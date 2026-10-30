Konečné výsledky voleb v Izraeli přinesly pat. Potřebnou většinu 61 poslanců nemá nikdo, volební účast přitom dosáhla rekordních téměř 78 procent.
Podle konečných výsledků úterních izraelských parlamentních voleb, které v pátek brzy ráno zveřejnila ústřední volební komise, získal blok premiéra Benjamina Netanjahua v Knesetu 53 křesel. Jeho strana Likud získala nejvíce mandátů ze všech stran (27). Největší opoziční strana Jašar vedená Gadimem Eizenkotem získala 21 mandátů, přičemž opoziční blok obsadil celkem 48 křesel. Žádný z bloků nemá většinu, k níž je ve 120členném parlamentu zapotřebí 61 poslanců, jelikož arabské strany získaly 19 mandátů. TASR o tom informuje na základě zprávy agentury AFP a zpravodajského portálu The Times of Israel (TOI).
Oficiální konečné výsledky by měly být předloženy prezidentovi Jicchaku Herzogovi ve středu poté, co ústřední volební komise dokončí závěrečnou kontrolu případných chyb a stížností.
Následně se Herzog setká s lídry jednotlivých stran, kteří mu doporučí kandidáta, o kterém se domnívají, že by měl dostat pověření k sestavení budoucí vlády.
Konečná volební účast dosáhla 77,9 procenta, což je nejvyšší hodnota za poslední desetiletí, píše TOI. Celkem bylo podle údajů komise odevzdáno 5 716 665 hlasů.
Blok nakloněný Netanjahuovi tvoří pět politických stran. Kromě jeho strany Likud, která získala 27 křesel, jsou to Ocma Jehudit (Židovská síla) se sedmi mandáty, Jednotný judaismus Tóry rovněž se sedmi, Šas se šesti a Náboženský sionismus se šesti křesly.
Z opozičního bloku vedeného Eizenkotem získala strana Spolu 12 mandátů, Demokraté obsadili osm křesel a strana Izrael, náš domov (Yisrael Beiteinu) získala sedm mandátů.
Arabské strany Společná kandidátka a Raam získaly 11 a osm křesel.
Ve svém prohlášení v pátek brzy ráno komise zopakovala vyjádření, která ve čtvrtek pronesl její prozatímní ředitel Dean Livne, a odmítla tvrzení o rozsáhlém volebním podvodu v souvislosti se zprávami o možné katarské kampani zaměřené na ovlivnění hlasování arabské menšiny.
„Zprávy, které se v průběhu dne objevily, jsou zcela nepodložené,“ uvedl Livne a dodal, že vyšetřování „nebude mít vliv na konečné výsledky předložené prezidentovi a netýká se ani žádné konkrétní skupiny obyvatelstva.“