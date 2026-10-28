Pavel ocenil 51 osobností. Ve svém projevu varoval před pohodlností a vyhýbáním se pravdě
0
0
0
TASR
včera 28. října 2026 v 22:20
Čas čtení 2:36

Pavel ocenil 51 osobností. Ve svém projevu varoval před pohodlností a vyhýbáním se pravdě

Diskutovat
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Pavel ocenil 51 osobností. Ve svém projevu varoval před pohodlností a vyhýbáním se pravdě
Zdroj: TASR

Prezident Petr Pavel udělil státní vyznamenání 51 osobnostem. Mezi oceněnými jsou legendy Věra Čáslavská a Miloš Forman, herečka Iva Janžurová i hrdinové všedního dne. Hlava státu v projevu apelovala na odvahu a zodpovědnost.

Český prezident Petr Pavel ve středu u příležitosti Dne vzniku samostatného československého státu ocenil na Pražském hradě 51 osobností. Vyznamenal například gymnastku Věru Čáslavskou, filmového režiséra a držitele Oscara Miloše Formana či herečku Ivu Janžurovou. Ocenění si odnesl také youtuber Jiří Burýšek, který se mimo jiné věnuje odhalování manipulací a dezinformací. Všechny oceněné podle Pavla spojuje ochota udělat více, než se od občana běžně očekává. V jeho projevu zaznělo také několik výzev směrem k politikům i společnosti, informuje zpravodajka TASR v Praze.

Prezident poznamenal, že při utváření budoucnosti země hrají důležitou roli všichni její občané, kteří by se měli snažit pomáhat ji směřovat vpřed. Vyjádřil však obavy, že se lidé v poslední době této odpovědnosti zříkají. „V letech, které prožíváme v relativním bezpečí a dostatku, se uchylujeme k pohodlnosti, která se vyhýbá nepříjemným zprávám, náročným úkolům i odříkání se něčeho. Přehlížíme nebo nechceme vidět zřetelné signály krizí, které mohou nastat,“ zdůraznil.

Předávání státních vyznamenání
Předávání státních vyznamenání Zdroj: TASR

Podle jeho slov společnost doufá, že ji krize nakonec minou a vše dobře dopadne – jako v pohádce.

Vyzval proto vládu a další politiky, aby lidem vysvětlovali nutnost připravovat se na situace, které sice ještě nenastaly, ale může k nim dojít. Země, která se bojí slyšet pravdu, podle něj ztrácí schopnost sebereflexe a stává se zranitelnou. Tomu se dnes podle Pavla Česká republika vystavuje. Domnívá se, že v politice se příliš málo hovoří o rizicích, kterým Česko čelí, a že v ní také chybí odvaha. „Skutečná odvaha totiž nespočívá v tom, že jdeme proti oponentům. Ale ve schopnosti hájit i to, co není populární, ale pro zemi důležité a správné,“ dodal.

27. října 2026 v 16:00 Čas čtení 2:02 K DAMU se přidávají další studenti. Kvůli obavám o nezávislost médií vyhlašují stávkovou pohotovost K DAMU se přidávají další studenti. Kvůli obavám o nezávislost médií vyhlašují stávkovou pohotovost

Hovořil také o bezpečnostní situaci, odpovědnosti v oblasti veřejných financí či životního prostředí, ale i o tom, jak informační chaos oslabuje schopnost demokratické společnosti rozhodovat se a bránit se. Následně předal vyznamenání 51 osobnostem.

Nejvyšší české státní vyznamenání, jímž je Řád Bílého lva, udělil čtyřikrát. Toto vyznamenání má vojenskou a civilní kategorii, přičemž každá z nich má pět tříd. Jeho civilní kategorii II. třídy udělil in memoriam české sportovní gymnastce a sedminásobné olympijské vítězce Věře Čáslavské. Kromě sportovních úspěchů ocenil její odvahu bránit svobodu. Ocenění stejné třídy získala také fyzioložka a biochemička Helena Illnerová.
Vyznamenání v této kategorii, avšak 3. třídy, prezident udělil in memoriam filmovému režisérovi a dvojnásobnému držiteli Oscara Miloši Formanovi. Poukázal na to, že v jeho dílech je patrný boj jednotlivce o svobodu a důstojnost tváří v tvář autoritě a moci. Toto ocenění získala také herečka Iva Janžurová.

Řád Tomáše Garrigue Masaryka udělil český prezident sedmi osobnostem. Ocenění III. třídy obdržel například in memoriam bývalý předseda Senátu Jaroslav Kubera, u něhož Pavel vyzdvihl mimořádnou osobní odvahu.

