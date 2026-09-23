Americký prezident na půdě OSN navrhl nahradit výraz „umělá inteligence“ slovem „superinteligence“ a odmítl mezinárodní regulace.
Jeho výroky přicházejí v době rostoucích obav uvnitř oboru. Někteří lídři předních AI společností totiž současně vyzývají ke zpomalení vývoje.
Během svého vystoupení na Valném shromáždění OSN v New Yorku americký prezident Donald Trump přišel s nečekaným návrhem. Prohlásil, že chce ve všech oficiálních vládních dokumentech nahradit termín „artificial intelligence“ (AI) novým označením „super intelligence“ (SI). Jak přesně by se změna měla projevit, zatím není jasné.
„Používání slova umělá (artificial) způsobuje, že inteligence zní jako něco falešného, ale ona falešná není. Je skutečně úžasná. Vítejte v novém světě superinteligence, zkráceně SI,“ vysvětlil Trump.
Trump zároveň odmítl „globalistické plány“ na kontrolu či zpomalení AI a varování před existenčním rizikem označil za mystifikaci a alarmismus. Připodobnil je k historickým politickým kauzám a zdůraznil, že Spojené státy mají dostatečné pravomoci k tomu, aby v případě potřeby proti technologickým firmám zasáhly.
Vývoj technologií má podle něj větší potenciál než průmyslová revoluce a prioritou USA je výzkum podporovat, nikoli brzdit. Trump svůj postoj spojuje také se soupeřením s Čínou.
Trumpův postoj je v rozporu s částí současného dění uvnitř AI sektoru. Výzkumník Jacob Coxon po odchodu ze společnosti Anthropic pro BBC uvedl, že někteří vývojáři mají z rychlosti pokroku strach.
Bez koordinovaného zpomalení podle některých představitelů oboru hrozí v budoucnu katastrofální následky – objevují se i varování před existenčním ohrožením lidstva. Šéf Anthropicu Dario Amodei navíc varoval, že AI systémy by během šesti až dvanácti měsíců mohly získat schopnosti potřebné k ovládnutí rozsáhlých částí internetu prostřednictvím botnetu.
K výzvě ke zpomalení tempa se přidal právě šéf Anthropicu Dario Amodei, podle kterého musí bezpečnostní výzkum získat čas. Jeho návrh podpořili i šéf OpenAI Sam Altman a Elon Musk z xAI. Lídři oboru upozorňují, že jednotlivé společnosti jsou chycené v konkurenčním závodě, který jim ztěžuje jednostranné zpomalení vývoje.
Přejmenování navíc naráží na odbornou definici. Pojem superinteligence ve vědecké a technologické komunitě označuje hypotetický systém, jehož schopnosti by překonávaly ty lidské. Označovat tímto termínem současné chatboty a další AI nástroje by tak mohlo stírat rozdíl mezi dnešní technologií a hypotetickými systémy, které zatím neexistují.