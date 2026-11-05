Zatím jde pouze o obvinění, mladík jakoukoli vinu rezolutně odmítá.
Samuel Kocanda, který na jaře vzbudil vlnu pozornosti, když byl v pouhých sedmnácti letech jmenován do čela sekretariátu Správy jeskyní ČR, čelí dle serveru iRozhlas trestnímu stíhání. Policie mladíka obvinila celkem ze sedmi přečinů, přičemž nejzávažnějším bodem je podezření ze znásilnění.
Podle zjištění médií se kriminalisté případem zabývají na základě trestního oznámení podaného na jaře loňského roku. Mluvčí pražské policie Jan Daněk bez uvedení konkrétní identity potvrdil, že bylo zahájeno trestní stíhání jedné osoby.
Výčet skutků, ze kterých je mladík policií viněn, zahrnuje kromě znásilnění také pokus o ublížení na zdraví, útisk, pomluvu, nebezpečné vyhrožování, podvod a nedovolenou výrobu a nakládání s omamnými a psychotropními látkami a jedy. K údajnému znásilnění mělo dojít na veřejných toaletách, zatímco v případě podvodů se měl dotyčný vydávat například za vystudovaného právníka či podnikatele.
Samuel Kocanda se do povědomí veřejnosti dostal letos v dubnu. Kritiku tehdy vyvolal nejen jeho velmi nízký věk na vedoucí úřednickou pozici, ale i spekulace o možném střetu zájmů a protekci. Jeho otec totiž působí jako státní tajemník na ministerstvu životního prostředí.
V současné době už Kocanda v instituci nepůsobí. K aktuálnímu stíhání se mladík osobně nevyjádřil, jeho obhájce však médiím sdělil, že jeho klient veškerá nařčení kategoricky odmítá a s policií aktivně spolupracuje. Zda se některý z uvedených skutků skutečně stal, bude muset v rámci dalšího řízení prověřit justice.