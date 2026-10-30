Arbitrážní soud zrušil zákaz pro ruský hokej. Ruští hokejisté se tak budou moci vrátit na šampionáty. IIHF vyjadřuje zklamání, evropské asociace i politici zvažují bojkot.
Sportovní arbitrážní soud (CAS) v Lausanne v pátek 30. října vyhověl odvolání Ruské hokejové federace a nařídil Mezinárodní hokejové federaci (IIHF), aby umožnila okamžitý návrat ruských reprezentačních výběrů na všechny světové šampionáty v roce 2027. Tímto verdiktem CAS zvrátil dřívější rozhodnutí Rady IIHF, která suspendaci zavedenou po vojenské invazi na Ukrajinu v únoru 2022 původně prodloužila i na sezonu 2026/27, informovaly agentura AP (prostřednictvím ABC News) a stanice NBC Sports.
Nedostatek důkazů pro bezpečnostní rizika
Podle zjištění arbitrážního panelu nebyly argumenty IIHF dostatečně podložené. V odůvodnění CAS uvedl, že mezinárodní federace své bezpečnostní obavy nepodpořila přesvědčivými důkazy: „Pouze prokazatelné a doložené bezpečnostní obavy by mohly převážit nad právem sportovce určité národnosti účastnit se soutěží s ohledem na platné předpisy IIHF,“ cituje stanovisko arbitráže NBC Sports.
CAS zároveň ve svém rozhodnutí nijak neřešil praktické či politické aspekty startu. Nerozhodoval o tom, zda budou ruští hokejisté smět vystupovat pod státními symboly, nebo výhradně jako neutrální sportovci, ani neřešil organizační dopady.
Ruská strana krok soudu uvítala. Ruský ministr sportu Michail Děgťarjov na síti Telegram uvedl, že CAS „uznal požadavky Ruské hokejové federace v klíčových bodech za odůvodněné“.
IIHF: Verdikt respektujeme, ale nesouhlasíme
Mezinárodní hokejová federace přijala rozhodnutí s hlubokým rozčarováním. Přestože deklarovala, že autoritu arbitráže v Lausanne respektuje a bude postupovat v souladu s jejím nálezem, na svém původním postoji trvá:
„IIHF vyjadřuje velké zklamání nad tímto postojem. S tímto aspektem rozhodnutí nesouhlasíme a trváme na tom, že naše kroky byly nezbytné k ochraně bezpečnosti všech účastníků a k zajištění integrity našich soutěží. I když IIHF plně respektuje autoritu CAS a bude jednat v souladu s jeho rozhodnutím, výsledek neodstraňuje obavy, které byly základem našeho hodnocení,“ uvedla IIHF v oficiálním prohlášení.
Vedení světového hokeje v čele s novým prezidentem Franzem Reindlem navíc poukazuje na masivní organizační chaos, který okamžitá změna vyvolává u turnajů v pokročilé fázi příprav:
„Rozhodnutí učiněné CAS nezohledňuje praktické prvky, které nelze okamžitě implementovat. Změny v účasti vyžadují rozsáhlou koordinaci s příslušnými členskými národními asociacemi, organizačními výbory a hostitelskými orgány, včetně přezkumu formátů soutěží, harmonogramů, cestovních a ubytovacích opatření a bezpečnostních opatření. IIHF urychleně posoudí kroky a čas potřebný k provedení rozhodnutí a k řešení jeho provozních důsledků. Bezpečnost všech účastníků a integrita každého mistrovství zůstanou pro nás ústředním bodem,“ varuje federace v tiskovém prohlášení.
Teoreticky prvním turnajem, kde by se Rusko mohlo představit, je nadcházející MS hráčů do 20 let na přelomu roku v Kanadě. Následovat by mělo lednové MS hokejistek do 18 let v Česku, dubnový šampionát juniorů a především květnové mistrovství světa mužů 2027, které hostí Německo.