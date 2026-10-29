Trumpovy příspěvky jako výhoda na burze. Firmy platí miliony, aby je viděly o 50 milisekund dřív
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dnes 29. října 2026 v 13:33
Čas čtení 0:53

Trumpovy příspěvky jako výhoda na burze. Firmy platí miliony, aby je viděly o 50 milisekund dřív

Michaela Lišková
Michaela Lišková
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Příspěvky amerického prezidenta Donalda Trumpa na sociální síti dokážou rozhýbat finanční trhy. Některé firmy jsou proto ochotné platit až 100 tisíc dolarů měsíčně, aby si prezidentovy zprávy přečetly o pár milisekund dřív než ostatní.

Donald Trump
Donald Trump Zdroj: AP Photo/John Locher

Finanční společnost Bloomberg a dvě obchodní firmy z Wall Street si podle zjištění agentury Reuters předplatily rychlejší přístup k příspěvkům Donalda Trumpa na sociální síti Truth Social. Za službu mohou platit 60 až 100 tisíc dolarů měsíčně, tedy v přepočtu zhruba 1,4 až 2,3 milionu korun.

Služba s názvem Truth API umožňuje firmám získat Trumpovy příspěvky přibližně o 50 milisekund rychleji, než kdyby je běžný uživatel sledoval přímo v aplikaci.

Možná to zní jako zanedbatelný rozdíl, jenže na burze může rozhodovat i tisícina sekundy. Obchodní firmy používají automatické systémy, které dokážou zprávu okamžitě vyhodnotit a nakoupit nebo prodat akcie či jiné investice.

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Trumpovy příspěvky už v minulosti ovlivnily ceny na trzích. Třeba v dubnu prudce klesly ceny ropy poté, co na Truth Social oznámil příměří ve válce s Íránem.

Kritici mluví o zneužívání prezidentské funkce

Placený přístup k prezidentovým příspěvkům vyvolává otázky, jestli bohaté firmy nezískávají nespravedlivou výhodu oproti běžným investorům.

Dva demokratičtí senátoři už v létě požádali americkou Komisi pro cenné papíry o prošetření služby. Na Trumpa navíc míří žaloba, která zpochybňuje možnost zveřejňovat oficiální vládní oznámení výhradně na síti nabízející placený přednostní přístup.

Společnost Trump Media, která Truth Social provozuje, kritiku odmítá. Tvrdí, že nabízí běžnou technologickou službu, po které je na trhu poptávka. Reuters zároveň upozorňuje, že Trumpův rodinný svěřenský fond vlastní 41 procent společnosti a prezident je jeho jediným příjemcem.

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