Studentstvo vyhlásilo stávku kvůli rušení rozhlasových a televizních poplatků
1
1
0
Tereza Kopecká
dnes 28. října 2026 v 17:04
Čas čtení 3:10

Studentstvo vyhlásilo stávku kvůli rušení rozhlasových a televizních poplatků

Diskutovat
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Studentstvo vyhlásilo stávku kvůli rušení rozhlasových a televizních poplatků
Zdroj: Refresher

Platforma Výbor solidarity studentů, která propojuje školy napříč republikou, vyhlásila na úterý 3. listopadu stávku. Reaguje tak na na záměr vládní koalice zrušit televizní a rozhlasové poplatky.

Protest Výboru solidarity studentů proti změně financování veřejnoprávních médií ve středu 28. října zaplnil velkou část brněnského náměstí Svobody. Zmíněná platforma propojuje školy napříč Českou republikou. Na demonstraci přišlo přes 1500 lidí, především studentstvo vysokých škol. V davu měli lidé papírové čepice a řadu transparentů.

Na protestu v centru Brna se sešlo demonstrantstvo s transparenty jako „Média nedáme“, „Pojďme pane, budeme se za média prát!“, „Babiše do koše!“ nebo „Demisi“. Jak píše ČT 24 s odvoláním na ČTK, z pódia zazněla kritika vládního postupu i verbálních výpadů koaličních politiků mířených nejen na veřejnoprávní, ale i na soukromá média. Zástupci a zástupkyně studentstva v Brně zároveň vyzvali veřejnost k účasti na nadcházející demonstraci spolku Milion chvilek pro demokracii, která je naplánována na 15. listopadu na pražské Letné.

 
 
 
Zobrazit příspěvek na Instagramu
 
 
 

Příspěvek sdílený Výbor solidarity studentů (@vyborsolidaritystudentu)

Stávka na univerzitách

Výstražná stávka vysokoškoláků má mít formu vzdělávacích a osvětových akcí. „Výstražná stávka bude sestávat ze série různých aktivit, jejichž cílem má být informovat veřejnost o smyslu a významu médií veřejné služby a nezávislé kultury. Vyzýváme, aby se k vyhlášení stávky připojily i další univerzity, školy a iniciativy,“ uvedl Výbor solidarity studentů v prohlášení na svém instagramovém profilu.

28. října 2026 v 10:00 Čas čtení 5:14 „Umělé inteligence se nemusíme bát. Důležité je neztratit duši.“ Brunello Cucinelli o AI, lidské duši a budoucnosti Gen Z „Umělé inteligence se nemusíme bát. Důležité je neztratit duši.“ Brunello Cucinelli o AI, lidské duši a budoucnosti Gen Z

Do akce se zapojí mimo jiné iniciativa Média nedáme MUNI z brněnské Masarykovy univerzity i zástupci dalších vysokých škol napříč republikou, řekla podle Forum 24 s odvoláním na ČTK Eliška Kubečková z výboru. Stávkovou pohotovost již dříve vyhlásily akademická obec pražské DAMU, studenti FSV UK a FAMU či odbory AMU, přičemž protestní signály přicházejí také ze škol v Ostravě.

„Nejsme a nebudeme lhostejní k silovému protlačování zákonů, které podrývají principy svobodné společnosti, stejně jako k obsazování pozic naší infrastruktury nekompetentními osobami odhodlanými obětovat fungující demokratický systém osobnímu zisku,“ uvedlo ve společném prohlášení pořadatelstvo brněnské demonstrace. Řečnictvo na pódiu upozorňovalo především na absenci předchozí odborné debaty a na nezastupitelnou roli veřejnoprávních médií v krizových situacích.

