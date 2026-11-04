Na Slovensku začíná summit prezidentů V4. Přijede Pavel i Ursula von der Leyen

Prezident Petr Pavel vyráží do Trenčína na summit V4. Společně s dalšími prezidenty a předsedkyní EK projedná pomoc Ukrajině, drahé energie i rozšiřování EU. Na místě nebude chybět redakce Refresher News.
Česká prezidentská delegace v čele s Petrem Pavlem vyráží ve středu 4. listopadu na summit lídrů Visegrádské čtyřky. Dvoudenní setkání ve slovenském Trenčíně přivítá hlavy států celého regionu a vůbec poprvé se k jednání vyšehradského summitu připojí také předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen. Redakce Refresheru bude celou cestu i hlavní výstupy z jednání zprostředkovávat z první ruky.
Zasedání v Trenčíně probíhá pod záštitou slovenského předsednictví V4 s mottem „Together for a Stronger Europe“. Lídři se zaměří především na klíčová témata, která v současnosti rezonují celým regionem.
Zásadním bodem agendy bude pomoc zkoušené ukrajinské energetické infrastruktuře, otázka poválečné obnovy i rozšiřování Evropské unie. Podle Hradu považuje Petr Pavel rozšiřování EU za zásadní strategickou investici do bezpečnosti i ekonomické odolnosti celého kontinentu. Státy V4 by podle prezidenta měly s kandidátskými zeměmi sdílet své vlastní zkušenosti z integračního procesu a podporovat jejich postupnou spolupráci s EU ještě před samotným vstupem.
Dále se bude jednat o vysokých cenách energií, které zatěžují domácnosti i průmysl, a o možnostech, jak zajistit dostupnější zdroje pro celou střední Evropu.
Po příletu do Piešťan se prezident zúčastní jazzového koncertu Lukáše Oravce, kde vystoupí hudebníci ze všech čtyř zemí společenství. Ve čtvrtek ráno se celá delegace přesune na Trenčianský hrad, kde proběhne oficiální uvítací ceremoniál a plenární zasedání lídrů. Odpoledne je v plánu hlavní tisková konference, národní briefing s prezidentem Pavlem a prohlídka nově revitalizovaného mostu „Fiesta“.
Summit přichází v době, kdy se dynamika v rámci V4 mění. V minulých letech stála skupina kvůli rozdílným postojům k válce na Ukrajině i ke stavu právního státu na pokraji politického kómatu (zejména kvůli Orbánovu Maďarsku a Slovensku), nedávná jednání premiérů ale poukázala na vůli hledat pragmatickou shodu tam, kde to má pro region smysl.
Červnové setkání předsedů vlád na maďarském zámku Gödöllő označili účastníci za oficiální restart Visegrádu. Po dlouhém období mrazivých vztahů se u jednoho stolu sešli Andrej Babiš, Donald Tusk, Robert Fico a nový maďarský premiér Péter Magyar. „V4 je zpět,“ deklaroval tehdy maďarský premiér s tím, že se země hodlají soustředit na témata, která je spojují, spíše než na rozporuplné otázky.
V Trenčíně se Petr Pavel setká se slovenským prezidentem Peterem Pellegrinim, ale také poprvé s novým maďarským prezidentem Andrásem Bakou a polskou hlavou státu Karolem Nawrockim.
Výběr Trenčína pro letošní summit má svou symboliku. Právě zde byla v roce 1335 podepsána historická Trenčianská smlouva, která předcházela legendárnímu setkání panovníků na maďarském Vyšehradu.
Moderní kapitola společenství se pak začala psát 15. února 1991, kdy Václav Havel, József Antall a Lech Wałęsa podepsali deklaraci o úzké spolupráci. Původní Vyšehradská trojka se po rozpadu Československa v roce 1993 proměnila na dnešní V4. Hlavním úkolem aliance byl zpočátku společný návrat do západních struktur, dnes funguje především jako platforma pro regionální projekty a prosazování společných zájmů v rámci Evropské unie.