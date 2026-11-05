Na pražském letišti se zřítil kus stropu. Nikoho naštěstí nezranil
0
0
0
Anna-Marie Vondráková
dnes 5. listopadu 2026 v 11:40
Čas čtení 1:22

Na pražském letišti se zřítil kus stropu. Nikoho naštěstí nezranil

Diskutovat
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Na pražském letišti se zřítil kus stropu. Nikoho naštěstí nezranil
Zdroj: Refresher / Lucie Novotná

K incidentu došlo na Terminálu 1 ve čtvrtek v noci.

Na místě zasahovali dle serveru Novinky i letištní hasiči. Část stropu s obrazovkami se zřítila v části pasové kontroly na Terminálu 1. K nehodě došlo v noci a v prostoru zrovna nikdo nestál, takže nikdo nebyl zraněn.

5. listopadu 2026 v 10:30 Čas čtení 0:52 Bývalý šéf sekretariátu Správy jeskyní čelí stíhání. Samuela Kocandu policie viní ze znásilnění i podvodů Bývalý šéf sekretariátu Správy jeskyní čelí stíhání. Samuela Kocandu policie viní ze znásilnění i podvodů

„V rámci probíhající rekonstrukce vzduchotechniky v Terminálu 1 došlo dnes kolem půl páté ráno k pádu části podhledové konstrukce. Dotčený prostor byl již preventivně uzavřen a vyklizen z důvodu probíhajících prací, v době události se v něm proto nenacházely žádné osoby,“ uvedla pro Novinky mluvčí letiště Denisa Hejtmánková. 

Část letiště je nyní zabezpečena a brzy by měla být zpřístupněna pro cestující. Podle letiště nedošlo ke zpomalení odbavení a není výrazně omezen pohyb. 

Není to údajně poprvé

Video z bezpečnostní kamery na síti X zveřejnil uživatel a novinář Honza Palička. Ten navíc dodal, že k podobnému incidentu už nedávno došlo. „Poněkud tvrdší ‚přistání‘ na Letišti Praha. Zřítil se tam strop s obrazovkama přímo na pasovce, naštěstí v noci, když tam nikdo nebyl, protože stát pod tím, tak se člověk proletí tak leda leteckou záchrankou, pokud vůbec bude co zachraňovat,“ napsal.

„A není ti poprvé, ono se jim to tam to samé stalo už i v říjnu a opět jen náhodou pod tím nikdo nestál.“