Pracovnictvo médií slibuje viditelnější protest

Na úterý 3. listopadu naplánovala celodenní stávku také iniciativa Veřejnoprávně. Čtyřiadvacetihodinový protest uspořádali zaměstnanci ČT a ČRo poprvé už 22. června. Zástupce iniciativy Daniel Stach v tiskovém vyjádření uvedl, že tentokrát bude stávka pro diváky i posluchače viditelnější, veškeré úpravy vysílání však zůstanou striktně v mezích platného zákona.

27. října 2026 v 16:00 Čas čtení 2:02 K DAMU se přidávají další studenti. Kvůli obavám o nezávislost médií vyhlašují stávkovou pohotovost K DAMU se přidávají další studenti. Kvůli obavám o nezávislost médií vyhlašují stávkovou pohotovost

Vlna studentské a novinářské nespokojenosti navazuje na nedělní demonstraci na pražském Staroměstském náměstí. Předseda pořádajícího spolku Milion chvilek Mikuláš Minář tehdy vyzval vládní představitele, aby návrh zákona stáhli a přestali narušovat demokratické pilíře společnosti. Vládní plán, který médiím zároveň ubere finanční prostředky, kritizují podle zjištění novinářů deníku FORUM 24 rovněž rektoři vysokých škol, představitelé církví, divadel a dalších kulturních institucí.

Rozpočtové škrty a hrozba politického vlivu

Vládní koalice ANO, SPD a Motoristů poslala sporný návrh do druhého čtení minulý týden v noci na sobotu. Předloha počítá s úplným zrušením koncesionářských poplatků a s navázáním obou veřejnoprávních institucí přímo na státní rozpočet:

Česká televize má podle návrhu ze státního rozpočtu inkasovat v měsíčních platbách celkem 5,74 miliardy korun – o miliardu méně, než letos plánuje vybrat z poplatků. Vedení ČT již dříve varovalo, že takový rozpočtový škrt považuje do velké míry za likvidační.
Český rozhlas by měl obdržet 2,065 miliardy korun, což představuje propad o zhruba 400 milionů korun.

27. října 2026 v 13:48 Čas čtení 0:35 Odmítl škrty za stovky milionů. Klempíř teď odvolá bývalého šéfa ČT Dvořáka Odmítl škrty za stovky milionů. Klempíř teď odvolá bývalého šéfa ČT Dvořáka

Opozice krok označuje za pokus o faktické zestátnění a přímý zásah do redakční nezávislosti. „Pokud současná vládní většina navrhuje svázat veřejnoprávní média se státním rozpočtem, který je reálně ve schodku – a tak jako na Slovensku by takové navázání vytvářelo mnohem větší tlaky, tak v tomhle já vnímám ohrožení svobody,“ uvedl v reakci předseda opoziční ODS Martin Kupka a vyzval vládu ke stažení normy.

Koalice trvá na svém, postup hájí noční debatou

Premiér Andrej Babiš (ANO) reagoval prohlášením, že koalice návrh nestáhne, připustil však, že o jeho konečné podobě se ještě bude jednat. Podle Babiše bude financování ČT i ČRo garantováno přímo zákonem jako mandatorní výdaj navázaný na míru inflace, a nezávislost médií tak podle něj ohrožena není.

Předseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura (SPD) po pietním aktu ke 108. výročí vzniku Československa na pražském Vítkově hájil ranní hlasování: „Dalším důležitým momentem je, že prostor pro druhé čtení návrhu na zrušení koncesionářských poplatků jsme mohli zkrátit na 30 dnů ze 60 dnů podle jednacího řádu, ale neudělali jsme to.“ Dodal, že noční rozprava trvala devět hodin a plně odpovídala dřívějšímu nálezu Ústavního soudu. Vicepremiér Karel Havlíček (ANO) k nočnímu jednání poznamenal, že se o důležitých zákonech hlasovalo ráno i v minulosti, a ministryně financí Alena Schillerová (ANO) doplnila, že délka rozpravy byla výsledkem dohody poslaneckého grémia.

