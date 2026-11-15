ŽIVĚ: Stovky tisíc lidí na Letné. Probíhá masivní demonstrace na podporu České televize a rozhlasu
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dnes 15. listopadu 2026 v 13:42
Aktualizováno: dnes 14:22
Čas čtení 1:21

ŽIVĚ: Stovky tisíc lidí na Letné. Probíhá masivní demonstrace na podporu České televize a rozhlasu

Ondřej Jarůšek
Ondřej Jarůšek
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Lidé se v neděli odpoledne sešli na Letenské pláni, aby vyjádřili nesouhlas s vládním záměrem převést financování médií veřejné služby pod státní rozpočet. Redakce Refresher News je na místě.

Nedělní demonstraci svolal spolek Milion chvilek. Shromáždění nese heslo „Letná proti 4:36“, organizátoři a účastníci chtějí podpořit zachování nezávislosti České televize a Českého rozhlasu, jejichž financování chce vláda přesunout pod státní rozpočet. Shromáždění začalo ve 14:00.

Předseda Milionu chvilek Mikuláš Minář na začátku poděkoval všem lidem za účast. „Na lidech jako jste vy, stojí budoucnost této země,“ řekl. Podle odhadů pořadatelů dorazilo 350 až 450 tisíc lidí.

 Článek je průběžně aktualizován, sledovat můžeš i živý stream.
letná demonstrace demonstrace demonstrace
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„Tohle je začátek demise“

Na průběh shromáždění na Letné dohlížejí pražští policisté, kteří pomáhají zajišťovat bezpečnost účastníků a účastnic. Kvůli velkému počtu lidí může být dobu omezena doprava, policie proto doporučuje využít MHD. 

13. listopadu 2026 v 9:00 Čas čtení 7:14 „O naší budoucnosti rozhodují bez nás.“ Generace Z se bouří po celém světě. Jak je na tom Česko? „O naší budoucnosti rozhodují bez nás.“ Generace Z se bouří po celém světě. Jak je na tom Česko?

Pražská doprava se však potýká s náporem demonstrantů, kteří na Letnou míří. Soupravy metra byly od Letňan před 14. hodinou plné. Lidé na sítích sdílejí fotografie zcela zaplněných vagónů.

Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé sobě) označil demonstraci za byznys, premiér Andrej Babiš (ANO) ve svém tradičním nedělním vysílání o nadcházející demonstraci vůbec nemluvil. Hlavním tématem týdne podle něj je zrušení pravidel pro školní jídelny.

Lidé si na demonstraci přinesli transparenty s nápisy jako „Tohle je začátek demise“, „Ruce pryč od médií“ nebo „Vládo, řeš bydlení! Ne ČT a ČRo!“.

🗣️ Na pódiu se během odpoledne vystřídá řada známých osobností z různých kulturních oblastí, například:

👉 herec Ivan Trojan
👉 herec, scenárista a spisovatel Zdeněk Svěrák
👉 zpěvák David Koller
👉 spisovatelka Radka Denemarková
👉 slovenská režisérka a herečka Tereza Nvotová
👉 písničkářka a komička Natálie Schejbalová alias Tady Tali

demonstrace
Zdroj: Milion chvilek/propagační materiál

Nová výzva a čtyři požadavky

„Nevím, jak vy, ale já už toho mám dost,“ řekl Minář, který na pódiu připomněl i esej Václava Havla Moc bezmocných. „Není třeba brát do rukou palcáty, ale pera, štětce a fotoaparáty,“ vyzval přítomné, aby připomněli, že král je starý, vetchý a nahý.“

Minář představil novou výzvu se čtyřmi požadavky:

  • Stažení současné novely o financování veřejnoprávních médií a její nahrazení novým návrhem, na kterém se bude podílet odbornictvo.
  • Zahájení dialogu a diskuse s veřejností.
  • Už žádné další hlasování „ve stylu 4:36“.
  • Odvolání předsedy Poslanecké sněmovny Tomia Okamury (SPD) a zbavení jeho strany resortu obrany.

Chystáme podrobnosti.

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