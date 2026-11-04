Modrá vlna v USA: Demokraté slaví historické vítězství, zvolen byl i první muslimský senátor
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Tereza Kopecká TASR
dnes 4. listopadu 2026 v 13:25
Čas čtení 5:49

Modrá vlna v USA: Demokraté slaví historické vítězství, zvolen byl i první muslimský senátor

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Modrá vlna v USA: Demokraté slaví historické vítězství, zvolen byl i první muslimský senátor
Zdroj: Salwan Georges/Getty Images

Americké volby midterms ovládla „modrá vlna“. Demokraté získali kontrolu nad Kongresem, uspěli v republikánských baštách a přepsali historii zvolením první afroamerické guvernérky nebo prvního muslimského senátora.

Americké midterms volby přinesly zajímavá prvenství napříč Spojenými státy. Demokraté získali kontrolu nad Kongresem, většinu mají i v Senátu. Díky vítězství Joshe Tureka ve státě Iowa a Adama Hamiltona v Kansasu si demokraté zajistili nejméně 51 křesel ve stočlenném Senátu. Zvítězili v tradičních republikánských baštách v Texasu či Jižní Karolíně. Informují Reuters a TASR.

Americká média v souvislosti s vítězstvím demokratů hovoří o takzvané „modré vlně“. Podle agentury AFP jde o jednoznačné odmítnutí politického programu republikánského prezidenta Donalda Trumpa v polovině jeho druhého funkčního období.

Kromě vítězství demokratických kandidátů a kandidátek tyto volby přinesly do křesel Kongresu i Sněmovny reprezentantů zajímavá prvenství. Američané a Američanky si zvolili první afroamerickou guvernérku, prvního muslimského senátora a první ženu z řad původních obyvatel Ameriky jako guvernérku.

Demokraté a demokratky zaznamenali historická vítězství v senátních volbách v několika státech, které již desítky let nezvolily žádného demokratického senátora nebo senátorku, čímž prolomili dlouholetou dominanci republikánů v některých částech země.

Podívej se na přehled, jak dlouho uplynulo od posledního vítězství demokratů v senátních volbách v některých z těchto států.

Přehled, kdy naposledy demokraté vyhráli volby do Senátu USA v konkrétních státech:

Kansas: 1932
Adam Hamilton ukončil 94leté období bez vítězství, což je nejdelší období ze všech států, kde se letos demokratům podařilo zvrátit poměr sil.

Texas: 1988
James Talarico se stal prvním demokratem, který v tomto státě vyhrál volby do Senátu USA od znovuzvolení Lloyda Bentsena.

Maine: 1988
Troy Jackson v úřadu nahradí dlouholetou senátorku Susan Collins, která se ucházela už o svůj šestý mandát.

Jižní Karolína: 1998
Annie Andrewsová ukončila 28leté období bez vítězství, které sahalo až k znovuzvolení Fritze Hollingse.

Severní Karolína: 2008
Roy Cooper ukončil 18leté období bez demokratického zástupce v Senátu od doby, kdy se Kay Haganová stala poslední demokratkou zvolenou do Senátu za Severní Karolínu.

Iowa: 2008
Vítězství Joshe Tureka znamenalo první vítězství demokratů v senátních volbách v tomto státě od znovuzvolení Toma Harkina.

První Afroameričanka jako guvernérka

Demokratka Keisha Lance Bottoms zvítězila v souboji o guvernérský post v Georgii a stala se tak první černošskou ženou zvolenou do funkce guvernérky některého z amerických států. Toto vítězství přineslo demokratům úspěch v jedné z politicky nejvyrovnanějších volebních arén v zemi. Republikáni ovládali guvernérský úřad více než dvě desetiletí.

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Bývalá starostka Atlanty, která se zároveň stane první guvernérkou Georgie, porazila podle odhadů amerických médií republikánského podnikatele Ricka Jacksona. Padesátišestiletá Bottoms dříve působila také jako hlavní poradkyně bývalého prezidenta Joea Bidena a ředitelka Úřadu Bílého domu pro styk s veřejností.

Toto vítězství představuje nový milník pro černošské ženy v americké politice, které již dlouho tvoří jádro voličské základny Demokratické strany, avšak v nejvyšších volených funkcích v zemi jsou stále nedostatečně zastoupeny. Mezi tato prvenství patří i Chris Pappas jako první otevřeně homosexuální muž zvolený do Senátu. Zároveň bylo zvoleno nejvíc demokratických ženských kandidátek v historii.

