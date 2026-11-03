Začala stávka České televize a rozhlasu. Výrazně ovlivní vysílání, chystají se i velká shromáždění
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dnes 3. listopadu 2026 v 7:28
Čas čtení 2:19

Začala stávka České televize a rozhlasu. Výrazně ovlivní vysílání, chystají se i velká shromáždění

TASR
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Začala stávka České televize a rozhlasu. Výrazně ovlivní vysílání, chystají se i velká shromáždění
Zdroj: TASR - Barbora Vizváryová

Pracovníci České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo) vstoupili v úterý o půlnoci do čtyřiadvacetihodinové stávky.

Stávka se v průběhu celého dne zásadně projeví ve vysílání a také ve veřejném prostoru. Ke stávce se podle iniciativy připojila většina pracovníků obou médií. Česká televize začátek stávky oznámila v tiskové zprávě.

Stávku ve vysílání stanice ČT24 odstartovala speciální zpravodajská relace, kterou moderoval šéfredaktor zpravodajství a publicistiky Michal Kubal a „tvář“ iniciativy Veřejnoprávně Daniel Stach. Oba byli oblečeni v černém. Na začátku oznámili důvod stávky a následně z papíru přečetli stručné zprávy, které nebyly doplněny o žádné záběry. Vzápětí začalo vysílání z archivu.

 
 
 
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Příspěvek sdílený ČT24 (@ct24zive)

Iniciativa Veřejnoprávně avizovala, že v úterním vysílání nastanou zásadní změny. Programy, na kterých je nutná práce v den, kdy se vysílají, budou mít buď jinou podobu, nebo se neodvysílají vůbec.

Diváci například neuvidí hlavní zpravodajský pořad Události, ranní vysílání Studio 6 či tradiční pořady jako Sama doma nebo Černé ovce, v rozhlase běžný program mnoha stanic nahradí hudba a reprízy.

 

„V případě závažné mimořádné události s možným dopadem na životy, zdraví nebo bezpečnost občanů jsme připraveni stávku přerušit,“ podotkla iniciativa Veřejnoprávně.

Omezení vysílání a digitálních produktů

👉 ČT24 přejde od půlnoci na úterý do omezeného režimu. Každou celou hodinu nabídne krátkou zpravodajskou relaci. Mezi relacemi zařadí archivní pořady, aktuální zprávy budou dostupné také ve spodní informační liště.

👉 Na ČT1 se nebudou vysílat Studio 6, Sama doma, Černé ovce, Události v regionech ani Události v regionech plus. Omezení se dotkne také předpovědi počasí a sportovního zpravodajství. Večerní Události a Branky, body, vteřiny nahradí krátké zprávy. Do vysílání nebude zařazen ani publicistický pořad Rozpleteno.

👉 Na ČT2 se nebudou vysílat ranní pořad Dobré ráno ani Zprávy v českém znakovém jazyce. Události v kultuře na ČT art nahradí krátké zprávy z ČT24. ČT sport nabídne záznamy sportovních přenosů a výběr z archivu.

👉 Po dobu stávky nebudou aktualizovány weby ČT24, ČT sport a ČT art, nabídka iVysílání ani sociální sítě ČT.

👉 Programová nabídka dětského programu ČT :D zůstane s ohledem na věk jeho diváků beze změny.

Kromě změn ve vysílání bude stávka vidět i v ulicích některých měst. Pracovníci ČT a ČRo chystají shromáždění v Praze, Brně, Ostravě, Plzni, Hradci Králové, Olomouci, Pardubicích a v dalších městech.

 

V Praze bude před shromážděním i pochod, který může podle policie zásadně omezit dopravu. Krátce po 14:00 plánují pracovníci ČT vyrazit z Kavčích hor přes Nuselský most směrem na Václavské náměstí. Asi o hodinu později vyrazí druhá část pochodu od Českého rozhlasu na Vinohradech.

Symbolicky v 16:36 začne hlavní shromáždění v dolní části Václavského náměstí krátkým vystoupením Symfonického orchestru Českého rozhlasu. Mezi řečníky bude například vedoucí Katedry žurnalistiky na Univerzitě Karlově Alice Němcová Tejkalová či slovenská režisérka Tereza Nvotová.

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Celodenní stávka je reakcí na kroky vlády premiéra Andreje Babiše (ANO), jejíž poslanci 23. října v prvním čtení odhlasovali návrh na zrušení koncesionářských poplatků. Stalo se tak v noci v 04:36, což podle zástupců iniciativy posiluje obavy, že politici chtějí média ovládnout. Obávají se ekonomické závislosti na politické moci, jejímž důsledkem by podle nich mohlo být ohrožení kritického zpravodajství či nezávislé tvorby. Požadují, aby koalice návrh stáhla a zahájila transparentní diskusi s odborníky.

 

Premiér Babiš však odmítá, že by změnou financování došlo k ohrožení nezávislosti obou médií. Opakovaně zdůraznil, že je nechce ovládnout ani do jejich obsahu nijak zasahovat. Připustil, že v návrhu lze provádět změny, a podotkl, že možná sám navrhne, aby bylo ponecháno dobrovolné placení poplatků. Podle Babiše jsou veřejnoprávní média důležitá a mají nezastupitelnou roli v krizových situacích. Předseda koaličního hnutí SPD Tomio Okamura však nedávno prohlásil, že pokud by někdo navrhl zrušení ČT, tak by s tím souhlasil.

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