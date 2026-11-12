Ministerstvo školství chystá představit novelu, která změní způsob, jak se žáci a žačky budou dostávat na střední školy.
Od jara 2029 by měl začít fungovat nový systém, který slibuje usnadnění celého procesu přijímacích zkoušek. Celý proces by měl být nově spravedlivější, přehlednější a více nakloněný samotným žákům. Novelu chce ministerstvo školství podle serveru Novinky předložit do konce roku.
Tou největší a nejočekávanější změnou je totiž úplné obrácení dosavadní logiky. Zkoušky se nově budou psát ještě předtím, než si deváťáci podají přihlášky na konkrétní střední školu. Termín jednotných přijímaček by se tak měl z klasického dubna posunout o něco blíž, zhruba na březen.
Žáci tak v klidu napíšou testy z matematiky a češtiny, přesně uvidí, jak dopadli, a teprve s reálnými výsledky v ruce si vyberou ty školy, na které mají reálnou šanci se dostat. K tomu jim navíc pomůže i lepší prostředí, testy se totiž budou psát přímo na domovské základce a nikoliv na střední škole.
Více šancí se dostat na školu
Zároveň se bude razantně měnit číslo možných přihlášek. Zatímco dosud platil striktní limit tří přihlášek (a pěti jen pro ty, kteří si k nim přibrali další dvě na talentové obory), teď dostane absolutní volnost každý. Nově bude možné vybrat si libovolně až pět netalentových oborů.
„Jednotná přijímací zkouška bude předcházet podávání přihlášek a jejich celkový počet bude pět. Jsou to doporučení, která nám dali experti a se kterými jsme na ministerstvu pracovali,“ popsal ministr školství. Jak navíc Robert Plaga (za ANO) upozorňuje, systém nabídne maximální svobodu při volbě zaměření: „Nezáleží, jestli to bude jako tři plus dvě přihlášky na talentovky, anebo čtyři plus jedna, nebo úplně bez talentových škol.“
Přesun termínu některé rodiče vyděsil. „Chtěl bych všechny uklidnit, že nepůjde o lednový termín, kterého se někteří obávali.“ Odborníci se tak shodují, že celý tento balíček reforem dá mladým lidem podstatně větší šanci nastoupit tam, kam je to opravdu táhne. Předpokládá se dokonce, že spravedlivější atmosféra přesvědčí i žáky, kteří by to původně na maturitní obory ze strachu ani nezkusili.
Do celého výsledku přijímaček se budou jednotné testy propisovat z minimálně šedesáti procent. O tom zbytku si už rozhodnou samotné střední školy, které mohou uchazečům přidat například testy studijních předpokladů, pohovory, zkoušky ze sportu nebo cizích jazyků. Z toho důvodu taky někteří ředitelé středních škol projevují lehké obavy, protože uspořádat takzvaná školní kola při vyšším počtu pěti přihlášek bude pořádný organizační oříšek.
Nová podoba přijímaček má zamířit do konce roku na stůl vlády. Aby mohla začít od školního roku 2028/2029 reálně platit, odhlasovat ji musí ještě i poslanci a senátoři. Jedno je ale jisté. Změny se dotknou pouze deváťáků, hlásit se na víceletá gymnázia z pátých a sedmých tříd bude prozatím probíhat při starém.