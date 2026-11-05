Hlavními tématy budou bezpečnostní opatření po skončení války a další kroky k míru.
Rusko se příští týden zúčastní jednání s Ukrajinou a USA o možném ukončení války. Setkání se uskuteční 10. a 11. listopadu v Abú Zabí. Ruskou delegaci povede poradce prezidenta Vladimira Putina Vladimir Medinskij.
Hlavními tématy budou bezpečnostní opatření po skončení války, humanitární otázky a další kroky k míru.
Evropa žádá účast na jednáních
Američtí vyjednavači se ještě tento týden setkají v Bruselu s evropskými představiteli, aby diskutovali o bezpečnostních zárukách a obnově Ukrajiny. EU chce být součástí i samotných mírových jednání, její účast v Abú Zabí je však nepravděpodobná.
Ruský ministr zahraničních věcí Sergej Lavrov mezitím prohlásil, že momentálně nevidí prostor pro dialog s Evropou.
Poslední třístranná jednání se uskutečnila v únoru.