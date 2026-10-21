Z Bolsonara juniora se stal meme
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dnes 21. října 2026 v 16:30
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Z Bolsonara juniora se stal meme

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Tohle se nepovedlo. Bolsonaro junior chtěl v televizi zaflexit, ale stal se z něj meme Zdroj: UOL NOTÍCIAS﻿
Flávio Bolsonaro přišel do televizní debaty před druhým kolem prezidentských voleb v Brazílii s nápisem „corrupto“ na dlani. Mířil tím na soupeře Lulu da Silvu. Zdroj: CARTA CAPITAL
Jenže lidé na sítích to otočili. Brazilci si začali psát na dlaně popisky toho, co dělají za práci. A vzniknul virální meme. Zdroj: MIAUAUFAMILY
Zapojili se hudebníci, komici, zdravotníci i politici. Zdroj: MIQUEIASOLIVEIRA_

🥴 Flávio Bolsonaro chtěl před druhým kolem brazilských prezidentských voleb shodit soupeře Lulu da Silvu. Do televizní debaty si napsal na dlaň slovo „corrupto“, tedy „zkorumpovaný“. Jenže mu to úplně nevyšlo. Na sítích se z jeho gesta stal virál a lidé začali sdílet vlastní fotky s popisky na rukou.

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🥴 Flávio Bolsonaro chtěl před druhým kolem brazilských prezidentských voleb shodit soupeře Lulu da Silvu. Do televizní debaty si napsal na dlaň slovo „corrupto“, tedy „zkorumpovaný“. Jenže mu to úplně nevyšlo. Na sítích se z jeho gesta stal virál a lidé začali sdílet vlastní fotky s popisky na rukou.

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Náhledový obrázek: UOL Notícias﻿
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