25. října 2026 v 14:15 Čas čtení 1:55 Zvyšování platů a důchodů v roce 2027: Víme, kdo si polepší a o kolik Zvyšování platů a důchodů v roce 2027: Víme, kdo si polepší a o kolik
3. listopadu 2026 v 10:10 Čas čtení 1:32 Pochody Prahou a demonstrace na Václaváku v úterý omezí dopravu Pochody Prahou a demonstrace na Václaváku v úterý omezí dopravu
4. listopadu 2026 v 16:53 Čas čtení 1:25 K bojkotu zápasů proti Rusku na hokejovém MS se připojilo i Rakousko. Škoda zvažuje podporu turnaje K bojkotu zápasů proti Rusku na hokejovém MS se připojilo i Rakousko. Škoda zvažuje podporu turnaje
Doporučil bys článek ostatním?
0
Upozornit na chybu - pokud spatřuješ v článku nedostatek nebo máš připomínky, dej nám vědět.
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Zdroj: novinky.cz, x.com
Náhledový obrázek: Refresher / Lucie Novotná
Co si o článku myslíš?
Přihlas se a dej vědět do komentáře!
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentářů
Seřadit od
nejoblíbenějších
nejnovějších
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a přidat komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a ohodnotit komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Abys mohl přidat komentář, musíš mít aktivní členství Refresher Club.
Členství
Zrušit
Komentář, který si přidal, vidíš zatím jen ty. Pro zobrazení komentářů ostatním uživatelům je třeba ověřit tvůj účet.
Ověřit účet
Zrušit
Opravdu chceš odstranit svůj komentář?
Odstranit
Zrušit
Opravdu chceš zablokovat tento komentář?
Zablokovat
Zrušit
Opravdu chceš odblokovat tento komentář?
Odblokovat
Zrušit
Opravdu chceš nahlásit tento komentář?
Nahlásit
Zrušit
Děkujeme, komentář byl nahlášen.
OK
OK
Související témata:
Česko Česko Praha Zprávy z domova
Nejčtenější
4 hodiny
24 hodin
7 dní
včera v 16:53
K bojkotu zápasů proti Rusku na hokejovém MS se připojilo i Rakousko. Škoda zvažuje podporu turnaje
K bojkotu zápasů proti Rusku na hokejovém MS se připojilo i Rakousko. Škoda zvažuje podporu turnaje
před 2 hodinami
Letadla v Evropě ohrožují bombové hrozby. V Praze nouzově přistála už čtyři
Letadla v Evropě ohrožují bombové hrozby. V Praze nouzově přistála už čtyři
před 3 hodinami
Na pražském letišti se zřítil kus stropu. Nikoho naštěstí nezranil
Na pražském letišti se zřítil kus stropu. Nikoho naštěstí nezranil
dnes v 10:30
Bývalý šéf sekretariátu Správy jeskyní čelí stíhání. Samuela Kocandu policie viní ze znásilnění i podvodů
Bývalý šéf sekretariátu Správy jeskyní čelí stíhání. Samuela Kocandu policie viní ze znásilnění i podvodů
dnes v 07:51
Rusko potvrdilo účast na mírových jednáních s Ukrajinou a USA. Setkají se už příští týden
Rusko potvrdilo účast na mírových jednáních s Ukrajinou a USA. Setkají se už příští týden
včera v 16:53
K bojkotu zápasů proti Rusku na hokejovém MS se připojilo i Rakousko. Škoda zvažuje podporu turnaje
K bojkotu zápasů proti Rusku na hokejovém MS se připojilo i Rakousko. Škoda zvažuje podporu turnaje
před 2 dny
Lily boří mýty o životě s PCOS. „Nemám cysty na vaječnících, takže jsem dlouho netušila, co se mnou je“
Lily boří mýty o životě s PCOS. „Nemám cysty na vaječnících, takže jsem dlouho netušila, co se mnou je“
včera v 07:40
WhatsApp zavádí čtyři změny. Zprávy si připneš natrvalo a snadněji najdeš důležité konverzace
WhatsApp zavádí čtyři změny. Zprávy si připneš natrvalo a snadněji najdeš důležité konverzace
včera v 08:00
Na Slovensku začíná summit prezidentů V4. Přijede Pavel i Ursula von der Leyen
Na Slovensku začíná summit prezidentů V4. Přijede Pavel i Ursula von der Leyen
dnes v 07:51
Rusko potvrdilo účast na mírových jednáních s Ukrajinou a USA. Setkají se už příští týden
Rusko potvrdilo účast na mírových jednáních s Ukrajinou a USA. Setkají se už příští týden
31. 10. 2026 10:15
Celé Česko brzy zasype sníh: O víkendu nasněží až 25 centimetrů na horách. Víme, kdy se dočkáme i v nížině
Celé Česko brzy zasype sníh: O víkendu nasněží až 25 centimetrů na horách. Víme, kdy se dočkáme i v nížině
před 4 dny
Skončila legendární restaurace U Jarolímků. Hospodu, kde si dával pivo i Hrabal, nahradí byty
Skončila legendární restaurace U Jarolímků. Hospodu, kde si dával pivo i Hrabal, nahradí byty
2
31. 10. 2026 12:59
„Vysílání bude velmi omezené.“ Víme, jak bude vypadat stávka České televize a rozhlasu 3. listopadu