Vítězství Bottoms také znamená významný posun v politice státu Georgie, kde černošští voliči tvoří ústřední část demokratické koalice, která pomohla proměnit tento tradičně republikánský stát v celonárodní volební arénu.

Keisha Lance Bottoms
Keisha Lance Bottoms Zdroj: Wikimedia/volně k užití

První muslimský senátor USA

Michigan si zvolil prvního muslimského senátora, progresivního Abdula El-Sayeda, proti kterému se v primárkách postavilo i vedení Demokratické strany, nakonec ale svého demokratického kandidáta podpořilo.

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I El-Sayed byl ale nakonec zvolen a stane se prvním muslimským senátorem. Právě jeho víra se stala častým terčem republikánů během kampaně. Prezident Trump ho označil za džihádistu, další republikáni za hrozbu pro národní bezpečnost a jeho soupeř Mike Rogers jeho příbuzné podezírá z podpory terorismu, uvádí Seznam Zprávy.

První otevřeně homosexuální muž zvolený jako senátor

Ve státě New Hampshire se o prvenství postaral demokratický kandidát Chris Pappas, který se stal prvním otevřeně homosexuálním mužem zvoleným do Senátu. Nahradil tak Jeanne Shaheen. Dosud byl členem Sněmovny reprezentantů USA za 1. obvod státu New Hampshire.

První guvernérka i senátorka z řad původních obyvatel Ameriky

Deb Haaland je první ženou z řad původních obyvatel Ameriky, která byla zvolena guvernérkou. Bývalá kongresmanka a ministryně vnitra zvítězila v Novém Mexiku.

Její vítězství upevnilo dominanci Demokratické strany v tomto státě, který se v minulosti politicky přikláněl střídavě k oběma stranám, ale v poslední době se posunul více doleva. Na cestě ke svému historickému vítězství Haaland slíbila, že z Nového Mexika učiní centrum odporu proti administrativě prezidenta Trumpa.

S přehledem porazila svého soupeře, republikána Gregga Hulla, uvádí New York Times.

Peggy Flanagan, demokratka z Minnesoty, se stala první senátorkou Spojených států zvolenou z řad domorodých Američanů.

Peggy Flanagan
Peggy Flanagan Zdroj: TASR/AP

Volby okomentovali Obama i Musk

Obama ocenil volební úspěch demokratů, Musk si z porážky republikánů dělá legraci.

Bývalý americký prezident Barack Obama označil úspěch demokratů v kongresových volbách v USA za jasný vzkaz voličů a voliček, kteří si podle něj zvolili politiku sjednocení, nikoliv rozdělování. Miliardář Elon Musk, který přispěl na podporu republikánů stovkami milionů dolarů, si na síti X z jejich porážky utahoval, informuje TASR.

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Obama prohlásil, že se Američané ve volbách rozhodli pro lídry, kteří nabízejí konkrétní řešení současných problémů. Demokratická strana by podle něj neuspěla, nebýt jejích „vynikajících kandidátů“ v každém regionu USA, „včetně oblastí, které byly kdysi považovány za beznadějné“.

„Ačkoli této vládě zbývají ještě dva roky ve funkci, naším úkolem je nyní vyhrnout si rukávy, provést změny všude tam, kde k tomu máme pravomoc, zabránit dalším škodám a položit základy pro budoucnost,“ uvedl bývalý demokratický prezident, kterého po vítězství ve volbách v roce 2016 ve funkci vystřídal Trump.

Pro Muska bylo v kongresových volbách v sázce mnoho, protože demokratičtí kongresmani volají po vyšetřování vládních kontraktů s jeho společností SpaceX, stejně jako jeho činnosti při vedení Úřadu pro efektivitu státní správy (DOGE) za Trumpovy vlády, napsala agentura Reuters.

„Zdá se, že moje vesmírné lasery, které měly ovlivnit volby, tentokrát nefungovaly,“ napsal na X americký miliardář, který prostřednictvím své lobbistické skupiny America PAC vynaložil od začátku loňského roku, kdy začal současný volební cyklus, na podporu republikánů nejméně 366 milionů dolarů. Z toho nejméně 276 milionů věnoval od července republikánským skupinám nebo své vlastní organizaci.

