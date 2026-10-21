Politik ANO Jan Hušbauer výhodně koupil městský byt v Praze 4. Za necelý rok ho prodal za více než dvojnásobek
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dnes 21. října 2026 v 15:45
Čas čtení 0:58

Politik ANO Jan Hušbauer výhodně koupil městský byt v Praze 4. Za necelý rok ho prodal za více než dvojnásobek

Michaela Lišková
Michaela Lišková
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Neúspěšný kandidát ANO na pražského primátora Jan Hušbauer získal městský byt krátce před schválením privatizace. Později ho prodal za více než dvojnásobnou cenu. Podle politika bylo všechno v souladu s pravidly.

Politik ANO Jan Hušbaeur
Politik ANO Jan Hušbaeur Zdroj: Wikimedia Commons/volně k užití

Na případ upozornily Novinky.cz, které získaly dokumenty od radnice Prahy 4 a údaje z katastru nemovitostí. Jan Hušbauer se svou tehdejší manželkou požádali v červnu 2013 o pronájem městského bytu o rozloze 96 metrů čtverečních. Stalo se tak pouhý týden předtím, než zastupitelstvo schválilo privatizaci domů, mezi nimiž byl i ten jejich.

Hušbauerovi uspěli ve výběrovém řízení díky nabídce vyššího nájemného. V srpnu 2014 pak byt odkoupili od městské části za 2,4 milionu korun a už v dubnu 2015 ho prodali za 5,2 milionu. Rozdíl mezi kupní a prodejní cenou tak činil 2,8 milionu korun, část peněz ale podle Hušbauera investovali do rekonstrukce.

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Tehdejší pravidla privatizace na Praze 4 byla poměrně benevolentní. K výhodnému odkupu bytu stačilo mít platnou nájemní smlouvu a žádné dluhy vůči radnici. Na rozdíl od jiných pražských městských částí nebylo nutné v bytě před privatizací několik let bydlet.

Hušbauer: Všechno bylo podle pravidel

Politik ANO na svém postupu nevidí nic špatného. „Byt jsme si v roce 2013 pronajali ve standardním výběrovém řízení, stejně jako řada dalších lidí a rodin. Žádné informace nad rámec běžného postupu jsme neměli,“ uvedl pro Novinky. Podle něj byt zrekonstruovali na vlastní náklady a následně ho z rodinných důvodů prodali.

Hušbauer začal politickou kariéru v roce 2014, kdy poprvé kandidoval za ANO. Později se stal místostarostou Prahy 4 a v letošních komunálních volbách vedl kandidátku ANO do pražského magistrátu. V obou zastupitelstvech získal mandát, hnutí ANO ale v Praze skončilo čtvrté. Hušbauer se tak primátorem nestal.

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