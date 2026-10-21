Politik ANO Jan Hušbauer výhodně koupil městský byt v Praze 4. Za necelý rok ho prodal za více než dvojnásobek

Neúspěšný kandidát ANO na pražského primátora Jan Hušbauer získal městský byt krátce před schválením privatizace. Později ho prodal za více než dvojnásobnou cenu. Podle politika bylo všechno v souladu s pravidly.
Na případ upozornily Novinky.cz, které získaly dokumenty od radnice Prahy 4 a údaje z katastru nemovitostí. Jan Hušbauer se svou tehdejší manželkou požádali v červnu 2013 o pronájem městského bytu o rozloze 96 metrů čtverečních. Stalo se tak pouhý týden předtím, než zastupitelstvo schválilo privatizaci domů, mezi nimiž byl i ten jejich.
Hušbauerovi uspěli ve výběrovém řízení díky nabídce vyššího nájemného. V srpnu 2014 pak byt odkoupili od městské části za 2,4 milionu korun a už v dubnu 2015 ho prodali za 5,2 milionu. Rozdíl mezi kupní a prodejní cenou tak činil 2,8 milionu korun, část peněz ale podle Hušbauera investovali do rekonstrukce.
Tehdejší pravidla privatizace na Praze 4 byla poměrně benevolentní. K výhodnému odkupu bytu stačilo mít platnou nájemní smlouvu a žádné dluhy vůči radnici. Na rozdíl od jiných pražských městských částí nebylo nutné v bytě před privatizací několik let bydlet.
Hušbauer: Všechno bylo podle pravidel
Politik ANO na svém postupu nevidí nic špatného. „Byt jsme si v roce 2013 pronajali ve standardním výběrovém řízení, stejně jako řada dalších lidí a rodin. Žádné informace nad rámec běžného postupu jsme neměli,“ uvedl pro Novinky. Podle něj byt zrekonstruovali na vlastní náklady a následně ho z rodinných důvodů prodali.
Hušbauer začal politickou kariéru v roce 2014, kdy poprvé kandidoval za ANO. Později se stal místostarostou Prahy 4 a v letošních komunálních volbách vedl kandidátku ANO do pražského magistrátu. V obou zastupitelstvech získal mandát, hnutí ANO ale v Praze skončilo čtvrté. Hušbauer se tak primátorem nestal.