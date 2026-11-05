Všechny hrozby se zatím ukázaly jako plané. Policie ale vše prověřuje.
Anonymní bombové hrozby zasáhly řadu komerčních letů napříč kontinentem a vyžádaly si sérii nouzových přistání i bleskových bezpečnostních opatření. Mimořádná situace se přímo dotkla také pražského Letiště Václava Havla, kde musela za asistence policie přistát hned čtyři letadla.
Na pražskou Ruzyni podle informací Novinek postupně dosedly dva stroje společnosti EasyJet, jeden let aerolinek Ryanair a jeden let Austrian Airlines. Krátce po desáté hodině ranní se na letištní plochu začaly sjíždět policejní hlídky, a to včetně psovodů se psy speciálně vycvičenými na vyhledávání výbušnin a mobilního rentgenu celní správy. V reakci na situaci okamžitě zasedl i bezpečnostní výbor letiště.
„Prověřujeme výhružky o uložení nástražného výbušného systému na palubě čtyř letadel mířících do Prahy. Relevanci hrozby vyhodnocujeme jako nízkou, nicméně vše prověřujeme a u všech letadel proběhne pyrotechnická prohlídka,“ sdělil pro Novinky mluvčí cizinecké policie Josef Urban. Všechny pyrotechnické prohlídky v Praze nakonec skončily s negativním výsledkem a poplach se ukázal jako planý.
Nejde jen o Česko
Pražský incident je však pouze jedním dílkem v rámci masivní vlny výhrůžek, které ve čtvrtek paralyzovaly evropské nebe. K nouzovému přistání došlo například ve Francii, kde musel na vojenské základně Evreux dosednout Airbus A320 dopravce Aer Lingus mířící z irského Dublinu do Říma. Další letoun, stroj společnosti Wizz Air na trase z Milána do Varšavy, se nečekaně otočil přímo v českém vzdušném prostoru a podle monitorovacího webu FlightAware nouzově přistál ve Vídni, doplňují Novinky.cz. Anonymní hrozby se dotkly také letů v Bulharsku, strojů letících do Bruselu nebo letu dopravce Finnair z Helsinek do Říma.
Ministr vnitra Lubomír Metnar (ANO) pro Novinky.cz potvrdil, že situaci podrobně sleduje a zabývá se jí mimo jiné i Národní centrála proti terorismu, extremismu a kybernetické kriminalitě. „Množí se nám anonymní výhrůžky uložením nástražných výbušných systémů. Máme síly na místě a v pohotovosti, probíhají prohlídky... Zatím bez jakéhokoli nálezu, ale nic nepodceňujeme,“ uvedl ministr.
Nejedná se přitom o ojedinělý výkyv. Jak připomíná server Euronews, už v průběhu uplynulých dnů tohoto týdne muselo ze stejných důvodů nouzově přistávat nejméně sedm letadel. Situace si tehdy vyžádala dočasné uzavření mezinárodního letiště ve Varšavě a pohotovostní start stíhaček v Římě. Bezpečnostní složky nyní pátrají po tom, kdo za koordinovaným šířením poplašných zpráv stojí.