Maďarští vyšetřovatelé mají za sebou mimořádný úlovek připomínající mafiánské filmy.
V maďarské státní pokladnici skončilo v pátek 13. listopadu přibližně 18 milionů eur v hotovosti. Peníze zajistili pracovníci Národního úřadu pro vymáhání a správu majetku (NVVH) během dvoudenní razie v Budapešti a v župách Pešť, Békés a Nógrád.
Vyšetřovatelé našli více než pět miliard forintů, 2,65 milionu eur a 1,25 milionu dolarů na netradičních místech – balíky bankovek byly zakopané v lesích, ukryté v zemědělských budovách, skladech, bytech i v tajném trezoru.
Miliardové úplatky při nákupu autobusů
Jak uvádí Aktuality, nález přímo souvisí s korupční kauzou bývalého ministra národního rozvoje a poslance vládního Fideszu Miklóse Seszták. Parlament ho koncem září zbavil imunity a soud ho poslal do vazby, politik však vinu odmítá. Prokuratura ho podezírá z přijímání miliardových úplatků v kauze státního dopravce Volánbusz. Ten v letech 2015 až 2018 nakoupil více než 600 ojetých autobusů a nemovitost v Kecskemétu výrazně nad tržní cenu, čímž státu vznikla škoda přes 25 milionů eur.
Namočený je i známý miliardář
Předražené zakázky probíhaly přes síť zprostředkovatelských firem a nelegální zisky se podle policie legalizovaly přes fiktivní půjčky a nemovitosti v Budapešti. V kauze čelí obvinění i jeden z nejbohatších Maďarů, šéf realitní skupiny Indotek Group Dániel Jellinek, přes jehož firmu se měly peníze přesouvat. Bývalého šéfa Volánbuszu Antala Feketeho už soud v říjnu v související při nepravomocně odsoudil na tři roky vězení.