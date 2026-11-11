Jihomoravští hasiči na sociálních sítích sdíleli dramatické záběry z D1. Na Vyškovsku zasahovali u dopravní nehody, projíždějící řidiči však nedávali pozor a málem došlo k další srážce. Hasiči na místě měli co dělat, aby se některým nepozorným řidičům vyhnuli. „Hasiči musí čelit různým nástrahám. V interních předpisech evidujeme více než 20 typů nebezpečí, se kterými se mohou u zásahů setkat. Jedním z nich je nebezpečí na pozemních komunikacích. To si na vlastní kůži vyzkoušeli hasiči na Vyškovsku, když zasahovali u série dopravních nehod na namrzlé dálnici D1,“ uvedli u videa jihomoravští hasiči.
Ondřej Jarůšek
dnes 11. listopadu 2026 v 14:15
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Dramatické záběry z D1: Řidiči v mlze nedávali pozor, hasiči museli uskakovat za svodidla
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Náhledový obrázek: HZS Jihomoravského kraje
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