„Vysílání bude velmi omezené.“ Víme, jak bude vypadat stávka České televize a rozhlasu 3. listopadu
včera v 16:53
K bojkotu zápasů proti Rusku na hokejovém MS se připojilo i Rakousko. Škoda zvažuje podporu turnaje
K bojkotu zápasů proti Rusku na hokejovém MS se připojilo i Rakousko. Škoda zvažuje podporu turnaje
8
1. 11. 2026 11:30
Rajchl se nevybíravě opřel do šéfky Díky, že můžem. Zastali se jí Mádl, Nerudová i Minář
Rajchl se nevybíravě opřel do šéfky Díky, že můžem. Zastali se jí Mádl, Nerudová i Minář
Lifestyle news
Jak se žije Romům v Česku? Zkušenost s diskriminací přibližuje hra V mojí kůži
včera v 18:00
Harry Potter v ilustrované edici? Yes, please. Nové vydání vyjde u příležitosti startu seriálu
včera v 16:30
Obešel celý svět a po 28 letech se vrátil domů. Anglický dobrodruh řeší, co teď se sebou bude dělat
včera v 08:30
Evropské supermarkety čelí útoku hackerů. Napadli jejich lednice
před 2 dny
Heidi Klum vyhrála Halloween a rozzuřila internet. Modelka omylem vyspoilovala jeden z nejočekávanějších filmů příštích let
před 2 dny
ŽEBŘÍČEK: 10 nejžádanějších knih letošních Vánoc. Táhne hlavně fantasy
před 3 dny
Plánované vykácení parku v Bubenči narazilo. Rada schválila námitky vůči výstavbě
před 3 dny
Zemřel jeden za zakladatelů techna Juan Atkins. Bylo mu 64 let
před 3 dny
BBC píše o českém programátorovi. Oslavuje ho jako „nečekaného hrdinu“
před 3 dny
Česko Všechno
Jsou mladí a mění svět k lepšímu. Tohle jsou finalisté a finalistky Cen Jana Opletala
před hodinou
Jsou mladí a mění svět k lepšímu. Tohle jsou finalisté a finalistky Cen Jana Opletala
Slavnostní vyhlášení Cen Jana Opletala 2026 se uskuteční už 11. listopadu v pražských Holešovicích.
Letadla v Evropě ohrožují bombové hrozby. V Praze nouzově přistála už čtyři
před 2 hodinami
Letadla v Evropě ohrožují bombové hrozby. V Praze nouzově přistála už čtyři
Bývalý šéf sekretariátu Správy jeskyní čelí stíhání. Samuela Kocandu policie viní ze znásilnění i podvodů
dnes v 10:30
Bývalý šéf sekretariátu Správy jeskyní čelí stíhání. Samuela Kocandu policie viní ze znásilnění i podvodů
Turek chtěl doložit své vzdělání diplomy s chybami. Po vlně kritiky snímky smazal
před 2 dny
Turek chtěl doložit své vzdělání diplomy s chybami. Po vlně kritiky snímky smazal
Vyhazovy s ostrahou a tisíce podpisů. Lidé chtějí odvolání šéfa KRNAP
včera v 11:08
Vyhazovy s ostrahou a tisíce podpisů. Lidé chtějí odvolání šéfa KRNAP
Česko nebude hrát hokej s Ruskem
před 2 dny
Česko nebude hrát hokej s Ruskem
Ekonomika Všechno
Zvyšování platů a důchodů v roce 2027: Víme, kdo si polepší a o kolik
25. 10. 2026 14:15
Zvyšování platů a důchodů v roce 2027: Víme, kdo si polepší a o kolik
20. 10. 2026 12:09
Zaměstnanci a zaměstnankyně se budou moci dozvědět o mzdách ve firmě. Podívej se, jak to má fungovat
20. 9. 2026 7:00
10 největších red flags u spolubydlících. Tyhle varovné signály radši neignoruj
Politika Všechno
Turek chtěl doložit své vzdělání diplomy s chybami. Po vlně kritiky snímky smazal
před 2 dny
Turek chtěl doložit své vzdělání diplomy s chybami. Po vlně kritiky snímky smazal
1. 11. 2026 7:00
Americké volby jsou tu. Co se stane, když republikáni prohrají a Trump ztratí část moci?
včera v 13:25
Modrá vlna v USA: Demokraté slaví historické vítězství, zvolen byl i první muslimský senátor
Zahraničí Všechno
Letadla v Evropě ohrožují bombové hrozby. V Praze nouzově přistála už čtyři
před 2 hodinami
Letadla v Evropě ohrožují bombové hrozby. V Praze nouzově přistála už čtyři
před 3 dny
Soukromé letadlo s devíti lidmi se zřítilo mezi rodinné domy na Floridě: Po dopadu explodovalo
1. 11. 2026 7:00
Americké volby jsou tu. Co se stane, když republikáni prohrají a Trump ztratí část moci?

Nejnovější

Zpravodajství
Lifestyle
Co nám k situaci řekl mluvčí parku?
před 33 minutami
Co nám k situaci řekl mluvčí parku?
Mluvčí parku nám popsal, jak se nyní organizace k problémům staví.
Na Slovensku začíná summit prezidentů V4. Přijede Pavel i Ursula von der Leyen
včera v 08:00
Na Slovensku začíná summit prezidentů V4. Přijede Pavel i Ursula von der Leyen
Lidé protestují na podporu ČT a ČRo
před 2 dny
Lidé protestují na podporu ČT a ČRo
Jakub Musil o probíhající stávce ČT a ČRo
před 2 dny
Jakub Musil o probíhající stávce ČT a ČRo
Česko nebude hrát hokej s Ruskem
před 2 dny
Česko nebude hrát hokej s Ruskem
Více