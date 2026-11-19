Cestování po hlavním městě i parkování v pražských ulicích od příštího roku nejspíš podraží. Vznikající magistrátní koalice se vedle úpravy cen shodla také na zklidnění dopravy v centru a na nutnosti vybudovat tisíce nových míst na středních školách.
Nové vedení Prahy tvořené hnutím STAN, koalicí Spolu a uskupením Praha sobě chystá od jara zdražení městské hromadné dopravy. Roční předplatné má stoupnout ze současných 3 650 na 4 750 korun. Cena se tak vrátí na úroveň z roku 2015 před tehdejším zlevněním.
Záměr potvrdil budoucí primátor Petr Hlaváček (STAN) v rozhovoru pro Novinky.cz i nominant na náměstka pro finance Tomáš Portlík (ODS). Cena kuponu by se navíc měla v budoucnu pravidelně upravovat podle inflace.
Budoucí náměstek pro dopravu Adam Scheinherr (Praha sobě) ve středu po představení členů rady uvedl, že zdražení je nutné k zajištění vyššího komfortu cestujících i dalších dopravních staveb. „Dnes máme roční kupon za 3 650 korun, nejlevnější ze všech 14 krajských měst. Je levnější než před 26 lety, kdy stál 3 800,“ řekl Scheinherr. Podle Hlaváčka město dotuje provoz dopravního podniku více než 20 miliardami korun ročně a náklady dál rostou s výstavbou metra D i nových tramvajových tratí.
Současně s jízdným chce koalice v první polovině příštího roku schválit zdražení parkovného a úpravu zón placeného stání. Zatímco Scheinherr chce nový návrh nejprve probrat s experty, Portlík uvedl, že STAN prosazuje dvojnásobné zvýšení cen pro rezidenty a zavedení širší parkovací karty.
„To znamená, že si budou lidé moci koupit kartu, která bude mimo centrum platit do ostatních městských částí,“ přiblížil Portlík. Vedení města se rovněž shodlo na zklidnění dopravy v pražské památkové rezervaci, pro niž má konkrétní opatření navrhnout Institut plánování a rozvoje.
Změny ve školství
Mezi hlavní dopravní priority koalice patří kromě metra D a tramvajových tratí také zahájení stavby Hloubětínského tunelu, první etapy městského okruhu a rychlé řešení přestavby Libeňského mostu.
Město se chce zaměřit i na dlouhodobý nedostatek kapacit na středních školách, který se týká okrajových městských částí i širšího centra a souvisí mimo jiné s bytovou výstavbou a rostoucím počtem obyvatel. Ve funkci radního pro školství pokračuje Antonín Klecanda (STAN), který v minulém období čelil kritice, například od ministra školství Roberta Plagy (za ANO), podle kterého magistrát situaci podcenil.
Klecanda se brání tím, že Praha jako jediná supluje dva kraje, protože přibližně polovina uchazečů pochází ze středních Čech, a připomíná, že před jeho nástupem patnáct let žádná nová střední škola nevznikla.
Podle dat státní organizace Cermat letos na jaře klesla nabízená kapacita pro první kolo přijímacích zkoušek na pražských čtyřletých gymnáziích i středních odborných školách a podíl přijatých deváťáků byl s 84 procenty nejnižší ze všech krajů. Klecanda uvedl, že město má nyní v přípravě projekty pro více než 12 tisíc studentů, v nichž by měla být zastoupena gymnázia, odborné školy i učňovské obory.
„Doufáme, že se většina v tomto období povede postavit. Já bych hrozně rád, ale slíbit to nemohu. Nějakou dobu trvá stavební řízení, výběr dodavatele, ti dodavatelé to různě napadají,“ řekl Klecanda. Za další zásadní úkol pro nové volební období považuje zajištění dostatku učitelů, na čemž spolupracuje s Pedagogickou fakultou Univerzity Karlovy.