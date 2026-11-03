O půlnoci 3. listopadu přešla Česká televize a Český rozhlas do jednodenní stávky. Důvodem je vládní rozhodnutí o zrušení koncesionářských poplatků a následné financování obou institucí ze státního rozpočtu.
„My, pracovníci České televize a Českého rozhlasu, máme obavu ze snahy o ovládnutí médií veřejné služby. Cestou k tomu může být vládní plán na zrušení televizních a rozhlasových poplatků a převedení obou institucí pod státní rozpočet, a tedy i vládní kontrolu. Politické útoky na obě veřejnoprávní instituce naše obavy jen prohlubují,“ stojí v otevřeném dopisu Veřejnoprávně.cz, který dodnes již podepsalo přes 3200 zaměstnanců obou institucí.
„Začal 3. listopad 2026. Den, který nemá v historii českých médií veřejné služby obdoby,“ otevíral Michal Kubal půlnoční zprávy České televize, po boku Daniela Stacha – oba jako hlavní iniciátoři televizní stávky. Ale jak bude stávka v České televizi vypadat?
🔹 Vysílat se vůbec nebude například Sama doma nebo Dobré ráno.
🔹 Události budou nahrazeny krátkými zprávami.
🔹 Weby i sociální sítě ČT dnes nabídnou méně obsahu.
🔹 Stávka se s ohledem na věk diváků a posluchačů nijak nedotkne ČT :D a Rádia Junior.
⭕️ V případě mimořádných událostí nezbytné zpravodajské vysílání zajistíme.
– zdroj: Instagram @verejnopravne
Jak můžeš stávku podpořit ty?
Symbolicky v 16:36, podle hlasování prvního čtení zákona o převedení financování médií veřejné služby pod státní rozpočet, které naplánoval předseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura na 4:36 ráno, začnou demonstrace na podporu nezávislosti veřejnoprávních médií.
Protestuje se i mimo Prahu
Pražská demonstrace proběhne na Václavském náměstí, protestující v Brně se sejdou na náměstí Svobody a v Ostravě je svolána demonstrace na Jiráskovo náměstí. Ve Zlíně studenstvo a pedagogický personál Univerzity Tomáše Bati podpoří stávku před budovou rektorátu u lavičky Václava Havla, také v 16:36. Studenstvo Univerzity Hradec Králové i Technický univerzita v Liberci také chystá protestní akce na podporu ČT a ČRo.
Kromě vysokoškoláků a vysokoškolaček se ale zapojují i střední školy v regionech. V Poděbradech na Nymbursku se podle serveru Novinky.cz k celostátním protestům připojí studenti nejméně tří středních škol. Dopoledne na hodinu přeruší výuku a vydají se na průvod lázeňskou kolonádou. Očekává se účast stovek žáků a žaček.
Protest na Západočeské univerzitě v Plzni
V Plzni se protestovalo už od desáté hodiny ranní. Na protestu v univerzitním kampusu na Borských polích se sešlo podle odhadů zhruba tři sta studentů a studentek, tedy třikrát tolik, než organizátorstvo očekávalo. Podle Novinek demontraci doprovázeli hesla jako Nechyběly transparenty jako „Kadíte nám na mládí!“, „Kujme pikle, pikle kujme“, „Ruce pryč od ČT a ČRo“ ale například i vulgární „Ve 4.36 mr.ám“.
„Je to protest a stávka na podporu nezávislých médií v České republice,“ uvedl Ondřej Bohatý z nově vytvořené iniciativy Studenti ZČU nezávisle.
Mezi prvními řečníky a řečnicemi vystoupila Ivana Langová ze spolku Milion chvilek pro demokracii. „Děkujeme, že vám není vaše budoucnost lhostejná, že vám není jedno, v jaké zemi žijete,“ vzkázala studentům a studentkám. „Nezávislost veřejnoprávních médií se týká nás všech. Mají informovat o tom, co se skutečně děje, kontrolovat mocné, dávat prostor různým názorům,“ dodala Langová.
Poděbrady u sochy T. G. Masaryka
Od jedenácté hodiny se scházejí první studenti a studentky u sochy T. G. Masaryka v Poděbradech na Nymbursku, kteří se chtějí zapojit do protestu na podporu České televize a Českého rozhlasu. Do akce se připojují studenti a studentky tří zdejších středních škol. Protest projde lázeňskou kolonádou. Přinesli si také vlastní manifest, v němž odmítají zrušení koncesionářských poplatků i přímé financování veřejnoprávních médií ze státního rozpočtu. Podle studentů by takové změny ohrozily nezávislost médií.
Divadla i sportovci a sportovkyně podporují stávku
Stávka ČT a ČRo se těší podpoře divadel a sportovců a sportovkyň. Společné prohlášení vydala Asociace profesionálních divadel ČR a Asociace nezávislých divadel ČR.
Veřejnoprávních médií se zastávají i sportovci a sportovkyně. Ti vyzvali vládu, aby zmiňovaný návrh stáhla. Iniciátory výzvy jsou skikrosařka Nikol Kučerová, vodní slalomáři Lukáš Rohan, Vít Přindiš a Vavřinec Hradilek, šermíř Jiří Beran, paracyklista Jiří Ježek, atletka Kristiina Sasínek Mäki, krasobruslařka Eliška Březinová a plavkyně Simona Rushton.