Jana Peroutková po téměř 15 letech končí v České televizi. Prozradila, proč odchází

Moderátorka Jana Peroutková na konci roku opustí Českou televizi, kde strávila téměř 15 let. Rozhodnutí podle svých slov udělala sama a nesouvisí s aktuálními spory o veřejnoprávní média.
Jana Peroutková bude v České televizi působit do 30. prosince 2026. Podle oficiální tiskové zprávy ČT o odchodu uvažovala už několik měsíců. Diváci a divačky ji do konce roku nadále uvidí v Událostech a Nedělní debatě.
„Rozhodnutí, které ve mně zrálo několik měsíců, jsem udělala sama a odcházím v dobrém,“ uvedla moderátorka. Dodala, že když své rozhodnutí oznamovala vedení, ještě netušila, jaké spory kolem budoucnosti veřejnoprávních médií následně vypuknou. Na listopadové stávce zaměstnanců ČT tak podle svých slov stála už jako budoucí bývalá zaměstnankyně.
„Byť není dokonalá, věřím v její smysl a budu ji podporovat dál. Jen už ne zevnitř, ale zvenčí,“ dodala na adresu České televize.
Peroutková patřila k hlavním tvářím zpravodajství ČT. Letos se také stala jednou z moderátorek nové Nedělní debaty, která nahradila Otázky Václava Moravce.
Od ledna 2027 ji v pořadu vystřídá Tereza Kručinská. Kdo převezme její místo v Událostech, zatím Česká televize neoznámila.