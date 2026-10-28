Platforma Výbor solidarity studentů, která propojuje školy napříč republikou, vyhlásila na úterý 3. listopadu stávku. Reaguje tak na na záměr vládní koalice zrušit televizní a rozhlasové poplatky.
Protest Výboru solidarity studentů proti změně financování veřejnoprávních médií ve středu 28. října zaplnil velkou část brněnského náměstí Svobody. Zmíněná platforma propojuje školy napříč Českou republikou. Na demonstraci přišlo přes 1500 lidí, především studentstvo vysokých škol. V davu měli lidé papírové čepice a řadu transparentů.
Na protestu v centru Brna se sešlo demonstrantstvo s transparenty jako „Média nedáme“, „Pojďme pane, budeme se za média prát!“, „Babiše do koše!“ nebo „Demisi“. Jak píše ČT 24 s odvoláním na ČTK, z pódia zazněla kritika vládního postupu i verbálních výpadů koaličních politiků mířených nejen na veřejnoprávní, ale i na soukromá média. Zástupci a zástupkyně studentstva v Brně zároveň vyzvali veřejnost k účasti na nadcházející demonstraci spolku Milion chvilek pro demokracii, která je naplánována na 15. listopadu na pražské Letné.
Stávka na univerzitách
Výstražná stávka vysokoškoláků má mít formu vzdělávacích a osvětových akcí. „Výstražná stávka bude sestávat ze série různých aktivit, jejichž cílem má být informovat veřejnost o smyslu a významu médií veřejné služby a nezávislé kultury. Vyzýváme, aby se k vyhlášení stávky připojily i další univerzity, školy a iniciativy,“ uvedl Výbor solidarity studentů v prohlášení na svém instagramovém profilu.
Do akce se zapojí mimo jiné iniciativa Média nedáme MUNI z brněnské Masarykovy univerzity i zástupci dalších vysokých škol napříč republikou, řekla podle Forum 24 s odvoláním na ČTK Eliška Kubečková z výboru. Stávkovou pohotovost již dříve vyhlásily akademická obec pražské DAMU, studenti FSV UK a FAMU či odbory AMU, přičemž protestní signály přicházejí také ze škol v Ostravě.
„Nejsme a nebudeme lhostejní k silovému protlačování zákonů, které podrývají principy svobodné společnosti, stejně jako k obsazování pozic naší infrastruktury nekompetentními osobami odhodlanými obětovat fungující demokratický systém osobnímu zisku,“ uvedlo ve společném prohlášení pořadatelstvo brněnské demonstrace. Řečnictvo na pódiu upozorňovalo především na absenci předchozí odborné debaty a na nezastupitelnou roli veřejnoprávních médií v krizových situacích.
Pracovnictvo médií slibuje viditelnější protest
Na úterý 3. listopadu naplánovala celodenní stávku také iniciativa Veřejnoprávně. Čtyřiadvacetihodinový protest uspořádali zaměstnanci ČT a ČRo poprvé už 22. června. Zástupce iniciativy Daniel Stach v tiskovém vyjádření uvedl, že tentokrát bude stávka pro diváky i posluchače viditelnější, veškeré úpravy vysílání však zůstanou striktně v mezích platného zákona.
Vlna studentské a novinářské nespokojenosti navazuje na nedělní demonstraci na pražském Staroměstském náměstí. Předseda pořádajícího spolku Milion chvilek Mikuláš Minář tehdy vyzval vládní představitele, aby návrh zákona stáhli a přestali narušovat demokratické pilíře společnosti. Vládní plán, který médiím zároveň ubere finanční prostředky, kritizují podle zjištění novinářů deníku FORUM 24 rovněž rektoři vysokých škol, představitelé církví, divadel a dalších kulturních institucí.
Rozpočtové škrty a hrozba politického vlivu
Vládní koalice ANO, SPD a Motoristů poslala sporný návrh do druhého čtení minulý týden v noci na sobotu. Předloha počítá s úplným zrušením koncesionářských poplatků a s navázáním obou veřejnoprávních institucí přímo na státní rozpočet:
Česká televize má podle návrhu ze státního rozpočtu inkasovat v měsíčních platbách celkem 5,74 miliardy korun – o miliardu méně, než letos plánuje vybrat z poplatků. Vedení ČT již dříve varovalo, že takový rozpočtový škrt považuje do velké míry za likvidační.
Český rozhlas by měl obdržet 2,065 miliardy korun, což představuje propad o zhruba 400 milionů korun.
Opozice krok označuje za pokus o faktické zestátnění a přímý zásah do redakční nezávislosti. „Pokud současná vládní většina navrhuje svázat veřejnoprávní média se státním rozpočtem, který je reálně ve schodku – a tak jako na Slovensku by takové navázání vytvářelo mnohem větší tlaky, tak v tomhle já vnímám ohrožení svobody,“ uvedl v reakci předseda opoziční ODS Martin Kupka a vyzval vládu ke stažení normy.
Koalice trvá na svém, postup hájí noční debatou
Premiér Andrej Babiš (ANO) reagoval prohlášením, že koalice návrh nestáhne, připustil však, že o jeho konečné podobě se ještě bude jednat. Podle Babiše bude financování ČT i ČRo garantováno přímo zákonem jako mandatorní výdaj navázaný na míru inflace, a nezávislost médií tak podle něj ohrožena není.
Předseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura (SPD) po pietním aktu ke 108. výročí vzniku Československa na pražském Vítkově hájil ranní hlasování: „Dalším důležitým momentem je, že prostor pro druhé čtení návrhu na zrušení koncesionářských poplatků jsme mohli zkrátit na 30 dnů ze 60 dnů podle jednacího řádu, ale neudělali jsme to.“ Dodal, že noční rozprava trvala devět hodin a plně odpovídala dřívějšímu nálezu Ústavního soudu. Vicepremiér Karel Havlíček (ANO) k nočnímu jednání poznamenal, že se o důležitých zákonech hlasovalo ráno i v minulosti, a ministryně financí Alena Schillerová (ANO) doplnila, že délka rozpravy byla výsledkem dohody poslaneckého grémia.
Dění sleduje Brusel
Záměr české vlády eviduje také Evropská unie. Mluvčí Evropské komise v tiskovém stanovisku potvrdil, že unijní exekutiva vývoj kolem novely pozorně sleduje. Zdůraznil přitom, že podle Evropského aktu o svobodě médií (EMFA) musí mít instituce veřejné služby zaručený takový systém financování, který se opírá o objektivní a transparentní kritéria a garantuje stabilní, přiměřené i předvídatelné zdroje bez rizika politického tlaku.