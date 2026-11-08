Protestující požadují změny ve školství a kritizují policejní zásahy proti středoškolákům.
Studenti a učitelé ve Francii plánují na úterý 10. listopadu další celostátní stávku. Chtějí zvýšit tlak na vládu a dosáhnout konkrétních změn ve školství.
Odborové organizace tvrdí, že vláda začíná ustupovat, proto vyzývají k pokračování protestů. Zároveň kritizují policejní zásahy proti středoškolákům, které se podle nich dotkly i zaměstnanců a zaměstnankyň škol.
Francie zároveň zažívá další vlnu protivládních demonstrací, do kterých se zapojuje také hnutí žlutých vest. Organizátoři v sobotu očekávali účast 130 až 170 tisíc lidí, z toho přibližně 60 tisíc v Paříži.
Policie proto v hlavním městě posílila bezpečnostní opatření, zejména v okolí vládních budov a Elysejského paláce. Do sobotního dopoledne provedla na železničních stanicích v Paříži a okolí 847 kontrol.