Pochody Prahou a demonstrace na Václaváku v úterý omezí dopravu
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Tereza Kopecká
dnes 3. listopadu 2026 v 10:10
Čas čtení 1:32

Pochody Prahou a demonstrace na Václaváku v úterý omezí dopravu

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Pochody Prahou a demonstrace na Václaváku v úterý omezí dopravu
Zdroj: TASR / Barbora Vizváryová

V důsledku shromáždění a průvodů na podporu České televize a Českého rozhlasu může v úterý dojít k omezení tramvají i automobilové dopravy.

V úterý 3. listopadu proběhne ohlášená stávka ČT a ČRo, ke které se pojí více než desítka ohlášených shromáždění a průvodů. V důsledku toho může dojít k omezení dopravy v okolí jedné z nejfrekventovanějších pražských stanic I. P. Pavlova. Kromě toho si řidiči a řidičky budou muset dát pozor i kolem Nuselského mostu. Vyplývá to z vyjádření Policie České republiky prostřednictvím Týdeníku Policie.

„Doporučujeme všem cestujícím, aby pro přesun centrem města využili prioritně metro, které by mělo fungovat bez omezení,“ informovala policejní mluvčí Eva Kropáčová. Řidičům a řidičkám doporučuje, aby se v úterý některým místům v centru Prahy vyhnuli už zhruba od 14 hodin.

„Trasa jednoho z hlavních průvodů povede od České televize ulicí Na Pankráci, Štětkova, Kongresová a následně bude pokračovat po ulici 5. května přes Nuselský most až do ulice Legerova k Národnímu Muzeu a na Václavské náměstí. V oblasti I. P. Pavlova se připojí další průvod, který půjde od Českého rozhlasu,“ popisuje Kropáčková. „Dopravní omezení se nejvíce dotknou ulice 5. května (příjezd od dálnice D1) ve směru k Národnímu muzeu, nicméně při přesunu průvodu na Václavské náměstí dojde k omezení dopravy na nezbytně dlouhou dobu i na ulici Wilsonova před Národním muzeem, tedy v opačném směru jízdy,“ dodává policejní mluvčí.

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K drobnějším dopravním omezením může dojít v důsledku přesunu menších shromáždění na Václavské náměstí. Na dopravu by ale podle policie neměly mít zásadní vliv.

S informacemi o omezení dopravy se připojuje i profil Pražské integrované dopravy. Podle něj nelze vyloučit, že na I. P. Pavlova a v jeho nejbližším okolí bude na nezbytně dlouhou dobu omezena i tramvajová doprava.

Stávka ČT a ČRo

V úterý 3. listopadu ochromí vysílání celodenní stávka zaměstnanců České televize a Českého rozhlasu. Jde o protest proti vládnímu plánu na zrušení stávajících koncesionářských poplatků a převedení financování veřejnoprávních médií přímo pod státní rozpočet.

Hlavní protestní shromáždění na obranu nezávislosti obou institucí odstartuje v 16:36 na Václavském náměstí. Symbolicky zvolený čas odkazuje na brzké ranní hlasování (4:36), v němž byla úprava financování prosazena.

K odporu se připojují také vysokoškoláci prostřednictvím několika studentských průvodů, které organizují mimo jiné fakulty Univerzity Karlovy. Klíčovými body těchto srazů se stanou náměstí Jana Palacha a Albertov. Kvůli chystaným pochodům a demonstracím musí Praha počítat s výraznými dopravními komplikacemi – policejní mluvčí Kropáčová varovala obyvatele i návštěvníky metropole, že zásadní omezení v dopravě začnou přibližně od 14. hodiny.

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