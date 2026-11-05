Rusko potvrdilo účast na mírových jednáních s Ukrajinou a USA. Setkají se už příští týden
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TASR/refresher.sk
dnes 5. listopadu 2026 v 7:51
Čas čtení 0:26

Rusko potvrdilo účast na mírových jednáních s Ukrajinou a USA. Setkají se už příští týden

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Hlavními tématy budou bezpečnostní opatření po skončení války a další kroky k míru.

Rusko se příští týden zúčastní jednání s Ukrajinou a USA o možném ukončení války. Setkání se uskuteční 10. a 11. listopadu v Abú Zabí. Ruskou delegaci povede poradce prezidenta Vladimira Putina Vladimir Medinskij.

Hlavními tématy budou bezpečnostní opatření po skončení války, humanitární otázky a další kroky k míru.

Vladimir Putin Donald Trump Ukrajina, Válka na Ukrajině, Bachmut ukrajina válka raketa raketový systém
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Evropa žádá účast na jednáních

Američtí vyjednavači se ještě tento týden setkají v Bruselu s evropskými představiteli, aby diskutovali o bezpečnostních zárukách a obnově Ukrajiny. EU chce být součástí i samotných mírových jednání, její účast v Abú Zabí je však nepravděpodobná.

Ruský ministr zahraničních věcí Sergej Lavrov mezitím prohlásil, že momentálně nevidí prostor pro dialog s Evropou.

Poslední třístranná jednání se uskutečnila v únoru.

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Zdroj: refresher.sk
Doporučil/a: TASR/refresher.sk
Náhledový obrázek: TASR/AP
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