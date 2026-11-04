Vyhazovy s ostrahou a tisíce podpisů. Lidé chtějí odvolání šéfa KRNAP
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Tereza Kopecká
dnes 4. listopadu 2026 v 11:08
Čas čtení 4:50

Vyhazovy s ostrahou a tisíce podpisů. Lidé chtějí odvolání šéfa KRNAP

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Vyhazovy s ostrahou a tisíce podpisů. Lidé chtějí odvolání šéfa KRNAP
Zdroj: KRNAP / propagační materiál

Tisíce lidí podepisují petici za odvolání ředitele KRNAP. Moravec bleskově vyprovodil náměstky s ostrahou, ministr Červený kontruje stomilionovým auditem.

Správa Krkonošského národního parku (KRNAP) čelí nejhlubší krizi důvěry za poslední dekády. V úterý 3. listopadu 2026 ředitel parku Petr Moravec bez předchozího vysvětlení odvolal dva své klíčové spolupracovníky, a to ekonomického náměstka Luďka Khola a náměstka pro vnější vztahy Jakuba Kašpara. Z prostor vrchlabské centrály je vzápětí eskortovala najatá ostraha. Jen o pár hodin později vystoupil Moravec v Poslanecké sněmovně po boku ministra životního prostředí Igora Červeného (Motoristé sobě), kde společně obvinili bývalé vedení parku z pochybení při odpočtech DPH, které může instituci stát až 100 milionů korun. Zatímco ministerstvo podává trestní oznámení a mluví o ohrožení pětiny rozpočtu, opozice, odvolaní náměstci i bývalé vedení hovoří o politických čistkách, zastrašování odborníků a manipulaci s dosud neuzavřeným daňovým sporem. Informuje server Seznam Zprávy.

Podle reportérů z webu Novinky.cz a zpráv stanice CNN Prima NEWS proběhlo odvolání obou dlouholetých manažerů náhle a bez možnosti diskuse. Místo plánované ranní porady vedení si Moravec oba náměstky zavolal do ředitelny.

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Jak popsal Luděk Khol pro Seznam Zprávy, ředitel jim předložil odvolací listiny bez jakéhokoli odůvodnění: „My jsme to podepsat odmítli, dokud nedostaneme vyjádření proč. Pan ředitel nám sdělil, že nám nemusí sdělit proč. My jsme řekli, že v tom případě to odmítáme podepsat. On řekl: ‚Děkuju, máte hodinu na vyklizení kanceláře a odejděte z budovy.‘“ Podle zjištění Moravec ve stejný den odvolal i hlavní účetní správy.

Oba náměstci museli své kanceláře opustit pod dozorem. Jak na síti X upozornila starostka Mladých Buků Lucie Potůčková, náměstky eskortovali neznámí muži z bezpečnostní agentury, kteří si pořizovali fotodokumentaci odnášených věcí a kanceláře zapečetili. „Motoristé opět vyvádí (hlavně lidi). Tak jako Barták nechal vyvést veřejnost z galerie Sněmovny, stejně nechal ředitel Správy KRNAP Moravec vyvést ze sídla ve Vrchlabí pod dozorem najaté ostrahy Jakuba Kašpara a Luďka Khola,“ napsala starostka. Jakub Kašpar, který v KRNAP působil téměř 16 let, pro novináře uvedl, že zůstává na překážkách v práci se zákazem vstupu do budovy.

 
 
 
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Příspěvek sdílený Eliška Krásnohorská (@eliskaviravova)

Sám Petr Moravec na odpolední tiskové konferenci odmítl, že by šlo o krok s politickým podtextem. Jak cituje CNN Prima NEWS, Moravec novinářům řekl: „Mám na to určitě právo, pokud nejsem spokojený s výkonem funkce náměstka tak, jak bych si podle jeho možností a kompetencí představoval.“ Dodal, že konkrétní důvody uvádět ze zákona nemusí a že jeho rozhodnutí přímo nesouvisí s kauzou DPH.

Trestní oznámení versus neuzavřený právní spor

Středobodem tiskového brífinku v Poslanecké sněmovně byla mimořádná ministerská kontrola. Podle serverů iDnes.cz a Trutnovinky ministr Igor Červený prohlásil, že KRNAP za předchozího vedení dlouhodobě chybně účtoval daň z přidané hodnoty.

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Podle ředitele odboru interního auditu MŽP Stanislava Masáka potvrdil porušení odpočitatelných položek znalecký posudek daňového poradce. „KRNAP nejen dluží přes 20 milionů korun na DPH ze vstupů mezi lety 2021 až 2023, ale rovněž i více jak pět milionů korun na pokutách,“ prohlásil Červený. Doplnil, že pokud by se stejný přístup uplatnil i na další roky, finanční ztráta by vyšplhala až na 100 milionů korun, tedy pětinu ročního rozpočtu parku. Resort proto chystá trestní oznámení na neznámé pachatele, plošné audity ve zbylých třech národních parcích a úpravu centrálního účetního softwaru.

Bývalé vedení i zástupci odvolaných pracovníků však interpretaci ministerstva striktně odmítají.

Bývalý ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL) uvedl pro Forum24, že správa počítala daňový koeficient přesně podle doporučení nezávislého auditora vysoutěženého ještě za ministra Richarda Brabce (ANO). Finanční úřad měl sice odlišný pohled, ale parku nikdy neposkytl závazný a správný návod, jak koeficient stanovit.

