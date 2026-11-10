„Menopauzu,“ pokřikoval Ševčík na poslankyni. Teď mu hrozí pokuta až ve výši měsíčního platu
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Michaela Lišková
dnes 10. listopadu 2026 v 14:30
Čas čtení 0:34

„Menopauzu,“ pokřikoval Ševčík na poslankyni. Teď mu hrozí pokuta až ve výši měsíčního platu

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Poslanec SPD Miroslav Ševčík bude kvůli svým výrokům o menopauze čelit disciplinárnímu řízení. Sněmovní výbor o tom rozhodl v úterý. Ševčíkovi hrozí omluva nebo finanční postih.

Poslanec Miroslav Ševčík
Poslanec Miroslav Ševčík Zdroj: Miroslav Ševčík/propagační materiál

Sněmovní mandátový a imunitní výbor v úterý odhlasoval zahájení disciplinárního řízení, které se uskuteční 8. prosince za Ševčíkovy účasti. Informovaly o tom Seznam Zprávy. Podle předsedkyně výboru Heleny Válkové (ANO) může poslanec dostat pokutu až ve výši jednoho měsíčního platu.

Incident se odehrál 21. října na jednání Poslanecké sněmovny. Když předsedkyně poslaneckého klubu STAN Michaela Šebelová požádala o přestávku, Ševčík mimo mikrofon opakovaně vykřikoval „menopauzu“.

Šebelová jeho chování označila za urážlivé a požaduje veřejnou omluvu. Ševčík naopak tvrdí, že šlo o narážku na opakované přestávky, nikoliv na konkrétní poslankyni. Kritiku označil za nafouknutou kauzu.

 

Když se ho později na incident ptali novináři, prohlásil: „Já jsem to neřekl té bábě, co tam vystupovala.“ Narážel tím na čtyřiačtyřicetiletou Šebelovou.

Výbor v úterý zároveň jednomyslně přijal usnesení o pravidlech etického chování poslanců. Zdůraznil v něm, že ani ostré politické střety by neměly přerůstat v osobní urážky.

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Náhledový obrázek: Miroslav Ševčík/propagační materiál
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