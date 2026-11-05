K incidentu došlo na Terminálu 1 ve čtvrtek v noci.
Na místě zasahovali dle serveru Novinky i letištní hasiči. Část stropu s obrazovkami se zřítila v části pasové kontroly na Terminálu 1. K nehodě došlo v noci a v prostoru zrovna nikdo nestál, takže nikdo nebyl zraněn.
„V rámci probíhající rekonstrukce vzduchotechniky v Terminálu 1 došlo dnes kolem půl páté ráno k pádu části podhledové konstrukce. Dotčený prostor byl již preventivně uzavřen a vyklizen z důvodu probíhajících prací, v době události se v něm proto nenacházely žádné osoby,“ uvedla pro Novinky mluvčí letiště Denisa Hejtmánková.
Část letiště je nyní zabezpečena a brzy by měla být zpřístupněna pro cestující. Podle letiště nedošlo ke zpomalení odbavení a není výrazně omezen pohyb.
Není to údajně poprvé
Video z bezpečnostní kamery na síti X zveřejnil uživatel a novinář Honza Palička. Ten navíc dodal, že k podobnému incidentu už nedávno došlo. „Poněkud tvrdší ‚přistání‘ na Letišti Praha. Zřítil se tam strop s obrazovkama přímo na pasovce, naštěstí v noci, když tam nikdo nebyl, protože stát pod tím, tak se člověk proletí tak leda leteckou záchrankou, pokud vůbec bude co zachraňovat,“ napsal.
„A není ti poprvé, ono se jim to tam to samé stalo už i v říjnu a opět jen náhodou pod tím nikdo nestál.“