27. října 2026 v 11:45 Čas čtení 1:40 Tohle ti zlepší den. V českých lesích se narodila vlčata a fotopasti zachytily jejich první měsíce Tohle ti zlepší den. V českých lesích se narodila vlčata a fotopasti zachytily jejich první měsíce

Kromě toho prezident udělil pět medailí za hrdinství a 35 medailí za zásluhy o stát v různých oblastech. Medaili za hrdinství v boji udělil jednomu z posledních žijících účastníků Pražského povstání Vladimíru Dvořákovi a za záchranu života Liboru Cicvárkovi in memoriam. Tento zaměstnanec Městského úřadu v Chřibské navzdory vlastnímu zranění zachraňoval při ozbrojeném útoku ostatní, přičemž položil svůj život.

Medaile za zásluhy o stát v oblasti umění obdržel například režisér Jan Hřebejk či světově proslulý operní pěvec Adam Plachetka. Za zásluhy o sport pak průkopnice ženského fotbalu a první československá profesionální hráčka působící v zahraničí Jaroslava Rinnerová. V oblasti médií a vzdělávání ocenil youtubera Jiřího Burýška, známého z kanálu „Jirka vysvětluje věci“. Prezident ho vyzdvihl právě za srozumitelné vysvětlování společenských témat.

Ocenil také několik osob v oblasti dobrovolnictví, charity a sociálního prostředí. Mezi nimi například manžele Katarínu a Ondřeje Vlčkovy, kteří prostřednictvím své rodinné nadace budují dětský hospic a zasazují se o rozvoj péče o těžce nemocné děti. Katarína pochází ze Slovenska, od roku 1992 žije v Praze.

27. října 2026 v 10:16 Čas čtení 0:57 Před volbami slibovali levnější cestování. Teď většina krajů vedených ANO ruší slevy na jízdném Před volbami slibovali levnější cestování. Teď většina krajů vedených ANO ruší slevy na jízdném

Ceremoniálu se zúčastnili nejvyšší ústavní představitelstvo, poslanci a poslankyně, senátoři a senátorky, rektoři a rektorky, velvyslanci a velvyslankyně a další hosté, včetně bývalého českého prezidenta Václava Klause s manželkou a vdovy po československém a českém exprezidentovi Václavu Havlovi, Dagmar Havlové. Bývalý prezident Miloš Zeman na Pražský hrad nepřišel. Předávání státních vyznamenání se nezúčastnil již počtvrté v řadě.