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Hladík varoval, že pokud by národní park před finanční správou jednostranně ustoupil a spor nehnal k nezávislému soudu, přišel by stát zbytečně až o 75 milionů korun z veřejných peněz.

Jak ověřily Seznam Zprávy, spor je v současnosti u Odvolacího finančního ředitelství v Brně. Jeho mluvčí Patrik Madle potvrdil, že jde o vysoce složitou záležitost, v níž se stále doplňuje dokazování a nepadlo v ní žádné pravomocné rozhodnutí. 

Bývalý ředitel KRNAP Robin Böhnisch pro agenturu ČTK a server Trutnovinky zdůraznil, že jde o čistě interpretační neshodu ohledně tzv. kráticího koeficientu v jedinečném prostředí národních parků. Upozornil, že žádné peníze nikdo nezcizil a zůstaly na účtech státní příspěvkové organizace pro její zákonné fungování. Připomněl rovněž, že ještě 26. února 2026 současný ředitel finančního odboru MŽP Ivo Gottwald na poradě ředitelů veřejně chválil daňové odvody KRNAP a dával správu ostatním parkům za vzor.

Oficiální stanovisko ekonomického odboru KRNAP i vyjádření odvolaného Luďka Khola zdůrazňují, že kontrola odhalila nanejvýš formální administrativní a účetní nejasnosti, které nezakládají důvod mluvit o hospodářském krachu či systémovém selhání instituce.
Atmosféra strachu, šeptání na chodbách a odchody mozků

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Personální čistky přicházejí do prostředí, které je již několik měsíců pod extrémním tlakem. Reportér Tomáš Klézl popsal na serveru Seznam Zprávy vnitřní klima ve správě jako „slzy a strach“. Zaměstnanci vypověděli, že se o citlivých pracovních věcech raději baví šeptem nebo mimo budovu centrály ve Vrchlabí, protože panují obavy z dalších vyhazovů a nejistota ohledně budoucího směřování parku. Na přelomu října a listopadu již na pokyn ministerstva dostalo výpověď deset zaměstnanců. Předseda odborů Aleš Mego potvrdil, že odborová organizace kvůli nedostatku informací a panice chystá anonymní průzkum spokojenosti.

Zásadní otřes znamenal odchod vedoucího oddělení projektového řízení Josefa Talába, který v říjnu podal výpověď a odešel řídit technické služby v Trutnově. Jak píší Seznam Zprávy, zaměstnanci jeho odchod označili za nenahraditelnou ztrátu schopného ekonoma, který byl schopen pro Krkonoše z dotací získat desítky až stovky milionů korun ročně (včetně česko-polských přeshraničních projektů Interreg). Sám Taláb otevřeně uvedl, že odešel kvůli ztrátě důvěry v ředitele Moravce, který podle něj nekomunikuje a zavalil organizaci chaosem.

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Důvěru podlomila také aféra kolem tajného založení „Asociace národních parků ČR“, kterou Moravec nechal zapsat bez vědomí ředitelů Šumavy, Podyjí a Českého Švýcarska. Zmatené a třikrát měněné verze o tom, jak a na čí pokyn spolek na půdě ministerstva vznikl, vyvolaly v říjnu ostrý protest čtyř náměstků i mluvčího Radka Drahného.

Petice a odpor v regionech, tisíce podpisů za odvolání ředitele

Proti novému vedení správy se zvedá masivní odpor mezi samosprávami i veřejností. Jak napsal web Deník.cz, vrchlabský zastupitel a právník Jakub Gejdoš (Vrchlabí do toho!) založil elektronickou petici žádající ministra Červeného o okamžité odvolání ředitele Moravce. Podle aktuálních dat k datu uveřejnění článku má petice 5 062 podpisů.

Jak stojí v textu petice: „Odchody zkušených odborníků, rostoucí pochybnosti o způsobu řízení a narušená důvěra ve vedení Správy KRNAP podle nás ohrožují stabilitu instituce i budoucnost Krkonoš... Krkonošský národní park není běžnou institucí. Takto významná instituce musí být vedena osobností, která disponuje odbornou autoritou, schopností komunikace a především důvěrou zaměstnanců, odborné veřejnosti, samospráv i občanů. Právě důvěra je základním předpokladem výkonu funkce ředitele národního parku. Podle našeho názoru však byla tato důvěra závažným způsobem narušena.“

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K odvolání ředitele opakovaně vyzval také starosta Vrchlabí a senátor Jan Sobotka (STAN), který varoval před rušením expozic či účelovými přesuny agendy správy lesů a těžby dřeva blíže pod přímý vliv ředitele. Na půdě Poslanecké sněmovny kroky Motoristů ostře zkritizoval i bývalý ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák (STAN), který v článku na Forum24 označil dění v Krkonoších za „bolševické čistky a únos nezávislé instituce“.

Eskalující konflikt se z kanceláří přenáší přímo do ulic. Ekologické organizace v čele s Hnutím DUHA svolaly protestní happening s názvem Zachraňme Krkonoše přímo před budovu Ministerstva životního prostředí v pražských Vršovicích, kde chtějí ministrovi Červenému petici osobně předat a žádat konec ředitele, jehož nástup uvrhl nejstarší český národní park do hlubokého chaosu.

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Zdroj: gov.cz, seznamzpravy.cz, denik.cz, idnes.cz, forum24.cz, trutnovinky.cz
Náhledový obrázek: KRNAP / propagační materiál
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