Na náměstí Svobody v Brně vypukl ve středu dopoledne požár vánočních stánků. Oheň zachvátil několik dřevěných domečků, na místě zasahují záchranné složky.
Policie kvůli požáru uzavřela velkou část náměstí Svobody a odklání městskou hromadnou dopravu. Lidi zároveň vyzvala, aby se místu vyhnuli. Podle serveru iDNES.cz zůstává jedna strana náměstí průchozí.
„Na náměstí Svobody právě asistujeme hasičům při požáru stánku. Místo je neprůjezdné. Odkláníme dopravu včetně MHD a pěší směrujeme mimo místo zásahu. Počítejte se zdržením,“ napsala Policie ČR na sítí X.
Na náměstí Svobody právě asistujeme hasičům při požáru stánku. Místo je neprůjezdné. Odkláníme dopravu včetně MHD a pěší směrujeme mimo místo zásahu. Počítejte se zdržením. #policiejmk https://t.co/Yd9Tm1gKxz— Policie ČR (@PolicieCZ) November 18, 2026
Požár vypukl jen několik dní před oficiálním zahájením vánočních trhů na náměstí Svobody, které je naplánované na 27. listopadu. Příčina požáru ani případná zranění zatím nejsou známé.