Studenti znovu protestují za nezávislá média. V Praze se sejdou v symbolických 16:36

Studenti vysokých škol dnes opět vyrážejí do ulic na podporu České televize a Českého rozhlasu. Protestují proti plánovanému zrušení koncesionářských poplatků a požadují stažení nového mediálního zákona.
V Praze se už odpoledne sešli studenti ČVUT, VŠCHT a dalších vysokých škol, kteří následně vyrazili na pochod centrem města. Protest má vyvrcholit v 16:36 na náměstí Republiky. Demonstrace se konají také v Brně, Ostravě, Olomouci, Pardubicích nebo Zlíně.
Čas 16:36 není náhodný. Odkazuje na hlasování Poslanecké sněmovny z 24. října, kdy vládní koalice ve 4:36 ráno posunula do druhého čtení návrh zákona, který počítá se zrušením televizních a rozhlasových poplatků. Česká televize a Český rozhlas by podle něj nově získávaly peníze přímo ze státního rozpočtu.
Studenti se obávají politického tlaku
Organizátoři upozorňují, že nový model financování by mohl ohrozit nezávislost veřejnoprávních médií. Obávají se, že by vláda získala větší možnost ovlivňovat jejich fungování prostřednictvím rozpočtu.
„Jako studentstvo chceme žít ve společnosti, ve které můžeme svobodně čerpat ověřené a nezávislé informace. Chceme se vzdělávat, což bez informací nelze,“ uvedl v tiskové zprávě Václav Holuša z iniciativy Vstávej, techniko!.
Studenti zároveň upozorňují na nedostatek peněz pro vysoké školy. Podle nich by přesun financování ČT a ČRo pod státní rozpočet mohl ještě zvýšit tlak na veřejné výdaje, a to i v oblasti vzdělávání, vědy nebo kultury.
„Jedná se o naši budoucnost a realitu, ve které bude muset naše generace žít,“ uvedly Julie Soukopová a Anna Frantová ze stávkového výboru DAMU.
Organizátoři požadují stažení návrhu zákona a otevření širší odborné diskuse o financování médií veřejné služby.
Vládní koalice naopak argumentuje tím, že podobný model funguje i v dalších evropských zemích. Podle premiéra Andreje Babiše (ANO) chce vláda změnou splnit předvolební slib a zbavit domácnosti poplatků.
Úterní studentské demonstrace navazují na protesty zaměstnanců České televize a Českého rozhlasu z minulého týdne. Studentské iniciativy zároveň avizují, že chtějí ve svých aktivitách pokračovat.