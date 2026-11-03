Tisíce lidí zaplnily polovinu Václavského náměstí. Demonstrují na odporu České televize a rozhlasu
1
1
0
dnes 3. listopadu 2026 v 17:01
Čas čtení 1:33

Tisíce lidí zaplnily polovinu Václavského náměstí. Demonstrují na odporu České televize a rozhlasu

refresher team
refresher team
Diskutovat
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Tisíce lidí zaplnily polovinu Václavského náměstí. Demonstrují na odporu České televize a rozhlasu
Zdroj: TASR - Barbora Vizváryová

Lidé v Praze zaplnili spodní polovinu Václavského náměstí, kde se sešli, aby podpořili Českou televizi (ČT) a Český rozhlas (ČRo).

Článek je průběžně aktualizován.

Na místě se sešli mimo jiné studenti a studentky vysokých škol, ale i zaměstnanci a zaměstnankyně obou veřejnoprávních médií. Ti celý den stávkují proti záměru vlády změnit systém jejich financování. Kabinet Andreje Babiše (ANO) chce zrušit poplatky od lidí a firem a platit provoz ČT a ČRo ze státního rozpočtu. Vláda kritizovaný krok obhajuje s tím, že ho má ve svém programovém prohlášení.

Několik stovek stávkujících pracovníků ČT prošlo z Kavčích hor do centra. Průvod pak následně čítal několik tisíc lidí. Policie na trase pochodů omezila dopravu. Na místě je i redakce Refresher News.

demonstrace
Zdroj: Tereza Kopecká/Refresher

„Hlas každého z vás je slyšet“

„Jednu věc mějte na paměti – hlas každého z vás je slyšet. Váš hlas má sílu, váš hlas může měnit věci. Děkujeme, že jste s námi,“ řekl lidem moderátor ČT Daniel Stach.

25. října 2026 v 15:39 Čas čtení 2:08 „Tohle je teprve začátek.“ Staroměstské náměstí zaplnily desetitisíce lidí na podporu ČT a ČRo „Tohle je teprve začátek.“ Staroměstské náměstí zaplnily desetitisíce lidí na podporu ČT a ČRo

Začátek demonstrace byl naplánován symbolicky na 16:36. Čas odkazuje na schválení návrhu zákona o financování veřejnoprávních médií v prvním čtení ve Sněmovně. Koaliční poslanci prosadili hlasování na sobotu 24. října nad ránem v 04:36. 

demonstrace demonstrace demonstrace demonstrace
Zobrazit galerii
(7)

Pochody a demonstrace se v úterý pořádají i v dalších městech. Protestní akce se konají například v Brně, Ostravě, Zlíně, Liberci nebo v Hradci Králové.

11. října 2026 v 13:37 Čas čtení 0:41 Zemřel herec a dabér Jiří Štěpnička, bylo mu 79 let. Hlas propůjčil i Harrisonu Fordovi Zemřel herec a dabér Jiří Štěpnička, bylo mu 79 let. Hlas propůjčil i Harrisonu Fordovi

Solidaritu s ČT a ČRo vyjádřili i pracovníci a pracovnice rakouské veřejnoprávní televize a rozhlasu ORF. „Nezávislost na vládě a politických stranách je nezbytným předpokladem pro svobodnou a důvěryhodnou žurnalistiku. Plánované zrušení vysílacích poplatků českou vládou a přechod na financování stanice ze státního rozpočtu povede k přímé závislosti na stranických politických zájmech,“ uvedli v tiskové zprávě.

 
 
 
Zobrazit příspěvek na Instagramu
 
 
 

Příspěvek sdílený REFRESHER News CZ (@refreshernews.cz)

Tisíce studentů pochodovaly Prahou

V rámci studentské stávkové pohotovosti se v Praze na náměstí Jana Palacha odpoledne sešlo zhruba pět tisíc studentů Filozofické, Právnické, Matematicko-fyzikální a 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, ke kterým se připojili také kolegyně a kolegové z Vysoké školy uměleckoprůmyslové (UMPRUM) a Akademie výtvarných umění (AVU). Společně pak pochodovali do centra Prahy, kde se připojili k proudu z dalších fakult Univerzity Karlovy a k samotnému průvodu zaměstnanců ČT a ČRo.

11. října 2026 v 7:00 Čas čtení 6:19 Právník a ekonom Jiří Peťura: „Doba lehkých peněz v solárech skončila. Pozemek a připojení už nestačí“ Právník a ekonom Jiří Peťura: „Doba lehkých peněz v solárech skončila. Pozemek a připojení už nestačí“

„Ticho nás neochrání. Neochrání ani základní pilíře svobodné a demokratické společnosti. Když vláda není ochotná vést odbornou diskusi o plánovaných krocích, které mohou ohrozit nezávislost veřejnoprávních médií, musíme se ozvat. Vláda si nesmí zvykat na netransparentní a nepředvídatelné jednání při rozhodování o takto zásadních věcech,“ uvedla na shromáždění Bianka Machová, studentka Vysoké školy uměleckoprůmyslové.

Chystáme podrobnosti.

28. října 2026 v 14:15 Čas čtení 2:05 Koncert pro budoucnost zveřejnil petici na podporu stávky zaměstnanců ČT a ČRo. Akce začne 17. listopadu v 16:36 Koncert pro budoucnost zveřejnil petici na podporu stávky zaměstnanců ČT a ČRo. Akce začne 17. listopadu v 16:36
30. října 2026 v 12:30 Čas čtení 1:00 Při srážce vlaků ve Španělsku zemřel i mladý český občan Při srážce vlaků ve Španělsku zemřel i mladý český občan
28. října 2026 v 10:15 Čas čtení 1:03 Fico a Babiš v Praze odhalili sochu přátelství. Před Úřadem vlády je vypískali nespokojení demonstranti Fico a Babiš v Praze odhalili sochu přátelství. Před Úřadem vlády je vypískali nespokojení demonstranti
Doporučil bys článek ostatním?
1
Upozornit na chybu - pokud spatřuješ v článku nedostatek nebo máš připomínky, dej nám vědět.
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Náhledový obrázek: Tereza Kopecká/Refresher
Co si o článku myslíš?
Přihlas se a dej vědět do komentáře!
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentářů
Seřadit od
nejoblíbenějších
nejnovějších
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a přidat komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a ohodnotit komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Abys mohl přidat komentář, musíš mít aktivní členství Refresher Club.
Členství
Zrušit
Komentář, který si přidal, vidíš zatím jen ty. Pro zobrazení komentářů ostatním uživatelům je třeba ověřit tvůj účet.
Ověřit účet
Zrušit
Opravdu chceš odstranit svůj komentář?
Odstranit
Zrušit
Opravdu chceš zablokovat tento komentář?
Zablokovat
Zrušit
Opravdu chceš odblokovat tento komentář?
Odblokovat
Zrušit
Opravdu chceš nahlásit tento komentář?
Nahlásit
Zrušit
Děkujeme, komentář byl nahlášen.
OK
OK
Související témata:
Česko Zprávy z domova
Nejčtenější
4 hodiny
24 hodin
7 dní
dnes v 12:50
Protesty na podporu České televize a rozhlasu plní republiku. Podívej se, co se děje ve tvém městě
Protesty na podporu České televize a rozhlasu plní republiku. Podívej se, co se děje ve tvém městě
dnes v 13:55
Turek chtěl doložit své vzdělání diplomy s chybami. Po vlně kritiky snímky smazal
Turek chtěl doložit své vzdělání diplomy s chybami. Po vlně kritiky snímky smazal
před 3 hodinami
Tisíce lidí zaplnily polovinu Václavského náměstí. Demonstrují na odporu České televize a rozhlasu
Tisíce lidí zaplnily polovinu Václavského náměstí. Demonstrují na odporu České televize a rozhlasu
dnes v 10:10
Pochody Prahou a demonstrace na Václaváku v úterý omezí dopravu
Pochody Prahou a demonstrace na Václaváku v úterý omezí dopravu
včera v 17:30
„Nechceme přijít o místo, kde jsme našly bezpečí.“ Ženy bez domova bojují za zachování pražské ubytovny
„Nechceme přijít o místo, kde jsme našly bezpečí.“ Ženy bez domova bojují za zachování pražské ubytovny
před 2 dny
Skončila legendární restaurace U Jarolímků. Hospodu, kde si dával pivo i Hrabal, nahradí byty
Skončila legendární restaurace U Jarolímků. Hospodu, kde si dával pivo i Hrabal, nahradí byty
dnes v 12:50
Protesty na podporu České televize a rozhlasu plní republiku. Podívej se, co se děje ve tvém městě
Protesty na podporu České televize a rozhlasu plní republiku. Podívej se, co se děje ve tvém městě
včera v 17:30
„Nechceme přijít o místo, kde jsme našly bezpečí.“ Ženy bez domova bojují za zachování pražské ubytovny
„Nechceme přijít o místo, kde jsme našly bezpečí.“ Ženy bez domova bojují za zachování pražské ubytovny
dnes v 13:55
Turek chtěl doložit své vzdělání diplomy s chybami. Po vlně kritiky snímky smazal
Turek chtěl doložit své vzdělání diplomy s chybami. Po vlně kritiky snímky smazal
včera v 08:24
Soukromé letadlo s devíti lidmi se zřítilo mezi rodinné domy na Floridě: Po dopadu explodovalo
Soukromé letadlo s devíti lidmi se zřítilo mezi rodinné domy na Floridě: Po dopadu explodovalo
před 3 dny
Celé Česko brzy zasype sníh: O víkendu nasněží až 25 centimetrů na horách. Víme, kdy se dočkáme i v nížině
Celé Česko brzy zasype sníh: O víkendu nasněží až 25 centimetrů na horách. Víme, kdy se dočkáme i v nížině
před 2 dny
Skončila legendární restaurace U Jarolímků. Hospodu, kde si dával pivo i Hrabal, nahradí byty
Skončila legendární restaurace U Jarolímků. Hospodu, kde si dával pivo i Hrabal, nahradí byty
2
před 3 dny
„Vysílání bude velmi omezené.“ Víme, jak bude vypadat stávka České televize a rozhlasu 3. listopadu
„Vysílání bude velmi omezené.“ Víme, jak bude vypadat stávka České televize a rozhlasu 3. listopadu
8
před 2 dny
Rajchl se nevybíravě opřel do šéfky Díky, že můžem. Zastali se jí Mádl, Nerudová i Minář
Rajchl se nevybíravě opřel do šéfky Díky, že můžem. Zastali se jí Mádl, Nerudová i Minář
27. 10. 2026 7:00
Vlny veder, inflace i snížení produkce potravin. Co to je El Niño a jaký má dopad na naše životy?
Vlny veder, inflace i snížení produkce potravin. Co to je El Niño a jaký má dopad na naše životy?
Lifestyle news
Evropské supermarkety čelí útoku hackerů. Napadli jejich lednice
dnes v 15:30
Heidi Klum vyhrála Halloween a rozzuřila internet. Modelka omylem vyspoilovala jeden z nejočekávanějších filmů příštích let
dnes v 12:30
ŽEBŘÍČEK: 10 nejžádanějších knih letošních Vánoc. Táhne hlavně fantasy
včera v 17:00
Plánované vykácení parku v Bubenči narazilo. Rada schválila námitky vůči výstavbě
včera v 15:30
Zemřel jeden za zakladatelů techna Juan Atkins. Bylo mu 64 let
včera v 13:30
BBC píše o českém programátorovi. Oslavuje ho jako „nečekaného hrdinu“
včera v 07:20
Zázračné samolepky na nehty proti drink spinkingu? Pozor, Instagramem se šíří falešná AI reklama
před 2 dny
ŽEBŘÍČEK: Kde si nejvíce pochutnáš? Toto je 10 zemí s nejlepší gastronomií pro rok 2026
před 2 dny
ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou nejhorší české dezerty podle turistů. První místo tě překvapí
před 3 dny 15
Česko Všechno
Protesty na podporu České televize a rozhlasu plní republiku. Podívej se, co se děje ve tvém městě
dnes v 12:50
Protesty na podporu České televize a rozhlasu plní republiku. Podívej se, co se děje ve tvém městě
