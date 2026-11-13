Honey badger doesn't care! Do pražské zoo dorazila jedna z nejdrsnějších šelem světa

Zdroj: ZOO PRAHA/TEREZA MRHÁLKOVÁ
Zdroj: ZOO PRAHA/ANNA ŽIŽKOVÁ
Zdroj: ZOO PRAHA/TEREZA MRHÁLKOVÁ
Zdroj: ZOO PRAHA/TEREZA MRHÁLKOVÁ
Zdroj: ZOO PRAHA/TEREZA MRHÁLKOVÁ
Zdroj: ZOO PRAHA/PETR HAMERNÍK
Zdroj: PIXABAY
Zdroj: ZOO PRAHA/TEREZA MRHÁLKOVÁ
Zdroj: PIXABAY
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👊 Honey badger doesn't give a fuck!
Do Zoo Praha dorazila mladá medojedka z Olomouce a už stihla předvést svoje technické schopnosti. Chovatelům třeba vyšroubovala vruty, o kterých ani nevěděli. Medojedi jsou proslulí svou nebojácností, inteligencí a dost nekompromisním přístupem k životu. A jestli si pamatuješ legendární video z roku 2011, tak prostě víš.
V carouselu najdeš i další důkazy, že jde o jedny z největších magorů zvířecí říše.