„Nechceme přijít o místo, kde jsme našly bezpečí.“ Ženy bez domova bojují za zachování pražské ubytovny
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dnes 2. listopadu 2026 v 17:30
Čas čtení 3:48

„Nechceme přijít o místo, kde jsme našly bezpečí.“ Ženy bez domova bojují za zachování pražské ubytovny

Michaela Lišková
Michaela Lišková
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Obyvatelky městské ubytovny v Praze 2 se obávají plánovaného přesunu do Stodůlek. Tvrdí, že by mohly přijít o důležité zázemí i dostupnou pomoc. V otevřeném dopise proto žádají magistrát, aby zařízení zachoval.

Ženy v tíživé životní situaci (ilustrační foto)
Ženy v tíživé životní situaci (ilustrační foto) Zdroj: Jako doma/propagační materiál

„Pro někoho může být ubytovna jen místem, kde přespí. Pro nás je to bezpečné místo, odkud můžeme začít znovu,“ píší obyvatelky městské ubytovny Neklanova v otevřeném dopise z 26. října. Většina z nich se obrátila na pražský magistrát a Centrum sociálních služeb Praha (CSSP) kvůli plánovanému přesunu z Albertova do Stodůlek.

Ženy se obávají, že přijdou nejen o střechu nad hlavou, ale také o vztahy, které si v ubytovně vytvořily, a dostupnou pomoc sociálních pracovnic. Mnohé mají v okolí lékaře a další služby, které potřebují.

„Máme jedna druhou. Pomáháme si. Potkáme se, popovídáme si, někdy se zasmějeme, někdy si navzájem pomůžeme přežít den, který nebyl zrovna jednoduchý,“ popisují.

„Rády bychom se posunuly, ale není kam“

Ubytovna Neklanova vznikla v roce 2022 jako zázemí pro 45 zvlášť zranitelných žen bez domova. Vyplývá to z tehdejšího usnesení pražské rady. Město ji zamýšlelo jako dočasné bydlení, které ženám pomůže stabilizovat jejich situaci a najít si vlastní domov.

Podle obyvatelek je ale hledání dostupného bydlení v Praze téměř nemožné. Některé čekají na sociální byt, jiné se snaží najít nájem na běžném trhu.

„Rády bychom se posunuly, ale znovu říkáme, není kam. Komerční nájmy jsou přemrštěné. Některé z nás se kvůli tomu zadlužily, i přesto, že jsme měly práci,“ píší.

Sociální pracovnice varují před ztrátou bezpečného zázemí

Ženy podpořila také organizace Jako doma, jejíž sociální pracovnice jim pomáhají. Podle organizace má plánovaná ubytovna ve Stodůlkách nabídnout místo přibližně 75 lidem. Obává se ale, že velké zařízení s obyvateli v různých životních situacích nedokáže všem zajistit potřebnou individuální podporu.

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Jako doma upozorňuje také na specifické potřeby žen, které zažily násilí nebo jiné trauma. Společné ubytování s muži by pro některé z nich podle organizace mohlo znamenat stres a pocit ohrožení.

„Nežádáme, aby Praha přestala rozvíjet ubytovací kapacity pro lidi v bytové nouzi. Naopak, nových míst je potřeba více,“ uvádějí sociální pracovnice. Podle nich by ale nová zařízení neměla vznikat na úkor těch, která už fungují.


Centrum sociálních služeb Praha na svém webu hledá zaměstnance do nové městské ubytovny v ulici K Hájům ve Stodůlkách. Z veřejně dostupných informací ale zatím není jasné, kdy přesně by se obyvatelky Neklanovy měly stěhovat ani jak bude nové zařízení rozdělené.

„Neříkáme, že takové místo jako naše ubytovna musí existovat navždy. Říkáme ale, že než se něco zruší, mělo by se nejdřív přemýšlet o tom, co tím lidé ztratí,“ uzavírají ženy svůj dopis.

Redakce Refresheru se už minulý týden obrátila na pražský magistrát s dotazy, proč má ubytovna skončit, kdy k tomu má dojít a jaké podmínky čekají její obyvatelky v novém zařízení ve Stodůlkách. Praha ale na otázky do vydání článku neodpověděla.

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