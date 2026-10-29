USA uvalily sankce na rwandské ministerstvo obrany a finanční instituci

USA uvalily sankce na rwandské ministerstvo obrany i spřízněnou finanční instituci. Viní je z podpory povstalců ze skupiny M23 v Demokratické republice Kongo a požadují okamžité stažení rwandských vojáků z oblasti.
Spojené státy ve středu uvalily sankce na rwandské ministerstvo obrany a finanční instituci v této africké zemi kvůli jejich údajným vazbám na ozbrojenou skupinu M23, která bojuje na východě Demokratické republiky Kongo (DRK). TASR o tom informuje s odvoláním na zprávu agentury AFP.
„Spojené státy dnes plní slib prezidenta (Donalda) Trumpa, že budou Rwandu volat k odpovědnosti za plnění jejích závazků vyplývajících z mírové dohody mezi DRK a Rwandou,“ uvedl americký ministr financí Scott Bessent. Dohodu podepsali loni v červnu ve Washingtonu ministři zahraničních věcí obou zemí. Bessent vyzval Rwandu, aby přestala podporovat skupinu M23 a stáhla své jednotky z východu DRK.
Povstalci z hnutí M23, podporovaní Rwandou, od obnovení ozbrojeného povstání v roce 2021 obsadili rozsáhlá území na východě Demokratické republiky Kongo, která jsou bohatá na nerostné suroviny. Navzdory příměří zprostředkovanému Spojenými státy v prosinci boje v regionu pokračují. Oblast navíc v současné době sužuje i epidemie eboly.
Ofenziva skupiny M23 a rwandské armády z počátku roku 2025 vedla k obsazení měst Goma a Bukavu, hlavních měst provincií Severní a Jižní Kivu. Frontová linie se od té doby stabilizovala, v Jižním Kivu však nadále dochází k prudkým bojům.
Odborníci OSN tvrdí, že Rwanda má v DRK stále tisíce vojáků, kteří pomáhají skupině M23 a fakticky ji ovládají. Kigali to popírá a tvrdí, že ji ohrožují konžské milice založené příslušníky etnické skupiny Hutuů, kteří se podíleli na genocidě Tutsiů ve Rwandě v roce 1994.
Mluvčí amerického ministerstva zahraničních věcí Tommy Pigott ve středu uvedl, že tisíce příslušníků rwandských ozbrojených sil nadále bojují po boku skupiny M23 v provinciích Severní a Jižní Kivu. Sankce se vztahují také na finanční instituci Zigama Credit and
Savings Society, která podle amerického ministerstva financí poskytuje služby rwandským bezpečnostním složkám. Spojené státy již v březnu uvalily sankce na rwandské ozbrojené síly, které spadají pod ministerstvo obrany.