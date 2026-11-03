Lidé v Praze zaplnili spodní polovinu Václavského náměstí, kde se sešli, aby podpořili Českou televizi (ČT) a Český rozhlas (ČRo).
Na místě se sešli mimo jiné studenti a studentky vysokých škol, ale i zaměstnanci a zaměstnankyně obou veřejnoprávních médií. Ti celý den stávkují proti záměru vlády změnit systém jejich financování. Kabinet Andreje Babiše (ANO) chce zrušit poplatky od lidí a firem a platit provoz ČT a ČRo ze státního rozpočtu. Vláda kritizovaný krok obhajuje s tím, že ho má ve svém programovém prohlášení.
Několik stovek stávkujících pracovníků ČT prošlo z Kavčích hor do centra. Průvod pak následně čítal několik tisíc lidí. Policie na trase pochodů omezila dopravu. Na místě je i redakce Refresher News.
„Hlas každého z vás je slyšet“
„Jednu věc mějte na paměti – hlas každého z vás je slyšet. Váš hlas má sílu, váš hlas může měnit věci. Děkujeme, že jste s námi,“ řekl lidem moderátor ČT Daniel Stach.
Začátek demonstrace byl naplánován symbolicky na 16:36. Čas odkazuje na schválení návrhu zákona o financování veřejnoprávních médií v prvním čtení ve Sněmovně. Koaliční poslanci prosadili hlasování na sobotu 24. října nad ránem v 04:36.
Pochody a demonstrace se v úterý pořádají i v dalších městech. Protestní akce se konají například v Brně, Ostravě, Zlíně, Liberci nebo v Hradci Králové.
Solidaritu s ČT a ČRo vyjádřili i pracovníci a pracovnice rakouské veřejnoprávní televize a rozhlasu ORF. „Nezávislost na vládě a politických stranách je nezbytným předpokladem pro svobodnou a důvěryhodnou žurnalistiku. Plánované zrušení vysílacích poplatků českou vládou a přechod na financování stanice ze státního rozpočtu povede k přímé závislosti na stranických politických zájmech,“ uvedli v tiskové zprávě.
Tisíce studentů pochodovaly Prahou
V rámci studentské stávkové pohotovosti se v Praze na náměstí Jana Palacha odpoledne sešlo zhruba pět tisíc studentů Filozofické, Právnické, Matematicko-fyzikální a 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, ke kterým se připojili také kolegyně a kolegové z Vysoké školy uměleckoprůmyslové (UMPRUM) a Akademie výtvarných umění (AVU). Společně pak pochodovali do centra Prahy, kde se připojili k proudu z dalších fakult Univerzity Karlovy a k samotnému průvodu zaměstnanců ČT a ČRo.
„Ticho nás neochrání. Neochrání ani základní pilíře svobodné a demokratické společnosti. Když vláda není ochotná vést odbornou diskusi o plánovaných krocích, které mohou ohrozit nezávislost veřejnoprávních médií, musíme se ozvat. Vláda si nesmí zvykat na netransparentní a nepředvídatelné jednání při rozhodování o takto zásadních věcech,“ uvedla na shromáždění Bianka Machová, studentka Vysoké školy uměleckoprůmyslové.
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