Dění sleduje Brusel

Záměr české vlády eviduje také Evropská unie. Mluvčí Evropské komise v tiskovém stanovisku potvrdil, že unijní exekutiva vývoj kolem novely pozorně sleduje. Zdůraznil přitom, že podle Evropského aktu o svobodě médií (EMFA) musí mít instituce veřejné služby zaručený takový systém financování, který se opírá o objektivní a transparentní kritéria a garantuje stabilní, přiměřené i předvídatelné zdroje bez rizika politického tlaku.

22. října 2026 v 11:45 Čas čtení 1:59 „Dej si pauzu na menopauzu,“ vykřikoval Ševčík ve Sněmovně na předsedkyni klubu STAN „Dej si pauzu na menopauzu,“ vykřikoval Ševčík ve Sněmovně na předsedkyni klubu STAN
25. října 2026 v 14:15 Čas čtení 1:55 Zvyšování platů a důchodů v roce 2027: Víme, kdo si polepší a o kolik Zvyšování platů a důchodů v roce 2027: Víme, kdo si polepší a o kolik
24. října 2026 v 16:45 Čas čtení 0:43 Vichřice míří na sever Čech a do Slezska. Meteorologové vydali výstrahu Vichřice míří na sever Čech a do Slezska. Meteorologové vydali výstrahu
Doporučil bys článek ostatním?
1
Upozornit na chybu - pokud spatřuješ v článku nedostatek nebo máš připomínky, dej nám vědět.
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Zdroj: forum24.cz, denikn.cz, ceskatelevize.cz
Náhledový obrázek: Refresher
Co si o článku myslíš?
Přihlas se a dej vědět do komentáře!
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentářů
Seřadit od
nejoblíbenějších
nejnovějších
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a přidat komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a ohodnotit komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Abys mohl přidat komentář, musíš mít aktivní členství Refresher Club.
Členství
Zrušit
Komentář, který si přidal, vidíš zatím jen ty. Pro zobrazení komentářů ostatním uživatelům je třeba ověřit tvůj účet.
Ověřit účet
Zrušit
Opravdu chceš odstranit svůj komentář?
Odstranit
Zrušit
Opravdu chceš zablokovat tento komentář?
Zablokovat
Zrušit
Opravdu chceš odblokovat tento komentář?
Odblokovat
Zrušit
Opravdu chceš nahlásit tento komentář?
Nahlásit
Zrušit
Děkujeme, komentář byl nahlášen.
OK
OK
Související témata:
Česko Česko Politika Škola a studium Zprávy z domova
Nejčtenější
4 hodiny
24 hodin
7 dní
dnes v 14:15
Koncert pro budoucnost zveřejnil petici na podporu stávky zaměstnanců ČT a ČRo. Akce začne 17. listopadu v 16:36
Koncert pro budoucnost zveřejnil petici na podporu stávky zaměstnanců ČT a ČRo. Akce začne 17. listopadu v 16:36
včera v 07:00
Vlny veder, inflace i snížení produkce potravin. Co to je El Niño a jaký má dopad na naše životy?
Vlny veder, inflace i snížení produkce potravin. Co to je El Niño a jaký má dopad na naše životy?
dnes v 10:15
Fico a Babiš v Praze odhalili sochu přátelství. Před Úřadem vlády je vypískali nespokojení demonstranti
Fico a Babiš v Praze odhalili sochu přátelství. Před Úřadem vlády je vypískali nespokojení demonstranti
včera v 11:45
Tohle ti zlepší den. V českých lesích se narodila vlčata a fotopasti zachytily jejich první měsíce
Tohle ti zlepší den. V českých lesích se narodila vlčata a fotopasti zachytily jejich první měsíce