Předávání státních vyznamenání Předávání státních vyznamenání Předávání státních vyznamenání
Zobrazit galerii
(3)
24. října 2026 v 10:30 Čas čtení 1:47 Demonstrující na Malostranském náměstí se pokusili dostat do Sněmovny. Zasáhla policie Demonstrující na Malostranském náměstí se pokusili dostat do Sněmovny. Zasáhla policie
24. října 2026 v 16:45 Čas čtení 0:43 Vichřice míří na sever Čech a do Slezska. Meteorologové vydali výstrahu Vichřice míří na sever Čech a do Slezska. Meteorologové vydali výstrahu
25. října 2026 v 7:00 Čas čtení 4:34 „Bereme jim poslední zbytky důstojnosti.“ Praha přišla o další denní centrum pro lidi bez domova „Bereme jim poslední zbytky důstojnosti.“ Praha přišla o další denní centrum pro lidi bez domova
Doporučil bys článek ostatním?
0
Upozornit na chybu - pokud spatřuješ v článku nedostatek nebo máš připomínky, dej nám vědět.
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Náhledový obrázek: TASR
Co si o článku myslíš?
Přihlas se a dej vědět do komentáře!
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentářů
Seřadit od
nejoblíbenějších
nejnovějších
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a přidat komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a ohodnotit komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Abys mohl přidat komentář, musíš mít aktivní členství Refresher Club.
Členství
Zrušit
Komentář, který si přidal, vidíš zatím jen ty. Pro zobrazení komentářů ostatním uživatelům je třeba ověřit tvůj účet.
Ověřit účet
Zrušit
Opravdu chceš odstranit svůj komentář?
Odstranit
Zrušit
Opravdu chceš zablokovat tento komentář?
Zablokovat
Zrušit
Opravdu chceš odblokovat tento komentář?
Odblokovat
Zrušit
Opravdu chceš nahlásit tento komentář?
Nahlásit
Zrušit
Děkujeme, komentář byl nahlášen.
OK
OK
Související témata:
Česko Česko Petr Pavel Zprávy z domova
Nejčtenější
4 hodiny
24 hodin
7 dní
před 2 dny
Vlny veder, inflace i snížení produkce potravin. Co to je El Niño a jaký má dopad na naše životy?
Vlny veder, inflace i snížení produkce potravin. Co to je El Niño a jaký má dopad na naše životy?
včera v 14:15
Koncert pro budoucnost zveřejnil petici na podporu stávky zaměstnanců ČT a ČRo. Akce začne 17. listopadu v 16:36
Koncert pro budoucnost zveřejnil petici na podporu stávky zaměstnanců ČT a ČRo. Akce začne 17. listopadu v 16:36
včera v 10:15
Fico a Babiš v Praze odhalili sochu přátelství. Před Úřadem vlády je vypískali nespokojení demonstranti
Fico a Babiš v Praze odhalili sochu přátelství. Před Úřadem vlády je vypískali nespokojení demonstranti
včera v 22:20
Pavel ocenil 51 osobností. Ve svém projevu varoval před pohodlností a vyhýbáním se pravdě
Pavel ocenil 51 osobností. Ve svém projevu varoval před pohodlností a vyhýbáním se pravdě
před 2 dny
Tohle ti zlepší den. V českých lesích se narodila vlčata a fotopasti zachytily jejich první měsíce
Tohle ti zlepší den. V českých lesích se narodila vlčata a fotopasti zachytily jejich první měsíce
před 2 dny
Vlny veder, inflace i snížení produkce potravin. Co to je El Niño a jaký má dopad na naše životy?
Vlny veder, inflace i snížení produkce potravin. Co to je El Niño a jaký má dopad na naše životy?
včera v 14:15
Koncert pro budoucnost zveřejnil petici na podporu stávky zaměstnanců ČT a ČRo. Akce začne 17. listopadu v 16:36
Koncert pro budoucnost zveřejnil petici na podporu stávky zaměstnanců ČT a ČRo. Akce začne 17. listopadu v 16:36
včera v 10:15
Fico a Babiš v Praze odhalili sochu přátelství. Před Úřadem vlády je vypískali nespokojení demonstranti
Fico a Babiš v Praze odhalili sochu přátelství. Před Úřadem vlády je vypískali nespokojení demonstranti
před 2 dny
Tohle ti zlepší den. V českých lesích se narodila vlčata a fotopasti zachytily jejich první měsíce
Tohle ti zlepší den. V českých lesích se narodila vlčata a fotopasti zachytily jejich první měsíce
před 2 dny
Před volbami slibovali levnější cestování. Teď většina krajů vedených ANO ruší slevy na jízdném
Před volbami slibovali levnější cestování. Teď většina krajů vedených ANO ruší slevy na jízdném
před 4 dny
Musk přiznal omezení služeb Starlink pro Ukrajinu. Obvinil ji z porušení podmínek
Musk přiznal omezení služeb Starlink pro Ukrajinu. Obvinil ji z porušení podmínek
před 4 dny
Zvyšování platů a důchodů v roce 2027: Víme, kdo si polepší a o kolik
Zvyšování platů a důchodů v roce 2027: Víme, kdo si polepší a o kolik
2
před 4 dny
„Bereme jim poslední zbytky důstojnosti.“ Praha přišla o další denní centrum pro lidi bez domova