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Podle agentury AFP utratili republikáni v září 158 milionů dolarů od Muska na podporu Kena Paxtona v Texasu. Paxtona v souboji o křeslo v americkém Senátu porazil James Talarico, který se tak od roku 1988 stane prvním demokratickým senátorem za tradičně republikánský Texas.

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Trump připustil, že válka v Íránu sehrála roli při porážce republikánů

Americký prezident Donald Trump v úterý pozdě večer v rozhovoru pro stanici Fox News připustil, že válka v Íránu sehrála roli v drtivé porážce jeho Republikánské strany ve volbách do Kongresu (midterms). „Myslím si, že za to částečně mohl Írán, ale zároveň lidé pochopili význam toho, co jsem v souvislosti s Íránem udělal,“ uvedl Trump v telefonickém rozhovoru pro Fox News.

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Americký prezident zároveň překvapivě pochválil své soupeře z řad demokratů, když prohlásil, že poté, co ve volbách uštědřili jeho Republikánské straně drtivou porážku, odvedli podle něj „dobrou práci“. „Myslím si, že demokraté odvedli dobrou práci. Opravdu si to myslím. Myslím, že odvedli kus dobré práce. Tvrdě bojovali,“ řekl Trump pro Fox News a dodal, že ve vzduchu byla cítit „zvláštní atmosféra“ a že on sám by se „neměl cítit provinile“.

Trump zároveň prohlásil, že konflikt v Íránu není skutečnou válkou, ale pouze „mírným konfliktem“, který skončí hned po volbách. Zároveň připustil, že nespokojenost voličů s rostoucími cenami pohonných hmot souvisejícími s tímto konfliktem přispěla k problémům republikánů v kongresových volbách.

Donald Trump
Donald Trump Zdroj: TASR/AP

Podle amerikanisty vítězství demokratů zásadně neomezí Trumpovu politiku vůči EU

Vítězství demokratů ve volbách do Kongresu USA může prezidentu Donaldu Trumpovi zkomplikovat prosazování některých postupů vůči Rusku a Evropské unii. Zásadnější omezení jeho zahraniční politiky však nelze očekávat, jelikož rozhodující pravomoci v této oblasti zůstávají v rukou prezidenta. Pro agenturu TASR to uvedl amerikanista Kryštof Přemysl Kozák.

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Nový demokratický Kongres bude podle něj skeptičtější vůči Trumpovým snahám přejímat ruský pohled na válku na Ukrajině. V obchodních otázkách se zároveň pokusí zabránit vyostření sporů s Evropou. Prezident však může vetovat zákony, které by Kongres v této oblasti přijal.

„Obávám se, že snaha omezit Trumpovu nepřátelskou politiku vůči Evropské unii bude spíše symbolická,“ upozornil Kozák. Nevyloučil ani možnost, že Trump bude svou frustraci z domácího politického vývoje přenášet do zahraniční politiky a dále ji vyostřovat.

Demokratická strana získala v úterních volbách kontrolu nad oběma komorami Kongresu. Podle agentury AP jde o výraznou porážku republikánů, která zasáhla i tradiční bašty této strany. Demokraté získali nejméně sedm nových křesel v Senátu, mimo jiné v Kansasu, Iowě, Texasu, Ohiu, Maine, Severní Karolíně a Jižní Karolíně. Ve Sněmovně reprezentantů uspěli ve více než dvou desítkách volebních obvodů, včetně několika, v nichž Trump v roce 2024 zvítězil s dvouciferným náskokem.

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Demokraté uspěli také v guvernérských volbách v Georgii, Ohiu, Iowě a Texasu, kde získali úřady dosud ovládané republikány. Výsledky voleb ovlivnila zejména nespokojenost voličů s vysokými životními náklady, válkou s Íránem a fungováním federální vlády.

Nové rozložení sil v Kongresu se plně projeví v lednu 2027. Demokraté budou moci blokovat legislativní návrhy prezidenta, zamítat jeho kandidáty a iniciovat vyšetřování jeho administrativy. Trump si však zachová silné pravomoci v oblasti zahraniční politiky a velení ozbrojeným silám.

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Zdroj: reuters.com, nytimes.com, seznamzpravy.cz
Náhledový obrázek: Salwan Georges/Getty Images
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