dnes v 15:19
Prezident dnes jmenoval nové generály
Prezident dnes jmenoval nové generály
včera v 07:00
Vlny veder, inflace i snížení produkce potravin. Co to je El Niño a jaký má dopad na naše životy?
Vlny veder, inflace i snížení produkce potravin. Co to je El Niño a jaký má dopad na naše životy?
dnes v 14:15
Koncert pro budoucnost zveřejnil petici na podporu stávky zaměstnanců ČT a ČRo. Akce začne 17. listopadu v 16:36
Koncert pro budoucnost zveřejnil petici na podporu stávky zaměstnanců ČT a ČRo. Akce začne 17. listopadu v 16:36
dnes v 10:15
Fico a Babiš v Praze odhalili sochu přátelství. Před Úřadem vlády je vypískali nespokojení demonstranti
Fico a Babiš v Praze odhalili sochu přátelství. Před Úřadem vlády je vypískali nespokojení demonstranti
včera v 11:45
Tohle ti zlepší den. V českých lesích se narodila vlčata a fotopasti zachytily jejich první měsíce
Tohle ti zlepší den. V českých lesích se narodila vlčata a fotopasti zachytily jejich první měsíce
včera v 10:16
Před volbami slibovali levnější cestování. Teď většina krajů vedených ANO ruší slevy na jízdném
Před volbami slibovali levnější cestování. Teď většina krajů vedených ANO ruší slevy na jízdném
před 3 dny
Musk přiznal omezení služeb Starlink pro Ukrajinu. Obvinil ji z porušení podmínek
Musk přiznal omezení služeb Starlink pro Ukrajinu. Obvinil ji z porušení podmínek
před 3 dny
Zvyšování platů a důchodů v roce 2027: Víme, kdo si polepší a o kolik
Zvyšování platů a důchodů v roce 2027: Víme, kdo si polepší a o kolik
2
před 3 dny
„Bereme jim poslední zbytky důstojnosti.“ Praha přišla o další denní centrum pro lidi bez domova
„Bereme jim poslední zbytky důstojnosti.“ Praha přišla o další denní centrum pro lidi bez domova
22. 10. 2026 9:11
Příměří na Ukrajině bylo na dosah, zmařila ho Trumpova dohoda s Ruskem, říká Petr Pavel
Příměří na Ukrajině bylo na dosah, zmařila ho Trumpova dohoda s Ruskem, říká Petr Pavel
před 3 dny
V Orlím hnízdě opět hořelo, podezřelý žhář trpí duševní poruchou
V Orlím hnízdě opět hořelo, podezřelý žhář trpí duševní poruchou
Lifestyle news
„Jmenuji se Oldřich Kaiser a jsem pro to, aby se zrušily televizní poplatky.“ Známý režisér zareagoval na hercův nečekaný názor
dnes v 13:00 1
VIDEO: Duna ukázala finální trailer. Chani čeká zásadní změna oproti knižní předloze
dnes v 12:00
Sydney Sweeney se svlékla a natočila parodii na Sám doma. Zopakovala i Kevinův ikonický křik
dnes v 11:00
VIDEO: Luboš Hrouzek míří na velké plátno. Kdy se v kině dočkáš hokejové komedie LAJNA – KONEČNĚ FILM?
včera v 14:30
Exkluzivní premiéra klipu Kolem šlehaj plameny. Mutanti hledaj východisko si k písni o hořícím světě přizvali Tata Bojs
včera v 09:00 1
Tajemství šatů StarDance: Co skrývají šaty Sandevy nebo Otáhalové?
před 2 dny
ŽEBŘÍČEK: 10 nejlepších zemí pro život v roce 2026. Tato malá země se umístila na první příčce
před 2 dny
Jsi single, miluješ jídlo a baví tě cestování? Finsko pořádá gastro rande „naslepo“ pro 16 lidí z celého světa, můžeš se přihlásit
před 3 dny
„Nakonec dobro zvítězí a všechny ty zlé si vezme čert.“ Marek Eben se ve StarDance vyjádřil k aktuálnímu politickému dění
