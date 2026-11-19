Americký prezident označil ruského lídra za přítele a prohlásil, že jejich jednání může přinést „spoustu skvělých věcí“.
Americký prezident Donald Trump a ruský prezident Vladimir Putin se na okraji summitu v Číně setkali na neplánovaném jednání za zavřenými dveřmi, které trvalo přibližně 40 minut. Schůzka se uskutečnila krátce před historicky prvním trojstranným summitem lídrů USA, Ruska a Číny.
Trump před jednáním prohlásil, že setkání může přinést „mnoho skvělých věcí“. Putina označil za svého přítele, podal mu ruku a poklepal ho po rameni. Ruský prezident na jeho slova podle médií reagoval pouze úsměvem.
Na setkání se zúčastnili také ministři zahraničních věcí a financí obou zemí. Trumpa a Putina ještě čeká oficiální bilaterální jednání, stejně jako samostatná schůzka Trumpa s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem.