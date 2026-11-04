Demokratická strana ovládla americký Kongres. V úterních volbách získala většinu ve Sněmovně reprezentantů i v Senátu, kde uspěla také v tradičních republikánských baštách. Výsledky hlasování přijal i Donald Trump.
Demokratická strana v úterních volbách do amerického Kongresu ovládla obě komory parlamentu – Sněmovnu reprezentantů i Senát, informuje TASR na základě odhadů stanice NBC News.
Díky vítězství Joshe Tureka ve státě Iowa a Adama Hamiltona v Kansasu si demokraté zajistili nejméně 51 křesel ve stočlenném Senátu. Již dříve zvítězili v tradičních republikánských baštách v Texasu či Jižní Karolíně. Kontrolu nad Senátem si tak zajistili i v případě, že by neobhájili senátorská křesla v Michiganu a Minnesotě.
Vítězství demokratů v Senátu přichází po rychlém a přesvědčivém úspěchu ve Sněmovně reprezentantů, kde budou mít pravděpodobně nejvíce zástupců za téměř dvě desetiletí.
Američané a Američanky v úterních volbách volili všech 435 členů Sněmovny reprezentantů a přibližně třetinu ze sta senátorů. Ve 36 státech také volili nové guvernéry a hlasovalo se i do státních kongresů a místních samospráv.
Volby do Kongresu (tzv. midterms) jsou tradičně referendem o současném prezidentovi a jeho straně – letos o Donaldu Trumpovi a republikánech. Šéf Bílého domu ve středu v rozhovoru pro deník New York Times prohlásil, že výsledky voleb přijme.