„Bereme jim poslední zbytky důstojnosti.“ Praha přišla o další denní centrum pro lidi bez domova
22. 10. 2026 9:11
Příměří na Ukrajině bylo na dosah, zmařila ho Trumpova dohoda s Ruskem, říká Petr Pavel
Příměří na Ukrajině bylo na dosah, zmařila ho Trumpova dohoda s Ruskem, říká Petr Pavel
před 4 dny
V Orlím hnízdě opět hořelo, podezřelý žhář trpí duševní poruchou
V Orlím hnízdě opět hořelo, podezřelý žhář trpí duševní poruchou
Lifestyle news
„Jmenuji se Oldřich Kaiser a jsem pro to, aby se zrušily televizní poplatky.“ Známý režisér zareagoval na hercův nečekaný názor
včera v 13:00 1
VIDEO: Duna ukázala finální trailer. Chani čeká zásadní změna oproti knižní předloze
včera v 12:00
Sydney Sweeney se svlékla a natočila parodii na Sám doma. Zopakovala i Kevinův ikonický křik
včera v 11:00
VIDEO: Luboš Hrouzek míří na velké plátno. Kdy se v kině dočkáš hokejové komedie LAJNA – KONEČNĚ FILM?
před 2 dny
Exkluzivní premiéra klipu Kolem šlehaj plameny. Mutanti hledaj východisko si k písni o hořícím světě přizvali Tata Bojs
před 2 dny 1
Tajemství šatů StarDance: Co skrývají šaty Sandevy nebo Otáhalové?
před 3 dny
ŽEBŘÍČEK: 10 nejlepších zemí pro život v roce 2026. Tato malá země se umístila na první příčce
před 3 dny
Jsi single, miluješ jídlo a baví tě cestování? Finsko pořádá gastro rande „naslepo“ pro 16 lidí z celého světa, můžeš se přihlásit
před 4 dny
„Nakonec dobro zvítězí a všechny ty zlé si vezme čert.“ Marek Eben se ve StarDance vyjádřil k aktuálnímu politickému dění
před 4 dny
U otce Meghan Markle se našlo dětské porno. Vévodkyně promluvila, o čem věděla
před 4 dny
Česko Všechno
Prezident dnes jmenoval nové generály
včera v 15:19
Prezident dnes jmenoval nové generály
Prezident republiky Petr Pavel jmenoval nové generály
Fico a Babiš v Praze odhalili sochu přátelství. Před Úřadem vlády je vypískali nespokojení demonstranti
včera v 10:15
Fico a Babiš v Praze odhalili sochu přátelství. Před Úřadem vlády je vypískali nespokojení demonstranti
K DAMU se přidávají další studenti. Kvůli obavám o nezávislost médií vyhlašují stávkovou pohotovost
před 2 dny
K DAMU se přidávají další studenti. Kvůli obavám o nezávislost médií vyhlašují stávkovou pohotovost
28. října: Kde (ne)nakoupíš?
před 2 dny
28. října: Kde (ne)nakoupíš?
Premiér Andrej Babiš přirovnal páteční protest k útoku na Kapitol
před 2 dny
Premiér Andrej Babiš přirovnal páteční protest k útoku na Kapitol
Prezident Petr Pavel dnes předá státní vyznamenání
včera v 19:00
Prezident Petr Pavel dnes předá státní vyznamenání
Ekonomika Všechno
Zvyšování platů a důchodů v roce 2027: Víme, kdo si polepší a o kolik
před 4 dny
Zvyšování platů a důchodů v roce 2027: Víme, kdo si polepší a o kolik
20. 10. 2026 12:09
Zaměstnanci a zaměstnankyně se budou moci dozvědět o mzdách ve firmě. Podívej se, jak to má fungovat
20. 9. 2026 7:00
10 největších red flags u spolubydlících. Tyhle varovné signály radši neignoruj
Zahraničí Všechno
Nejbohatší lidé vydělávají na klimatické krizi, kterou sami pomáhají způsobovat. Ukazuje to nová analýza
včera v 09:00
Nejbohatší lidé vydělávají na klimatické krizi, kterou sami pomáhají způsobovat. Ukazuje to nová analýza
před 2 dny
Místo lesa datové centrum. Google kvůli AI vykácel 250 tisíc stromů, lidé vyšli do ulic
před 4 dny
V Orlím hnízdě opět hořelo, podezřelý žhář trpí duševní poruchou
Česko Všechno
Prezident dnes jmenoval nové generály
včera v 15:19
Prezident dnes jmenoval nové generály
včera v 10:15
Fico a Babiš v Praze odhalili sochu přátelství. Před Úřadem vlády je vypískali nespokojení demonstranti
před 2 dny
K DAMU se přidávají další studenti. Kvůli obavám o nezávislost médií vyhlašují stávkovou pohotovost

Nejnovější

Zpravodajství
Lifestyle
Prezident Petr Pavel dnes předá státní vyznamenání
včera v 19:00
Prezident Petr Pavel dnes předá státní vyznamenání
Prezident Petr Pavel dnes předá státní vyznamenání
Počet obětí srážky dvou vysokorychlostních vlaků ve Španělsku vzrostl na 64
včera v 18:15
Počet obětí srážky dvou vysokorychlostních vlaků ve Španělsku vzrostl na 64
Prezident dnes jmenoval nové generály
včera v 15:19
Prezident dnes jmenoval nové generály
Zrod Československa za jediný den. Proč slavíme svátek 28. října
včera v 13:15
Zrod Československa za jediný den. Proč slavíme svátek 28. října
Nejbohatší lidé vydělávají na klimatické krizi, kterou sami pomáhají způsobovat. Ukazuje to nová analýza
včera v 09:00
Nejbohatší lidé vydělávají na klimatické krizi, kterou sami pomáhají způsobovat. Ukazuje to nová analýza
Více