před 3 dny
U otce Meghan Markle se našlo dětské porno. Vévodkyně promluvila, o čem věděla
před 3 dny
Česko Všechno
Prezident dnes jmenoval nové generály
dnes v 15:19
Prezident dnes jmenoval nové generály
Prezident republiky Petr Pavel jmenoval nové generály
Fico a Babiš v Praze odhalili sochu přátelství. Před Úřadem vlády je vypískali nespokojení demonstranti
dnes v 10:15
Fico a Babiš v Praze odhalili sochu přátelství. Před Úřadem vlády je vypískali nespokojení demonstranti
K DAMU se přidávají další studenti. Kvůli obavám o nezávislost médií vyhlašují stávkovou pohotovost
včera v 16:00
K DAMU se přidávají další studenti. Kvůli obavám o nezávislost médií vyhlašují stávkovou pohotovost
Tohle ti zlepší den. V českých lesích se narodila vlčata a fotopasti zachytily jejich první měsíce
včera v 11:45
Tohle ti zlepší den. V českých lesích se narodila vlčata a fotopasti zachytily jejich první měsíce
28. října: Kde (ne)nakoupíš?
včera v 15:00
28. října: Kde (ne)nakoupíš?
Premiér Andrej Babiš přirovnal páteční protest k útoku na Kapitol
včera v 16:45
Premiér Andrej Babiš přirovnal páteční protest k útoku na Kapitol
Ekonomika Všechno
Zvyšování platů a důchodů v roce 2027: Víme, kdo si polepší a o kolik
před 3 dny
Zvyšování platů a důchodů v roce 2027: Víme, kdo si polepší a o kolik
20. 10. 2026 12:09
Zaměstnanci a zaměstnankyně se budou moci dozvědět o mzdách ve firmě. Podívej se, jak to má fungovat
20. 9. 2026 7:00
10 největších red flags u spolubydlících. Tyhle varovné signály radši neignoruj
Česko Všechno
Prezident dnes jmenoval nové generály
dnes v 15:19
Prezident dnes jmenoval nové generály
dnes v 10:15
Fico a Babiš v Praze odhalili sochu přátelství. Před Úřadem vlády je vypískali nespokojení demonstranti
včera v 16:00
K DAMU se přidávají další studenti. Kvůli obavám o nezávislost médií vyhlašují stávkovou pohotovost
Zahraničí Všechno
Nejbohatší lidé vydělávají na klimatické krizi, kterou sami pomáhají způsobovat. Ukazuje to nová analýza
dnes v 09:00
Nejbohatší lidé vydělávají na klimatické krizi, kterou sami pomáhají způsobovat. Ukazuje to nová analýza
včera v 17:00
Místo lesa datové centrum. Google kvůli AI vykácel 250 tisíc stromů, lidé vyšli do ulic
před 3 dny
V Orlím hnízdě opět hořelo, podezřelý žhář trpí duševní poruchou

Nejnovější

Zpravodajství
Lifestyle
Prezident Petr Pavel dnes předá státní vyznamenání
před hodinou
Prezident Petr Pavel dnes předá státní vyznamenání
Prezident Petr Pavel dnes předá státní vyznamenání
Počet obětí srážky dvou vysokorychlostních vlaků ve Španělsku vzrostl na 64
před 2 hodinami
Počet obětí srážky dvou vysokorychlostních vlaků ve Španělsku vzrostl na 64
Prezident dnes jmenoval nové generály
dnes v 15:19
Prezident dnes jmenoval nové generály
Zrod Československa za jediný den. Proč slavíme svátek 28. října
dnes v 13:15
Zrod Československa za jediný den. Proč slavíme svátek 28. října
Nejbohatší lidé vydělávají na klimatické krizi, kterou sami pomáhají způsobovat. Ukazuje to nová analýza
dnes v 09:00
Nejbohatší lidé vydělávají na klimatické krizi, kterou sami pomáhají způsobovat. Ukazuje to nová analýza
Více