do konce akademického roku zakazuje večírky ve všech domech studentských spolků.
Minulý měsíc podala žena, kterou známe jako Jane Doe, žalobu, v níž tvrdí, že jí v roce 2024 na večírku v domě jednoho z cornellovských studentských spolků několik mužů podalo drogy a znásilnilo ji. Celý případ vysvětlujeme i na našem webu.
V úterním prohlášení oznámil rektor Cornellovy univerzity Michael Kotlikoff řadu opatření v reakci na nahlášené napadení a následnou kritiku univerzity, včetně zákazu večírků studentských spolků po zbytek akademického roku. „Hluboce lituji utrpení, které Jane Doe zažila v roce 2024, a jsem zděšen tím, že k tomuto činu sexuálního násilí došlo v rámci naší cornellovské komunity,“ uvedl.
„Je zřejmé, že ženy na našem kampusu si i nadále kladou otázku, zda jsou v bezpečí. Musíme na tuto situaci reagovat tím, že si přiznáme, v čem jsme selhali, a přijmeme smysluplná opatření,“ dodal.
Bratrstva existují na univerzitních kampusech po celých Spojených státech již desítky let a fungují jako výhradně mužské společenské kluby, kde studenti bydlí, studují a tráví volný čas. V průběhu let si tyto skupiny vysloužily pověst kvůli nadměrnému pití alkoholu, večírkům a nebezpečným rituálům zasvěcování.
Rektor Cornellovy univerzity také uvedl, že každý, kdo poruší nová pravidla týkající se večírků studentských spolků na této newyorské univerzitě, bude vyloučen ze studia.
Reagovali i právníci Jane Doe
V prohlášení uvedl právník zastupující Doe, že podala civilní žalobu, „aby dosáhla svého cíle, jímž je zlepšení situace na Cornellově univerzitě a její reakce na obvinění ze zneužívání“. Ačkoli byla oznámená opatření pro dosažení tohoto cíle užitečná, přicházejí podle prohlášení právníka Thomase Guiffra příliš pozdě na to, aby ochránila slečnu Doe.
Univerzita rovněž oznámila, že plánuje zlepšit podporu pro oběti sexuálního násilí, mimo jiné i navýšením počtu zaměstnanců, kteří budou lidem pomáhat s oznamováním případů sexuálního obtěžování a s orientací v dalších systémech podpory.
Na základě federálního zákona, který upravuje, jak mají univerzity postupovat v případech obvinění ze sexuálního napadení, jsou školy povinny poskytovat podpůrná opatření, která pomohou obětem zůstat ve škole i po napadení. Právník paní Doe uvedl, že po údajném napadení studium ukončila.
Rektor uvedl, že škola umožní policistům a policistkám newyorské státní policie, kteří jsou vyškoleni v práci s traumatizovanými osobami, vyšetřovat obvinění ze sexuálního napadení na svém kampusu. Policie bude vyslýchat oběti, které chtějí podat trestní oznámení, a připraví „komplexní vyšetřovací zprávy pro příslušný orgán činný v trestním řízení“, uvedl Kotlikoff.