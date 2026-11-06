Česká firma použila k reklamním účelům fotografie prezidenta Petra Pavla bez jeho souhlasu. Vše už stáhla.
Prezident Petr Pavel se stal nedobrovolnou tváří komerční propagace. Česká společnost Canis Safety, která vyrábí pracovní oděvy a ochranné pomůcky, umístila do svých prodejen plakáty s prezidentovým portrétem a sloganem „Prezident ví, co na sebe“.
Využila k tomu fotografii z loňské Rallye Dakar, na níž má Pavel na sobě oblečení právě této značky. Kancelář prezidenta republiky však okamžitě upozornila, že celá věc vznikla bez jakéhokoliv vědomí či souhlasu hlavy státu, a společnost po konfrontaci plakáty z prodejen stáhla.
Podle mluvčího Hradu Daniela Drakea společnost neměla povolení použít snímek k reklamním ani jiným komerčním účelům. Zdůraznil, že samotný fakt, že prezident v minulosti nosil oblečení konkrétní značky, neznamená její propagaci a Pavel s žádnými komerčními subjekty nespolupracuje ani spolupracovat neplánuje. Případné právní kroky kvůli zásahu do osobnostních práv jsou podle Hradu plně v kompetenci samotného Petra Pavla.
Vedení společnosti Canis použití prezidentského portrétu hájilo tím, že nešlo o plošnou kampaň a materiály měly sloužit pouze jako „motivace pro zaměstnance“. Plakáty nicméně visely ve třech pobočkách přímo u pokladen, kde byly na očích všem nakupujícím zákazníkům. Pro prezidenta nejde o první takovou zkušenost, před půl rokem se jeho podobizna bez předchozího vědomí Hradu objevila například v polském Těšíně na plakátech lákajících na sponzorovanou akci několika soukromých firem.