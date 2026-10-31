V Paříži opět zabedňují výlohy, do ulic vyjde 70 tisíc policistů. Francie se obává dalších nepokojů
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TASR/refresher.sk
dnes 31. října 2026 v 13:59
Čas čtení 1:25

V Paříži opět zabedňují výlohy, do ulic vyjde 70 tisíc policistů. Francie se obává dalších nepokojů

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Situaci mohou komplikovat oslavy Halloweenu, během nichž budou lidé nosit masky.

Francie v sobotu očekává nepokoje a pouliční násilnosti srovnatelné s těmi ze 17. října, kdy došlo ke střetům s policií a tisíce podniků zůstaly poškozeny nebo vyrabovány, uvedl pro agenturu AFP nejmenovaný spolupracovník ministra vnitra Laurenta Nuñeze. Ten již ve čtvrtek oznámil, že na sobotní protesty bude nasazeno přibližně 70 tisíc policistů, informuje TASR.

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Z obav z opakování událostí před dvěma týdny začaly obchody a podniky v Paříži již v pátek zabedňovat okna. Předseda francouzské obchodní komory Alain Di Crescenzo uvedl, že jejich majitelé jsou znepokojeni a „nemohou se dočkat, až bude sobota za nimi“.

Celostátní protesty 17. října přerostly v jedny z nejrozsáhlejších nepokojů ve Francii za poslední roky. V návaznosti na to některá města zavedla částečný a dočasný zákaz vycházení. Úřady přiznaly selhání v oblasti bezpečnosti a zpravodajských služeb, které vedlo ke střetům, rabování a zapalování veřejných budov.

Francouzi a Francouzky se zpočátku bouřili proti horším podmínkám vzdělávání, rostoucím životním nákladům a nerovnosti. Po zásahu bezpečnostních složek však své požadavky rozšířili o větší ochranu občanských svobod a práva na protest. Vláda v pondělí oznámila sérii konkrétních opatření, kterými chce reagovat na požadavky nespokojeného studenstva. Protestující je však považují za nedostatečná.

Obávají se rabování

Sobotní shromáždění svolalo hnutí Žluté vesty a středoškolské a vysokoškolské organizace. Nuñez ve čtvrtek řekl, že během nich hrozí narušení veřejného pořádku. Protesty podle něj budou povoleny, avšak ne v centrech měst. Policie v Paříži například povolila jen pochod na okraji metropole, v nejméně dvou tamějších čtvrtích bude ze soboty na neděli platit noční zákaz vycházení.

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„Máme obavy z vandalismu a pokusů o rabování,“ uvedl spolupracovník ministra. Zdroj z policie v této souvislosti poukázal na to, že mezi úřady panuje značná nervozita a není důvod se domnívat, že protesty budou bez problémů.

Di Crescenzo také varoval, že situaci mohou komplikovat oslavy Halloweenu, během nichž budou lidé nosit masky. Podle Nuñeze úřady zaznamenaly na sociálních sítích k oslavám výzvy, ve kterých byli čtenáři a čtenářky nabádáni, aby se převlékli do kostýmů, sešli se na „noc temnoty“ a vyvolali „revoluci“.

Protesty ve Francii se konají šest měsíců před prezidentskými volbami, v nichž má podle průzkumů veřejného mínění velkou šanci zvítězit krajně pravicová kandidátka Marine Le Pen.

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Zdroj: refresher.sk
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