O půlnoci 3. listopadu přešla Česká televize a Český rozhlas do jednodenní stávky. Důvodem je vládní rozhodnutí o zrušení koncesionářských poplatků a následné financování obou institucí ze státního rozpočtu.
Nový žebříček odhaluje největší znečišťovatele Česka. „Věčných chemikálií“ ve vodě přibývá
dnes v 07:45
Nový žebříček odhaluje největší znečišťovatele Česka. „Věčných chemikálií“ ve vodě přibývá
Turek chtěl doložit své vzdělání diplomy s chybami. Po vlně kritiky snímky smazal
dnes v 13:55
Turek chtěl doložit své vzdělání diplomy s chybami. Po vlně kritiky snímky smazal
Začala stávka České televize a rozhlasu. Výrazně ovlivní vysílání, chystají se i velká shromáždění
1
dnes v 07:28
Začala stávka České televize a rozhlasu. Výrazně ovlivní vysílání, chystají se i velká shromáždění
Zemřel Josef Mašín, člen slavné odbojové skupiny bratří Mašínů. Bylo mu 94 let
včera v 15:04
Zemřel Josef Mašín, člen slavné odbojové skupiny bratří Mašínů. Bylo mu 94 let
„Nechceme přijít o místo, kde jsme našly bezpečí.“ Ženy bez domova bojují za zachování pražské ubytovny
včera v 17:30
„Nechceme přijít o místo, kde jsme našly bezpečí.“ Ženy bez domova bojují za zachování pražské ubytovny
Zahraničí Všechno
Soukromé letadlo s devíti lidmi se zřítilo mezi rodinné domy na Floridě: Po dopadu explodovalo
včera v 08:24
Soukromé letadlo s devíti lidmi se zřítilo mezi rodinné domy na Floridě: Po dopadu explodovalo
29. 10. 2026 16:37
„Potřebujeme víc peněz.“ Babiš rozesmál britskou BBC, bulvár z něj udělal titulek
před 2 dny
Americké volby jsou tu. Co se stane, když republikáni prohrají a Trump ztratí část moci?
Česko Všechno
Protesty na podporu České televize a rozhlasu plní republiku. Podívej se, co se děje ve tvém městě
dnes v 12:50
Protesty na podporu České televize a rozhlasu plní republiku. Podívej se, co se děje ve tvém městě
dnes v 07:45
Nový žebříček odhaluje největší znečišťovatele Česka. „Věčných chemikálií“ ve vodě přibývá
dnes v 13:55
Turek chtěl doložit své vzdělání diplomy s chybami. Po vlně kritiky snímky smazal
Ekonomika Všechno
Zvyšování platů a důchodů v roce 2027: Víme, kdo si polepší a o kolik
25. 10. 2026 14:15
Zvyšování platů a důchodů v roce 2027: Víme, kdo si polepší a o kolik
20. 10. 2026 12:09
Zaměstnanci a zaměstnankyně se budou moci dozvědět o mzdách ve firmě. Podívej se, jak to má fungovat
20. 9. 2026 7:00
10 největších red flags u spolubydlících. Tyhle varovné signály radši neignoruj

Nejnovější

Zpravodajství
Lifestyle
Lidé protestují na podporu ČT a ČRo
před 28 minutami
Lidé protestují na podporu ČT a ČRo
V úterý 3. listopadu se konala stávka ČT a ČRo, ke které se postupně přidaly i další protestní akce různých subjektů napříč republikou. Na demonstraci, jenž se konala na Václavském náměstí, nechyběl ani Refresher News tým.
Jakub Musil o probíhající stávce ČT a ČRo
před 43 minutami
Jakub Musil o probíhající stávce ČT a ČRo
Česko nebude hrát hokej s Ruskem
před hodinou
Česko nebude hrát hokej s Ruskem
Studenti HAMU tančili na podporu České televize a rozhlasu
před 2 hodinami
Studenti HAMU tančili na podporu České televize a rozhlasu
Tisíce lidí zaplnily polovinu Václavského náměstí. Demonstrují na odporu České televize a rozhlasu
před 3 hodinami
Tisíce lidí zaplnily polovinu Václavského náměstí. Demonstrují na odporu České televize a rozhlasu
Více