Šijí oblečení pro západní značky, teď chtějí vydělávat alespoň 5 tisíc měsíčně. V Bangladéši vypukly protesty
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dnes 2. listopadu 2026 v 16:39
Čas čtení 1:13

Šijí oblečení pro západní značky, teď chtějí vydělávat alespoň 5 tisíc měsíčně. V Bangladéši vypukly protesty

Michaela Lišková
Michaela Lišková
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Tisíce lidí v Bangladéši vyšly do ulic kvůli nízkým mzdám. Zaměstnanci oděvních továren, které vyrábějí oblečení i pro západní trh, požadují více než dvojnásobek současné minimální mzdy. Protesty ochromily stovky továren.

V Bangladéši protestují zaměstnanci továren
V Bangladéši protestují zaměstnanci továren Zdroj: Magnific /volně k užití

V Bangladéši se v pondělí 2. listopadu znovu otevřely oděvní továrny, které v neděli zasáhly rozsáhlé protesty zaměstnanců. Ti požadují zvýšení minimální měsíční mzdy ze současných 12 500 taka (zhruba 2 100 korun) na 30 000 taka, tedy přibližně pět tisíc korun. Informovala o tom agentura Reuters.

Zaměstnanci upozorňují, že jejich výdělky nestačí na stále dražší potraviny, bydlení, dopravu ani zdravotní péči.

„Životní náklady rostou mnohem rychleji než naše příjmy. Když zaplatíme nájem, zbývá nám jen velmi málo na jídlo, vzdělání dětí a další základní potřeby,“ popsal agentuře Reuters zaměstnanec Mahin Hossain.

Policie použila slzný plyn a vodní děla

V neděli vyšly do ulic tisíce lidí, kteří blokovali silnice v hlavním městě Dháce i okolních průmyslových oblastech. Při střetech s policií někteří demonstranti házeli na zasahující policisty cihly, policie proti nim použila slzný plyn a vodní děla.

Podle bangladéšské asociace výrobců oděvů protesty přerušily provoz 529 továren a zasáhly téměř milion zaměstnanců.

Vláda proto v neděli ustavila šestičlennou komisi složenou ze zástupců zaměstnanců, zaměstnavatelů a dalších členů. Ta má posoudit požadavky protestujících a navrhnout nové mzdy. Konkrétní zvýšení ale zatím neschválila.

Bez bangladéšských továren by západní móda vypadala jinak

Bangladéš je po Číně druhým největším vývozcem oděvů na světě. V tamních továrnách pracují přibližně čtyři miliony lidí a textilní průmysl vytváří více než 80 procent příjmů země z vývozu.

Výrobci ale tvrdí, že požadované zvýšení mezd je příliš vysoké. Poukazují na rostoucí výrobní náklady, drahé energie i konkurenci ostatních zemí.

Odboráři naopak upozorňují, že zaměstnanci nemohou dál nést hlavní tíhu levné výroby. „Pokud majitelé továren nedokážou zaměstnance řádně zaplatit, měli by vyjednat lepší ceny s mezinárodními odběrateli. Nemohou stavět své podnikání na špatně placených pracovnících,“ uvedl pro Reuters odborový předák Babul Akhter.

 

Přestože továrny v pondělí obnovily provoz, napětí mezi zaměstnanci a vedením průmyslu přetrvává. O tom, jestli a o kolik se minimální mzda zvýší, se teprve rozhodne.

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