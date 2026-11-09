Macinka se omluvil za výrok o hokejistkách. „Bylo to velmi nevhodné,“ přiznal

Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) se omluvil za svůj nedělní výrok, ve kterém označil ruské hokejistky za „mužatky“ a hokej za mužský sport.
„Moje vyjádření bylo velmi nevhodné. Mrzí mě to a je mi to skutečně líto,“ řekl na tiskové konferenci po pondělním jednání vlády. Jeho slova vyvolala ostrou kritiku politiků i českých sportovců. Informoval o tom Deník N.
Macinka výrok pronesl v nedělním pořadu Partie Terezie Tománkové na CNN Prima NEWS, kde se debatovalo o účasti ruských sportovců na mezinárodních soutěžích. Ruské hokejistky označil za „mužatky“ a prohlásil, že hokej považuje spíše za mužský sport.
Jeho slova vyvolala kritiku mezi politiky i sportovci. Ozval se například český hokejový reprezentant Martin Nečas. Macinka přitom původně kritiku odmítal a označil ji za „tradiční hysterii“. V pondělí ale svůj postoj změnil a za výrok se omluvil.