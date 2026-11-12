Příčinu kolapsu zatím úřady vyšetřují.
V newyorské čtvrti Brooklyn došlo k tragickému zřícení třípatrové budovy, které si podle dosavadních informací vyžádalo nejméně dva lidské životy a více než patnáct zraněných. K incidentu došlo dle agentury AP ve čtvrti Flatbush kolem čtvrté hodiny odpolední místního času, kdy se stavba zřítila na sousední staveniště.
Přesný počet obětí a zraněných ale nejspíš není kompletní. Podle představitelů newyorské policie a hasičského sboru utrpělo zranění nejméně šestnáct osob, z nichž čtyři jsou ve vážném stavu. Mezi zraněnými jsou i nezletilé děti. Záchranné složky, které na místě nasadily přibližně 250 hasičů a využívají i drony, mají obavy z dalšího možného hroucení narušené statiky okolních konstrukcí.
Příčiny tohoto rozsáhlého kolapsu se v současnosti vyšetřují, avšak první indicie poukazují na hrubé zanedbání bezpečnostních předpisů. Budova se totiž nacházela v těsném sousedství aktivního staveniště, kde probíhaly demoliční práce. Podle zjištění CNN přitom úřady vedly s dodavatelem demoličních prací v dubnu řízení, protože firma na místě pokračovala v demolici i navzdory oficiálnímu příkazu stavebního úřadu k okamžitému zastavení činnosti. Ačkoli byl případ v říjnu údajně formálně vyřešen zaplacením pokuty ve výši deseti tisíc dolarů, vyšetřování nyní prověří, nakolik tyto práce souvisely s osudovým narušením stability vedlejšího domu.
Pátrací akce probíhaly i během nočních hodin. „Zasahující hasiči se museli pohybovat mezi nestabilními troskami a pod povrchem čelili nebezpečným dutinám,“ popsal situaci starosta New Yorku Zohran Mamdani. Pro zasažené obyvatele zřídily úřady ve spolupráci s Červeným křížem krizové centrum, které poskytuje nezbytnou pomoc a zázemí.