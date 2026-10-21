🥴 Flávio Bolsonaro chtěl před druhým kolem brazilských prezidentských voleb shodit soupeře Lulu da Silvu. Do televizní debaty si napsal na dlaň slovo „corrupto“, tedy „zkorumpovaný“. Jenže mu to úplně nevyšlo. Na sítích se z jeho gesta stal virál a lidé začali sdílet vlastní fotky s popisky na rukou.
dnes 21. října 2026 v 16:30
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Z Bolsonara juniora se stal meme
Zdroj: UOL NOTÍCIAS
Zdroj: CARTA CAPITAL
Zdroj: MIAUAUFAMILY
Zdroj: MIQUEIASOLIVEIRA_
🥴 Flávio Bolsonaro chtěl před druhým kolem brazilských prezidentských voleb shodit soupeře Lulu da Silvu. Do televizní debaty si napsal na dlaň slovo „corrupto“, tedy „zkorumpovaný“. Jenže mu to úplně nevyšlo. Na sítích se z jeho gesta stal virál a lidé začali sdílet vlastní fotky s popisky na rukou.
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