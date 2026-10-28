Prezident Petr Pavel udělil státní vyznamenání 51 osobnostem. Mezi oceněnými jsou legendy Věra Čáslavská a Miloš Forman, herečka Iva Janžurová i hrdinové všedního dne. Hlava státu v projevu apelovala na odvahu a zodpovědnost.
Český prezident Petr Pavel ve středu u příležitosti Dne vzniku samostatného československého státu ocenil na Pražském hradě 51 osobností. Vyznamenal například gymnastku Věru Čáslavskou, filmového režiséra a držitele Oscara Miloše Formana či herečku Ivu Janžurovou. Ocenění si odnesl také youtuber Jiří Burýšek, který se mimo jiné věnuje odhalování manipulací a dezinformací. Všechny oceněné podle Pavla spojuje ochota udělat více, než se od občana běžně očekává. V jeho projevu zaznělo také několik výzev směrem k politikům i společnosti, informuje zpravodajka TASR v Praze.
Prezident poznamenal, že při utváření budoucnosti země hrají důležitou roli všichni její občané, kteří by se měli snažit pomáhat ji směřovat vpřed. Vyjádřil však obavy, že se lidé v poslední době této odpovědnosti zříkají. „V letech, které prožíváme v relativním bezpečí a dostatku, se uchylujeme k pohodlnosti, která se vyhýbá nepříjemným zprávám, náročným úkolům i odříkání se něčeho. Přehlížíme nebo nechceme vidět zřetelné signály krizí, které mohou nastat,“ zdůraznil.
Podle jeho slov společnost doufá, že ji krize nakonec minou a vše dobře dopadne – jako v pohádce.
Vyzval proto vládu a další politiky, aby lidem vysvětlovali nutnost připravovat se na situace, které sice ještě nenastaly, ale může k nim dojít. Země, která se bojí slyšet pravdu, podle něj ztrácí schopnost sebereflexe a stává se zranitelnou. Tomu se dnes podle Pavla Česká republika vystavuje. Domnívá se, že v politice se příliš málo hovoří o rizicích, kterým Česko čelí, a že v ní také chybí odvaha. „Skutečná odvaha totiž nespočívá v tom, že jdeme proti oponentům. Ale ve schopnosti hájit i to, co není populární, ale pro zemi důležité a správné,“ dodal.
Hovořil také o bezpečnostní situaci, odpovědnosti v oblasti veřejných financí či životního prostředí, ale i o tom, jak informační chaos oslabuje schopnost demokratické společnosti rozhodovat se a bránit se. Následně předal vyznamenání 51 osobnostem.
Nejvyšší české státní vyznamenání, jímž je Řád Bílého lva, udělil čtyřikrát. Toto vyznamenání má vojenskou a civilní kategorii, přičemž každá z nich má pět tříd. Jeho civilní kategorii II. třídy udělil in memoriam české sportovní gymnastce a sedminásobné olympijské vítězce Věře Čáslavské. Kromě sportovních úspěchů ocenil její odvahu bránit svobodu. Ocenění stejné třídy získala také fyzioložka a biochemička Helena Illnerová.
Vyznamenání v této kategorii, avšak 3. třídy, prezident udělil in memoriam filmovému režisérovi a dvojnásobnému držiteli Oscara Miloši Formanovi. Poukázal na to, že v jeho dílech je patrný boj jednotlivce o svobodu a důstojnost tváří v tvář autoritě a moci. Toto ocenění získala také herečka Iva Janžurová.
Řád Tomáše Garrigue Masaryka udělil český prezident sedmi osobnostem. Ocenění III. třídy obdržel například in memoriam bývalý předseda Senátu Jaroslav Kubera, u něhož Pavel vyzdvihl mimořádnou osobní odvahu.
Kromě toho prezident udělil pět medailí za hrdinství a 35 medailí za zásluhy o stát v různých oblastech. Medaili za hrdinství v boji udělil jednomu z posledních žijících účastníků Pražského povstání Vladimíru Dvořákovi a za záchranu života Liboru Cicvárkovi in memoriam. Tento zaměstnanec Městského úřadu v Chřibské navzdory vlastnímu zranění zachraňoval při ozbrojeném útoku ostatní, přičemž položil svůj život.
Medaile za zásluhy o stát v oblasti umění obdržel například režisér Jan Hřebejk či světově proslulý operní pěvec Adam Plachetka. Za zásluhy o sport pak průkopnice ženského fotbalu a první československá profesionální hráčka působící v zahraničí Jaroslava Rinnerová. V oblasti médií a vzdělávání ocenil youtubera Jiřího Burýška, známého z kanálu „Jirka vysvětluje věci“. Prezident ho vyzdvihl právě za srozumitelné vysvětlování společenských témat.
Ocenil také několik osob v oblasti dobrovolnictví, charity a sociálního prostředí. Mezi nimi například manžele Katarínu a Ondřeje Vlčkovy, kteří prostřednictvím své rodinné nadace budují dětský hospic a zasazují se o rozvoj péče o těžce nemocné děti. Katarína pochází ze Slovenska, od roku 1992 žije v Praze.
Ceremoniálu se zúčastnili nejvyšší ústavní představitelstvo, poslanci a poslankyně, senátoři a senátorky, rektoři a rektorky, velvyslanci a velvyslankyně a další hosté, včetně bývalého českého prezidenta Václava Klause s manželkou a vdovy po československém a českém exprezidentovi Václavu Havlovi, Dagmar Havlové. Bývalý prezident Miloš Zeman na Pražský hrad nepřišel. Předávání státních vyznamenání se nezúčastnil již počtvrté v řadě.