Protesty na podporu České televize a rozhlasu plní republiku. Podívej se, co se děje ve tvém městě
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Tereza Kopecká
dnes 3. listopadu 2026 v 12:50
Čas čtení 2:30

Protesty na podporu České televize a rozhlasu plní republiku. Podívej se, co se děje ve tvém městě

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Protesty na podporu České televize a rozhlasu plní republiku. Podívej se, co se děje ve tvém městě
Zdroj: Refresher / Michal Drahný

O půlnoci 3. listopadu přešla Česká televize a Český rozhlas do jednodenní stávky. Důvodem je vládní rozhodnutí o zrušení koncesionářských poplatků a následné financování obou institucí ze státního rozpočtu.

„My, pracovníci České televize a Českého rozhlasu, máme obavu ze snahy o ovládnutí médií veřejné služby. Cestou k tomu může být vládní plán na zrušení televizních a rozhlasových poplatků a převedení obou institucí pod státní rozpočet, a tedy i vládní kontrolu. Politické útoky na obě veřejnoprávní instituce naše obavy jen prohlubují,“ stojí v otevřeném dopisu Veřejnoprávně.cz, který dodnes již podepsalo přes 3200 zaměstnanců obou institucí.

„Začal 3. listopad 2026. Den, který nemá v historii českých médií veřejné služby obdoby,“ otevíral Michal Kubal půlnoční zprávy České televize, po boku Daniela Stacha – oba jako hlavní iniciátoři televizní stávky. Ale jak bude stávka v České televizi vypadat?

🔹 Aktuální výrobu na programech ČT nahradí reprízy.
🔹 Vysílat se vůbec nebude například Sama doma nebo Dobré ráno.
🔹 Události budou nahrazeny krátkými zprávami.
🔹 Weby i sociální sítě ČT dnes nabídnou méně obsahu.
🔹 Stávka se s ohledem na věk diváků a posluchačů nijak nedotkne ČT :D a Rádia Junior.
⭕️ V případě mimořádných událostí nezbytné zpravodajské vysílání zajistíme.
– zdroj: Instagram @verejnopravne
 
 
 
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Příspěvek sdílený Veřejnoprávně (@verejnopravne)

Jak můžeš stávku podpořit ty?

Symbolicky v 16:36, podle hlasování prvního čtení zákona o převedení financování médií veřejné služby pod státní rozpočet, které naplánoval předseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura na 4:36 ráno, začnou demonstrace na podporu nezávislosti veřejnoprávních médií.

Protestuje se i mimo Prahu 

Pražská demonstrace proběhne na Václavském náměstí, protestující v Brně se sejdou na náměstí Svobody a v Ostravě je svolána demonstrace na Jiráskovo náměstí. Ve Zlíně studenstvo a pedagogický personál Univerzity Tomáše Bati podpoří stávku před budovou rektorátu u lavičky Václava Havla, také v 16:36. Studenstvo Univerzity Hradec Králové i Technický univerzita v Liberci také chystá protestní akce na podporu ČT a ČRo. 

27. října 2026 v 16:00 Čas čtení 2:02 K DAMU se přidávají další studenti. Kvůli obavám o nezávislost médií vyhlašují stávkovou pohotovost K DAMU se přidávají další studenti. Kvůli obavám o nezávislost médií vyhlašují stávkovou pohotovost

Kromě vysokoškoláků a vysokoškolaček se ale zapojují i střední školy v regionech. V Poděbradech na Nymbursku se podle serveru Novinky.cz k celostátním protestům připojí studenti nejméně tří středních škol. Dopoledne na hodinu přeruší výuku a vydají se na průvod lázeňskou kolonádou. Očekává se účast stovek žáků a žaček.

Protest na Západočeské univerzitě v Plzni

V Plzni se protestovalo už od desáté hodiny ranní. Na protestu v univerzitním kampusu na Borských polích se sešlo podle odhadů zhruba tři sta studentů a studentek, tedy třikrát tolik, než organizátorstvo očekávalo. Podle Novinek demontraci doprovázeli hesla jako Nechyběly transparenty jako „Kadíte nám na mládí!“, „Kujme pikle, pikle kujme“, „Ruce pryč od ČT a ČRo“ ale například i vulgární „Ve 4.36 mr.ám“.

„Je to protest a stávka na podporu nezávislých médií v České republice,“ uvedl Ondřej Bohatý z nově vytvořené iniciativy Studenti ZČU nezávisle.

Mezi prvními řečníky a řečnicemi vystoupila Ivana Langová ze spolku Milion chvilek pro demokracii. „Děkujeme, že vám není vaše budoucnost lhostejná, že vám není jedno, v jaké zemi žijete,“ vzkázala studentům a studentkám. „Nezávislost veřejnoprávních médií se týká nás všech. Mají informovat o tom, co se skutečně děje, kontrolovat mocné, dávat prostor různým názorům,“ dodala Langová.

Poděbrady u sochy T. G. Masaryka 

Od jedenácté hodiny se scházejí první studenti a studentky u sochy T. G. Masaryka v Poděbradech na Nymbursku, kteří se chtějí zapojit do protestu na podporu České televize a Českého rozhlasu. Do akce se připojují studenti a studentky tří zdejších středních škol. Protest projde lázeňskou kolonádou. Přinesli si také vlastní manifest, v němž odmítají zrušení koncesionářských poplatků i přímé financování veřejnoprávních médií ze státního rozpočtu. Podle studentů by takové změny ohrozily nezávislost médií.

Divadla i sportovci a sportovkyně podporují stávku

Stávka ČT a ČRo se těší podpoře divadel a sportovců a sportovkyň. Společné prohlášení vydala Asociace profesionálních divadel ČR a Asociace nezávislých divadel ČR. 

26. října 2026 v 9:23 Čas čtení 0:36 Babiš po demonstraci: Vládní koalice návrh na zrušení poplatků nestáhne Babiš po demonstraci: Vládní koalice návrh na zrušení poplatků nestáhne

Veřejnoprávních médií se zastávají i sportovci a sportovkyně. Ti vyzvali vládu, aby zmiňovaný návrh stáhla. Iniciátory výzvy jsou skikrosařka Nikol Kučerová, vodní slalomáři Lukáš Rohan, Vít Přindiš a Vavřinec Hradilek, šermíř Jiří Beran, paracyklista Jiří Ježek, atletka Kristiina Sasínek Mäki, krasobruslařka Eliška Březinová a plavkyně Simona Rushton.

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Zdroj: novinky.cz
Náhledový obrázek: Refresher / Michal Drahný
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